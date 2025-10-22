РУС
Премьер Швеции показал Зеленского в истребителе Gripen: "Сейчас посадка". ФОТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон опубликовал в соцсетях фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский сидит в кабине шведского истребителя Gripen, который производит компания Saab.

Снимок сделан во время визита украинского лидера в шведский город Линчепинг в среду, где Зеленский провел встречу с Кристерссоном.

Зеленский в истребителе Gripen

"Сейчас посадка", - подписал фотографию премьер-министр Швеции.

Украина закупит новейшие Gripen

Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

Топ комментарии
+11
Посадка зеЛайна буде,обов'язково буде,а може і підвіска за шію на стовпі.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:10 Ответить
+11
"Зараз посадка", - підписав фотографію прем'єр-міністр Швеції.

Всі притомні українці чекають цих слів стосовно Зеленського . ..

Років на 20 з конфіскацією - було б саме те ....
показать весь комментарий
22.10.2025 20:13 Ответить
+6
Зеленський повідомив, що Україна вже навчає пілотів, які керуватимуть цим типом винищувачів.

З десяток не нових Gripen можуть дати Україні негайно.

Для шведів це буде обкатка боєм і реклама у випадку успіху.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:10 Ответить
Зеленський повідомив, що Україна вже навчає пілотів, які керуватимуть цим типом винищувачів.

З десяток не нових Gripen можуть дати Україні негайно.

Для шведів це буде обкатка боєм і реклама у випадку успіху.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:10 Ответить
Схоже фото було із Зе в кабіні F-16. І сталося чудо, F-16 таки передали Україні .
показать весь комментарий
22.10.2025 20:21 Ответить
й стільки! що пілоти теж, кажуть не українські в додачу - може таки почнуть IRAMи пуляти ?
показать весь комментарий
22.10.2025 20:38 Ответить
Посадка зеЛайна буде,обов'язково буде,а може і підвіска за шію на стовпі.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:10 Ответить
А чому корону під час фотографування з нього зняли?
Чи він поїхав у картузі Наполєона?
показать весь комментарий
22.10.2025 20:11 Ответить
Щоб скло кокпіту не подряпав. Треба було ще і роги відпиляти.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:45 Ответить
Чим би нелегітимне не тішилося...
показать весь комментарий
22.10.2025 20:12 Ответить
Чим би чужинське не тішилося...
показать весь комментарий
22.10.2025 20:20 Ответить
"Зараз посадка", - підписав фотографію прем'єр-міністр Швеції.

Всі притомні українці чекають цих слів стосовно Зеленського . ..

Років на 20 з конфіскацією - було б саме те ....
показать весь комментарий
22.10.2025 20:13 Ответить
Там не 20 років, а мінімум 2 пожиттєвих вже (за сукупністю) є! І, звісно, з конфіскацією (хочаб за допомогу виведення коштів Бєнєю з "Привату" чере фірми ЗЕ)
показать весь комментарий
22.10.2025 20:29 Ответить
Погасав?
показать весь комментарий
22.10.2025 20:14 Ответить
та коли вже цю гидоту посадимо...
показать весь комментарий
22.10.2025 20:16 Ответить
віслюк БІДОносець
показать весь комментарий
22.10.2025 20:17 Ответить
Ішак,як мала дитина на дитячому атракціоні. Радості повні штани.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:20 Ответить
*****... знущання якесь. Коли закінчиться квартальне шапіто?
показать весь комментарий
22.10.2025 20:22 Ответить
З шашликами доречніше.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:24 Ответить
Ті двоє поруч із Зе, схоже, ретельно пильнують, щоб Зе передчасно не угнав Гріпен
показать весь комментарий
22.10.2025 20:26 Ответить
"Зараз посадка", - підписав фотографію прем'єр-міністр Швеції.

Лук'янівська, поруч з Бєнєю? Чи відразу Гаазська, щоб підготуватися "подивитись в очі пуйлу" згодом???
Тут з "посадкою" треба уточнення!
показать весь комментарий
22.10.2025 20:26 Ответить
Оце рейтинг підскочить!
показать весь комментарий
22.10.2025 20:37 Ответить
Можна це непорозуміння там і залишити...?
показать весь комментарий
22.10.2025 20:37 Ответить
А фотки ЗЄ верхи на Фламінгє будуть?
показать весь комментарий
22.10.2025 20:46 Ответить
 
 