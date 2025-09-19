Чотири компанії вкладуть понад $100 мільйонів в українські оборонні технології: результати Brave1 Defense Tech Valley 2025
Індустрія дронів
Чотири компанії з Європи та США оголосили про плани інвестувати в український defense tech понад $100 млн та про перші закриті раунди фінансування.
Про це повідомили у Кластері для розвитку Defense Tech в Україні Brave1 за підсумками заходу Defense Tech Valley 2025, який відбувся 16-17 вересня у Львові.
Організатори додали, що окремо під час заходу українська компанія Swarmer оголосила про найбільшу публічну інвестиційну угоду в історії українського defense tech – їм вдалося залучити $15 млнвід американських інвесторів.
"Саме в Україні формується сучасна доктрина війни, де технології відіграють вирішальне значення. Наш меседж до міжнародних інвесторів та компаній простий – якщо вас немає в Україні, то вас немає на ринку оборонних технологій. З 2024 року завдяки роботі Brave1 українські оборонні компанії вже залучили $90 млн інвестицій, а середній чек виріс з $300 тис. до $1 млн. На Defense Tech Valley 2025 ми виходимо на новий рівень – чотири інвестиційні фонди оголосили про плани інвестувати в український defense tech понад $100 млн, і вже про перші закриті раунди", –зазначивперший віцепрем`єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Деталі щодо інвестиційних угод
-
Компанія NUNC Capital (Нідерланди) виділила 20 млн євро на Ініціативу зі створення венчурних підприємств для посилення оборонних інновацій України. Їхнім першим пріоритетом є розвиток FOB для інвестицій у місцеву оборонну промисловість. Компанія підготувала конкретний бізнес-кейс у сфері "Нових матеріалів", який дозволить Україні стати менш залежною від іноземної підтримки, створити робочі місця та зробити внесок у національну економіку.
-
Німецько-люксембурзький венчурний фонд Verne Capital, що спеціалізується на європейських оборонних, безпекових та кібербезпекових компаніях, оголосив про свій намір інвестувати до 25 млн євро в українські оборонні інновації.
-
Шведський фонд Varangians оголосив про масштабний план інвестування в Україну та вже закрив першу угоду, деталі якої будуть розкриті незабаром.
-
Компанія Oedipus Inc. оголосила про своє створення як першого в Європі фонду з постійним капіталом, що зосереджений виключно на оборонних технологіях. Команда засновників має багаторічний досвід інвестування в автономні технології, розроблені в Україні. Очікується, що незабаром команда оголосить про амбітні плани співпраці в українській оборонній сфері.
-
Компанія Swarmer, що займається розробкою технологій "рою дронів", оголосила про залучення $15 млну серії А від американських інвестиційних фондів на чолі з Broadband Capital Investments.
"Настав час для Європи не лише підтримувати Україну, а й вчитися в України. Питання, що стоїть перед нами, – це не просто як створити певну технологію; це як створити цілу екосистему оборонних інновацій. Ось чому зараз наше завдання – інтегрувати оборонну промисловість України в європейську, щоб підтримувати та навчатися одне в одного задля посилення безпеки не лише України, а й усього європейського континенту", – наголосив Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
Комісар ЄС зауважив, що нещодавнє вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі слугувало яскравим нагадуванням про вразливість оборонних можливостей Європи у протистоянні сучасним загрозам, таким як дрони. Тому європейські компанії мають переймати передовий український досвід протиповітряної оборони.
Загалом захід відвідали понад 300 інвесторів з країн Європи та Північної Америки, що вдвічі більше порівняно з попередньою великою подією від Brave1 у лютому 2025 – Defense Tech Innovation Forum. В цілому Defense Tech Valley 2025 відвідали понад 5000 людей з понад 50 країн світу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль