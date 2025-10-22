Страны НАТО закупили в США оружия для Украины на $2 млрд, - Рютте

Страны-члены НАТО уже оплатили большой объем американского вооружения, предназначенного для Украины, через механизм PURL. Речь идет о по меньшей мере 2 миллиардах долларов.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил во время общения с журналистами в Вашингтоне.

По его словам, соответствующие объемы оружия за счет союзников Альянса уже отправлены из Соединенных Штатов.

НАТО будет увеличивать помощь Украине

Рютте также сказал, что европейские союзники увеличивают расходы на обеспечение безопасности Украины "после долговременного прекращения огня или мирного соглашения".

"Я увижусь с президентом сегодня позже. Мы обсудим, как НАТО может помочь в реализации его идеи относительно полного мира в Украине после его успеха в Секторе Газа", - добавил он.

Что такое программа PURL

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) создана совместно НАТО и США и заработала в августе 2025 года. Первый пакет профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн дол., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн дол., третий - Германия на 500 млн дол. Четвертый - на 500 млн дол. - объявила Канада.

Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

Инициатива PURL направлена на то, чтобы обеспечить быструю поставку систем и вооружения, которые можно приобрести в США. Это должно укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и прочного мира.

