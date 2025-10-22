УКР
Прем’єр Швеції показав Зеленського у винищувачі Gripen: "Зараз посадка". ФОТО

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон опублікував у соцмережах фото, на якому президент України Володимир Зеленський сидить у кабіні шведського винищувача Gripen, який виробляє компанія Saab.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Знімок зроблено під час візиту українського президента до шведського міста Лінчепінг у середу, де Зеленський провів зустріч із Крістерссоном.

Зеленський у винищувачі Gripen

"Зараз посадка", — підписав фотографію прем’єр-міністр Швеції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закупить у Швеції до 150 новітніх винищувачів Gripen для ЗСУ

Україна закупить новітні Gripen

Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.

Зеленський Володимир літак Швеція Gripen
+8
Зеленський повідомив, що Україна вже навчає пілотів, які керуватимуть цим типом винищувачів.

З десяток не нових Gripen можуть дати Україні негайно.

Для шведів це буде обкатка боєм і реклама у випадку успіху.
22.10.2025 20:10 Відповісти
Зеленський повідомив, що Україна вже навчає пілотів, які керуватимуть цим типом винищувачів.

З десяток не нових Gripen можуть дати Україні негайно.

Для шведів це буде обкатка боєм і реклама у випадку успіху.
22.10.2025 20:10 Відповісти
Схоже фото було із Зе в кабіні F-16. І сталося чудо, F-16 таки передали Україні .
22.10.2025 20:21 Відповісти
Треба було б домовитися, щоб уряди партнерів дозволили контракти з пілотами не громадянами України, для участі в ППО України на Гріпенах. Це ж мабуть швидше та дешевше, ніж готувати українських льотчиків з нуля. Про це вже давно писали в коментарях на Цензорі.
Хіба мало льотчиків-винищувачів у Швеції, які із задоволенням повоювали б на Гріпенах у складі ПС Україн за контрактом?
Хіба мало льотчиків-винищувачів у Швеції, які із задоволенням повоювали б на Гріпенах у складі ПС Україн за контрактом?
показати весь коментар
22.10.2025 21:14 Відповісти
ІМХО - ніхто і не проти ... просто Україна , чомусь , не звертається з такою пропозицією
показати весь коментар
22.10.2025 21:43 Відповісти
