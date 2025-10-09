УКР
Україна та Норвегія запускають спільну програму Brave-Norway з розвитку оборонних інновацій

Індустрія дронів

Україна та Норвегія запускають програму Brave-Norway

Україна та Норвегія запускають спільну програму Brave-Norway на 20 мільйонів євро, спрямовану на розвиток українських та норвезьких оборонних технологій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Підписали Меморандум про співпрацю з Міністерством оборони Норвегії - стратегічний документ про партнерство у сфері розвитку оборонних інновацій. У межах співпраці реалізуємо програму Brave-Norway", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередній бюджет програми - 20 мільйонів євро.

Так, Brave-Norway передбачає:

  • запуск грантової підтримки для стартапів, які створюють інновації у сфері БпЛА та інших оборонних технологіях;
  • спільні хакатони для пошуку практичних рішень, які змінять ситуацію на полі бою;
  • створення сучасних платформ для інтеграції науково-дослідних установ.

Зазначається, що від України імплементатором програми стане кластер оборонних інновацій Brave1. 10 мільйонів євро, наданих Норвегією Фонду розвитку інновацій, будуть спрямовані на грантову програму з розробки геймченджерів для війни, які тестуватимуть в Україні.

