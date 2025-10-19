УКР
Працюємо з партнерами над розширенням програми PURL. Вже фіналізуємо одну з угод, - Зеленський

Зеленський про програму PURL

Україна з європейськими партнерами готує важливі домовленості щодо зброї та оборонних технологій. Одна з угод вже перебуває на фінальній стадії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Так, він наголосив, що Україна працює з партнерами у Європі, щоб розширити програму PURL і збільшувати закупівлі американської зброї.

"Зокрема, це ППО та деякі засоби нашої далекобійності. Наступного тижня будемо говорити з партнерами у Європі щодо нових внесків у програму PURL. Також готуємо дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій. Буде розширення наших можливостей. Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо", - розповів президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО, які не приєдналися до ініціативи PURL із закупівлі зброї для України, перебувають під політичним тиском, - Politico

Що таке програма PURL

Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) створена спільно НАТО та США і запрацювала в серпні 2025 року. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий – Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій – Німеччина на 500 млн дол. Четвертий – на 500 млн дол. – оголосила Канада.

Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.

Ініціатива PURL спрямована на те, щоб забезпечити швидке постачання систем і озброєння, які можна придбати у США. Це має зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого й тривалого миру.

Автор: 

Зеленський Володимир (25872) зброя (7800) ППО (3646)
Коли все буде підготовлено - не відправляй попереду стюардес і дЄрмака ...!
Самому "слабо" все організувати?
19.10.2025 17:01 Відповісти
Брехлива потвора.
19.10.2025 17:32 Відповісти
Це вже було. Ось днями ми мали б св'ятеувати річницю потужного мирного Плану Перемоги України Зєлєнского і заключення кілька десятків угод про якісь безпекові гарантії Україні Зєлєнскому і його команді.
19.10.2025 17:56 Відповісти
А Зеленський Трампа слухає? Той каже що зброї нема , її і для Америки не вистачає.
19.10.2025 18:30 Відповісти
Бережи себе! Дивись не перепрацюйся над ще ОДНІЄЮ з угод.

Маєш де їх складати?
19.10.2025 19:52 Відповісти
розкажи про попередні свої анонсовані фіналізаці,щоб Тебе не посилали накуй за ту,про котру знову брешеш
19.10.2025 20:36 Відповісти
 
 