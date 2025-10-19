РУС
Работаем с партнерами над расширением программы PURL. Уже финализируем одно из соглашений, - Зеленский

Зеленский о программе PURL

Украина с европейскими партнерами готовит важные договоренности по оружию и оборонным технологиям. Одно из соглашений уже находится на финальной стадии.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Так, он подчеркнул, что Украина работает с партнерами в Европе, чтобы расширить программу PURL и увеличивать закупки американского оружия.

"В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе будем говорить с партнерами в Европе относительно новых взносов в программу PURL. Также готовим очень важные наши договоренности с некоторыми странами по оружию и оборонным технологиям. Будет расширение наших возможностей. Команда Офиса сейчас финализирует одно соглашение, которое мы уже несколько месяцев готовим", - рассказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны НАТО, которые не присоединились к инициативе PURL по закупке оружия для Украины, находятся под политическим давлением, - Politico

Что такое программа PURL

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) создана совместно НАТО и США и заработала в августе 2025 года. Первый пакет профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн долл., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн долл., третий - Германия на 500 млн долл. Четвертый - на 500 млн долл. - объявила Канада.

Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

Инициатива PURL направлена на то, чтобы обеспечить быструю поставку систем и вооружения, которые можно приобрести в США. Это должно укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и длительного мира.

Автор: 

Зеленский Владимир (22310) оружие (10496) ПВО (3199)
Коли все буде підготовлено - не відправляй попереду стюардес і дЄрмака ...!
Самому "слабо" все організувати?
19.10.2025 17:01 Ответить
Брехлива потвора.
19.10.2025 17:32 Ответить
Це вже було. Ось днями ми мали б св'ятеувати річницю потужного мирного Плану Перемоги України Зєлєнского і заключення кілька десятків угод про якісь безпекові гарантії Україні Зєлєнскому і його команді.
19.10.2025 17:56 Ответить
А Зеленський Трампа слухає? Той каже що зброї нема , її і для Америки не вистачає.
19.10.2025 18:30 Ответить
 
 