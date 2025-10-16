УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11035 відвідувачів онлайн
Новини Програма PURL
1 587 3

Країни НАТО, які не приєдналися до ініціативи PURL із закупівлі зброї для України, перебувають під політичним тиском, - Politico

нато

Більшість держав-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлю американського озброєння для України. Ті країни, що ще не приєдналися, перебувають під значним політичним тиском.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, Данія, Норвегія, Швеція, Канада, Німеччина та Нідерланди пообіцяли виділити близько 2 млрд доларів у рамках чотирьох окремих пакетів PURL. У середу Естонія, Латвія, Литва, Словенія та Фінляндія мали узгодити п’ятий пакет допомоги.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що загалом 20 союзників НАТО уже заявили про готовність приєднатись до ініціативи. Він наголосив, що розподіл фінансового тягаря має бути справедливим і решта членів Альянсу також повинні зробити внесок.

Як зазначає Politico, тиск на країни, які поки не долучилися до PURL, уже дає результати. Зокрема, Іспанія, яка раніше не підтримала збільшення оборонних видатків НАТО, тепер розглядає можливість участі в ініціативі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

НАТО (6914) зброя (7793) війна в Україні (6580)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це не виправдовує такі країни ...тоді можно їх позицію розцінувати ,як згодність ціх країн ,на окупацію ЄС, китайскоруснявою армією...
показати весь коментар
16.10.2025 10:51 Відповісти
ба більше, є такі країни, які замість того, щоб допомагати Україні, допомагають кацапам. річ тут про Італію, яка поставила кацапам 20% епоксидних речовин, з яких виробляють вибухівку. тобто із 100% кацапського імпорту епоксидки, 20% припадає на Італію. і це не просто торгівля газом чи нафтою, це реальна допомога кацапні товарами подвійного призначення. ********** кацапів макаронники.
показати весь коментар
16.10.2025 10:57 Відповісти
під " тиском срібняків куйла" на керівництво цих країн НАТО
показати весь коментар
16.10.2025 10:53 Відповісти
 
 