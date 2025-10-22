Производство дронов и ракет, расширение инициативы PURL: Зеленский и Стере обсудили оборонное сотрудничество. ВИДЕО

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, во время которой они обсудили, среди прочего, потребности Украины для противодействия РФ и оборонное сотрудничество.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Так, Зеленский поблагодарил Норвегию за помощь Украине, в частности энергетическую.

"Сегодня имеем новый пакет энергетической поддержки от Норвегии, уже третий в этом году, - около 150 миллионов долларов для закупки газа зимой. Энергетическая поддержка чрезвычайно важна. Поблагодарил Норвегию за эту помощь и Премьер-министра Йонаса Гара Стере во время нашей встречи", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент рассказал о последствиях сегодняшнего российского обстрела и поблагодарил за солидарность и сочувствие.

Также стороны обсудили потребности Украины в системах ПВО, ракетах к ним и другие шаги, которые могут укрепить Украину зимой.

"Отдельно о нашем оборонном сотрудничестве говорили - производство дронов и ракет, расширение инициативы PURL. Скоординировали также позиции и встречи, которые состоятся на этой неделе в Европе.



Очень благодарны за большую поддержку норвежского народа - системы противовоздушной обороны, ракеты для этих систем. Все это спасает жизни людей", - добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 октября посещает с визитом Норвегию.

Что такое программа PURL

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) создана совместно НАТО и США и заработала в августе 2025 года. Первый пакет профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн долл., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн долл., третий - Германия на 500 млн долл. Четвертый - на 500 млн долл. - объявила Канада.

Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

Инициатива PURL направлена на то, чтобы обеспечить быструю поставку систем и вооружения, которые можно приобрести в США. Это должно укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и длительного мира.