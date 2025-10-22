РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10150 посетителей онлайн
Новости Фото Массированный комбинированный удар
1 364 9

В результате ночной атаки РФ погибли 6 человек, среди них двое детей. Под ударами - энергетика и дома, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТО

Из-за ночной вражеской атаки в Украине погибли 6 человек, среди них - двое детей.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны. Всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков", - отмечает Зеленский.

По его словам, под ударами были обычные города, в основном наша энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома.

Также читайте: РФ снова поднимала в небо МиГ-31К. Воздушные силы информировали о ракете на Киев и Киевскую область (обновлено)

Жертвы вражеской атаки

"Пожары в Запорожье, попадание в дома в Киеве. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области. По состоянию на сейчас известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли", - уточнил Зеленский.

Глава государства убежден, что российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем.

"А это можно обеспечить только санкциями, только дальнобойностью и только скоординированной дипломатией всех наших партнеров. Уже пришло время принять сильный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и "семерки", всех, кто хочет мира. Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ.

Каждый, кто сейчас помогает Украине системами ПВО и ракетами к ним, защищает жизнь. Мы за это благодарны. И каждый, кто поможет Украине с дальнобойностью, приблизит завершение войны", - резюмировал он.

Также читайте: В результате атаки РФ повреждено медучреждение в Днепровском районе, есть возгорание в многоэтажке на Дарнице

Последствия

Украина после обстрела
Украина после обстрела
Украина после обстрела
Украина после обстрела
Украина после обстрела
Украина после обстрела
Украина после обстрела
Украина после обстрела
Украина после обстрела

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Зеленский Владимир (22348) обстрел (30124) жертвы (2195)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
допоки на мацкві та підері не буде такого - ця муйня буде тривати нескінченно
не тре парити за захист цих могильників кацапським ппо - усе пробивається, досвід є
кацапське ппо ще й доб'є місцевих кацапів
показать весь комментарий
22.10.2025 09:34 Ответить
світла пам'ять загиблим, швидкого одужання пораненим, співчуття рідним
показать весь комментарий
22.10.2025 09:36 Ответить
москву треба підривати. якщо не можем ракетами то в другий спосіб. москвич повинен боятися вийти на вулицю, сісти в метро, автобус.
показать весь комментарий
22.10.2025 09:36 Ответить
чим бити, всі гроші в крипті і офшорах зеленого покидька. йому в оман вчасно втекти, україна пох....
показать весь комментарий
22.10.2025 09:48 Ответить
випозла срання Оманська Гнидота підбивати статистику

мразота що відкрила "двері" паРаші в Україну
показать весь комментарий
22.10.2025 09:44 Ответить
дядьо, а двері відкриті вже 300 років, не хохо?
показать весь комментарий
22.10.2025 10:00 Ответить
Зеленський працює блогером, чи президентом у воюючій країні? Це питання до наріду 73%. Все, що будували наші батьки, діди і прадіти сьогодні за недбалості "зеленої влади" і їх братів "ригів" все роздовбав ворог: обєкти енергетики і газової структури. Бо замість риття окопів, фортифікацій і захисних споруд з 2019 року, зеленськіміндічі всі бюджетні гроші заривали в дороги, бо там можна було половину вкрасти. Всі загиблі і поранені з'явилися сьогодні не тільки по вині кацапів, які їх вбили, а і діючої влади, яка крім марафону не розвивала і не розвиває нічого.
показать весь комментарий
22.10.2025 09:51 Ответить
А тепер уявіть в його ролі Порошенка? - та його б живим зїли. А тут його мінйони кажуть "ето не он ето РФ"
показать весь комментарий
22.10.2025 10:00 Ответить
 
 