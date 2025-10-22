Прем’єр Швеції показав Зеленського у винищувачі Gripen: "Зараз посадка". ФОТО
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон опублікував у соцмережах фото, на якому президент України Володимир Зеленський сидить у кабіні шведського винищувача Gripen, який виробляє компанія Saab.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Знімок зроблено під час візиту українського президента до шведського міста Лінчепінг у середу, де Зеленський провів зустріч із Крістерссоном.
"Зараз посадка", — підписав фотографію прем’єр-міністр Швеції.
Україна закупить новітні Gripen
Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.
Топ коментарі
+22 Олександр САТ РАМ #601301
показати весь коментар22.10.2025 20:13 Відповісти Посилання
+17 Andrei Andreev #495049
показати весь коментар22.10.2025 20:10 Відповісти Посилання
+8 Victor Litarchuk
показати весь коментар22.10.2025 20:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З десяток не нових Gripen можуть дати Україні негайно.
Для шведів це буде обкатка боєм і реклама у випадку успіху.
Хіба мало льотчиків-винищувачів у Швеції, які із задоволенням повоювали б на Гріпенах у складі ПС Україн за контрактом?
Чи він поїхав у картузі Наполєона?
Всі притомні українці чекають цих слів стосовно Зеленського . ..
Років на 20 з конфіскацією - було б саме те ....
Лук'янівська, поруч з Бєнєю? Чи відразу Гаазська, щоб підготуватися "подивитись в очі пуйлу" згодом???
Тут з "посадкою" треба уточнення!
Це 🤡 за штурвалом винищувача.
Посадка буде пізніше....
Після закінчення бойових дій і проведення виборів в Україні.