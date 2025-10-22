Прем’єр Швеції показав Зеленського у винищувачі Gripen: "Зараз посадка". ФОТО

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон опублікував у соцмережах фото, на якому президент України Володимир Зеленський сидить у кабіні шведського винищувача Gripen, який виробляє компанія Saab.

Знімок зроблено під час візиту українського президента до шведського міста Лінчепінг у середу, де Зеленський провів зустріч із Крістерссоном.

"Зараз посадка", — підписав фотографію прем’єр-міністр Швеції.

Україна закупить новітні Gripen

Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.

