Зеленский и премьер Норвегии Стере обсудили усиление ПВО, "Стену дронов" и финансирование производства дронов в Украине

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии. Только в этом году Норвегия предоставила 8,5 млрд дол. - это очень ощутимая помощь", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Стороны обсудили продолжение оборонной поддержки: усиление ПВО и финансирование производства дронов в Украине, противодействие российским угрозам и инициативу Евросоюза по созданию "Стены дронов", готовность Украины делиться опытом. Отдельно - инициативу PURL, энергетическую поддержку Украины.



"Благодарю народ Норвегии, правительство, премьер-министра за каждое проявление поддержки, за каждое решение, которое помогает защищать жизнь в Украине", - добавил Зеленский.

Также читайте: Модель гарантий безопасности, которая работает для Украины, будет работать и для Европы, - Зеленский