Украина и Норвегия запускают совместную программу Brave-Norway по развитию оборонных инноваций

Индустрия дронов

Украина и Норвегия запускают совместную программу Brave-Norway на 20 миллионов евро, направленную на развитие украинских и норвежских оборонных технологий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Подписали Меморандум о сотрудничестве с Министерством обороны Норвегии - стратегический документ о партнерстве в сфере развития оборонных инноваций. В рамках сотрудничества реализуем программу Brave-Norway", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что предварительный бюджет программы - 20 миллионов евро.

Так, Brave-Norway предусматривает:

запуск грантовой поддержки для стартапов, которые создают инновации в сфере БПЛА и других оборонных технологиях;

совместные хакатоны для поиска практических решений, которые изменят ситуацию на поле боя;

создание современных платформ для интеграции научно-исследовательских учреждений.

Также читайте: Четыре компании вложат более $100 миллионов в украинские оборонные технологии: результаты Brave1 Defense Tech Valley 2025

Отмечается, что от Украины имплементатором программы станет кластер оборонных инноваций Brave1. 10 миллионов евро, предоставленных Норвегией Фонду развития инноваций, будут направлены на грантовую программу по разработке геймченджеров для войны, которые будут тестировать в Украине.