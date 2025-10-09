Україна та Норвегія запускають спільну програму Brave-Norway з розвитку оборонних інновацій
Індустрія дронів
Україна та Норвегія запускають спільну програму Brave-Norway на 20 мільйонів євро, спрямовану на розвиток українських та норвезьких оборонних технологій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Підписали Меморандум про співпрацю з Міністерством оборони Норвегії - стратегічний документ про партнерство у сфері розвитку оборонних інновацій. У межах співпраці реалізуємо програму Brave-Norway", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що попередній бюджет програми - 20 мільйонів євро.
Так, Brave-Norway передбачає:
- запуск грантової підтримки для стартапів, які створюють інновації у сфері БпЛА та інших оборонних технологіях;
- спільні хакатони для пошуку практичних рішень, які змінять ситуацію на полі бою;
- створення сучасних платформ для інтеграції науково-дослідних установ.
Зазначається, що від України імплементатором програми стане кластер оборонних інновацій Brave1. 10 мільйонів євро, наданих Норвегією Фонду розвитку інновацій, будуть спрямовані на грантову програму з розробки геймченджерів для війни, які тестуватимуть в Україні.
