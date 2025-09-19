Чотири компанії вкладуть понад $100 мільйонів в українські оборонні технології: результати Brave1 Defense Tech Valley 2025

Індустрія дронів

Чотири компанії з Європи та США оголосили про плани інвестувати в український defense tech понад $100 млн та про перші закриті раунди фінансування.

Про це повідомили у Кластері для розвитку Defense Tech в Україні Brave1 за підсумками заходу Defense Tech Valley 2025, який відбувся 16-17 вересня у Львові.

Організатори додали, що окремо під час заходу українська компанія Swarmer оголосила про найбільшу публічну інвестиційну угоду в історії українського defense tech – їм вдалося залучити $15 млнвід американських інвесторів.

"Саме в Україні формується сучасна доктрина війни, де технології відіграють вирішальне значення. Наш меседж до міжнародних інвесторів та компаній простий – якщо вас немає в Україні, то вас немає на ринку оборонних технологій. З 2024 року завдяки роботі Brave1 українські оборонні компанії вже залучили $90 млн інвестицій, а середній чек виріс з $300 тис. до $1 млн. На Defense Tech Valley 2025 ми виходимо на новий рівень – чотири інвестиційні фонди оголосили про плани інвестувати в український defense tech понад $100 млн, і вже про перші закриті раунди", –зазначивперший віцепрем`єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Деталі щодо інвестиційних угод

Компанія NUNC Capital (Нідерланди) виділила 20 млн євро на Ініціативу зі створення венчурних підприємств для посилення оборонних інновацій України. Їхнім першим пріоритетом є розвиток FOB для інвестицій у місцеву оборонну промисловість. Компанія підготувала конкретний бізнес-кейс у сфері "Нових матеріалів", який дозволить Україні стати менш залежною від іноземної підтримки, створити робочі місця та зробити внесок у національну економіку.

Німецько-люксембурзький венчурний фонд Verne Capital, що спеціалізується на європейських оборонних, безпекових та кібербезпекових компаніях, оголосив про свій намір інвестувати до 25 млн євро в українські оборонні інновації.

Шведський фонд Varangians оголосив про масштабний план інвестування в Україну та вже закрив першу угоду, деталі якої будуть розкриті незабаром.

Компанія Oedipus Inc. оголосила про своє створення як першого в Європі фонду з постійним капіталом, що зосереджений виключно на оборонних технологіях. Команда засновників має багаторічний досвід інвестування в автономні технології, розроблені в Україні. Очікується, що незабаром команда оголосить про амбітні плани співпраці в українській оборонній сфері.

Компанія Swarmer, що займається розробкою технологій "рою дронів", оголосила про залучення $15 млну серії А від американських інвестиційних фондів на чолі з Broadband Capital Investments.

"Настав час для Європи не лише підтримувати Україну, а й вчитися в України. Питання, що стоїть перед нами, – це не просто як створити певну технологію; це як створити цілу екосистему оборонних інновацій. Ось чому зараз наше завдання – інтегрувати оборонну промисловість України в європейську, щоб підтримувати та навчатися одне в одного задля посилення безпеки не лише України, а й усього європейського континенту", – наголосив Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Комісар ЄС зауважив, що нещодавнє вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі слугувало яскравим нагадуванням про вразливість оборонних можливостей Європи у протистоянні сучасним загрозам, таким як дрони. Тому європейські компанії мають переймати передовий український досвід протиповітряної оборони.

Загалом захід відвідали понад 300 інвесторів з країн Європи та Північної Америки, що вдвічі більше порівняно з попередньою великою подією від Brave1 у лютому 2025 – Defense Tech Innovation Forum. В цілому Defense Tech Valley 2025 відвідали понад 5000 людей з понад 50 країн світу.