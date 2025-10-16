Страны НАТО, которые не присоединились к инициативе PURL по закупке оружия для Украины, находятся под политическим давлением, - Politico

Большинство государств-членов НАТО присоединились к инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины. Те страны, которые еще не присоединились, находятся под значительным политическим давлением.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, Дания, Норвегия, Швеция, Канада, Германия и Нидерланды пообещали выделить около 2 млрд долларов в рамках четырех отдельных пакетов PURL. В среду Эстония, Латвия, Литва, Словения и Финляндия должны были согласовать пятый пакет помощи.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что в целом 20 союзников НАТО уже заявили о готовности присоединиться к инициативе. Он подчеркнул, что распределение финансового бремени должно быть справедливым и остальные члены Альянса также должны сделать вклад.

Как отмечает Politico, давление на страны, которые пока не присоединились к PURL, уже дает результаты. В частности, Испания, которая ранее не поддержала увеличение оборонных расходов НАТО, теперь рассматривает возможность участия в инициативе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ