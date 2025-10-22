В результате ночной атаки РФ погибли 6 человек, среди них двое детей. Под ударами - энергетика и дома, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТО

Из-за ночной вражеской атаки в Украине погибли 6 человек, среди них - двое детей.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны. Всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков", - отмечает Зеленский.

По его словам, под ударами были обычные города, в основном наша энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома.

Жертвы вражеской атаки

"Пожары в Запорожье, попадание в дома в Киеве. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области. По состоянию на сейчас известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли", - уточнил Зеленский.

Глава государства убежден, что российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем.

"А это можно обеспечить только санкциями, только дальнобойностью и только скоординированной дипломатией всех наших партнеров. Уже пришло время принять сильный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и "семерки", всех, кто хочет мира. Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ.

Каждый, кто сейчас помогает Украине системами ПВО и ракетами к ним, защищает жизнь. Мы за это благодарны. И каждый, кто поможет Украине с дальнобойностью, приблизит завершение войны", - резюмировал он.

Последствия

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

