Країни НАТО, які не приєдналися до ініціативи PURL із закупівлі зброї для України, перебувають під політичним тиском, - Politico

Більшість держав-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлю американського озброєння для України. Ті країни, що ще не приєдналися, перебувають під значним політичним тиском.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, Данія, Норвегія, Швеція, Канада, Німеччина та Нідерланди пообіцяли виділити близько 2 млрд доларів у рамках чотирьох окремих пакетів PURL. У середу Естонія, Латвія, Литва, Словенія та Фінляндія мали узгодити п’ятий пакет допомоги.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що загалом 20 союзників НАТО уже заявили про готовність приєднатись до ініціативи. Він наголосив, що розподіл фінансового тягаря має бути справедливим і решта членів Альянсу також повинні зробити внесок.

Як зазначає Politico, тиск на країни, які поки не долучилися до PURL, уже дає результати. Зокрема, Іспанія, яка раніше не підтримала збільшення оборонних видатків НАТО, тепер розглядає можливість участі в ініціативі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ