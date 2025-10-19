Працюємо з партнерами над розширенням програми PURL. Вже фіналізуємо одну з угод, - Зеленський
Україна з європейськими партнерами готує важливі домовленості щодо зброї та оборонних технологій. Одна з угод вже перебуває на фінальній стадії.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Так, він наголосив, що Україна працює з партнерами у Європі, щоб розширити програму PURL і збільшувати закупівлі американської зброї.
"Зокрема, це ППО та деякі засоби нашої далекобійності. Наступного тижня будемо говорити з партнерами у Європі щодо нових внесків у програму PURL. Також готуємо дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій. Буде розширення наших можливостей. Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо", - розповів президент.
Що таке програма PURL
Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) створена спільно НАТО та США і запрацювала в серпні 2025 року. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий – Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій – Німеччина на 500 млн дол. Четвертий – на 500 млн дол. – оголосила Канада.
Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.
Ініціатива PURL спрямована на те, щоб забезпечити швидке постачання систем і озброєння, які можна придбати у США. Це має зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого й тривалого миру.
