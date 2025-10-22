Премьер Швеции показал Зеленского в истребителе Gripen: "Сейчас посадка". ФОТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон опубликовал в соцсетях фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский сидит в кабине шведского истребителя Gripen, который производит компания Saab.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Снимок сделан во время визита украинского лидера в шведский город Линчепинг в среду, где Зеленский провел встречу с Кристерссоном.

"Сейчас посадка", - подписал фотографию премьер-министр Швеции.

Украина закупит новейшие Gripen

Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

