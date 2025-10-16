РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9626 посетителей онлайн
Новости Программа PURL
539 3

Страны НАТО, которые не присоединились к инициативе PURL по закупке оружия для Украины, находятся под политическим давлением, - Politico

нато

Большинство государств-членов НАТО присоединились к инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины. Те страны, которые еще не присоединились, находятся под значительным политическим давлением.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, Дания, Норвегия, Швеция, Канада, Германия и Нидерланды пообещали выделить около 2 млрд долларов в рамках четырех отдельных пакетов PURL. В среду Эстония, Латвия, Литва, Словения и Финляндия должны были согласовать пятый пакет помощи.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что в целом 20 союзников НАТО уже заявили о готовности присоединиться к инициативе. Он подчеркнул, что распределение финансового бремени должно быть справедливым и остальные члены Альянса также должны сделать вклад.

Как отмечает Politico, давление на страны, которые пока не присоединились к PURL, уже дает результаты. В частности, Испания, которая ранее не поддержала увеличение оборонных расходов НАТО, теперь рассматривает возможность участия в инициативе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

НАТО (10448) оружие (10490) война в Украине (6530)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це не виправдовує такі країни ...тоді можно їх позицію розцінувати ,як згодність ціх країн ,на окупацію ЄС, китайскоруснявою армією...
показать весь комментарий
16.10.2025 10:51 Ответить
ба більше, є такі країни, які замість того, щоб допомагати Україні, допомагають кацапам. річ тут про Італію, яка поставила кацапам 20% епоксидних речовин, з яких виробляють вибухівку. тобто із 100% кацапського імпорту епоксидки, 20% припадає на Італію. і це не просто торгівля газом чи нафтою, це реальна допомога кацапні товарами подвійного призначення. ********** кацапів макаронники.
показать весь комментарий
16.10.2025 10:57 Ответить
під " тиском срібняків куйла" на керівництво цих країн НАТО
показать весь комментарий
16.10.2025 10:53 Ответить
 
 