Премьер Швеции показал Зеленского в истребителе Gripen: "Сейчас посадка". ФОТО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон опубликовал в соцсетях фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский сидит в кабине шведского истребителя Gripen, который производит компания Saab.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Снимок сделан во время визита украинского лидера в шведский город Линчепинг в среду, где Зеленский провел встречу с Кристерссоном.
"Сейчас посадка", - подписал фотографию премьер-министр Швеции.
Украина закупит новейшие Gripen
Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.
З десяток не нових Gripen можуть дати Україні негайно.
Для шведів це буде обкатка боєм і реклама у випадку успіху.
Чи він поїхав у картузі Наполєона?
Всі притомні українці чекають цих слів стосовно Зеленського . ..
Років на 20 з конфіскацією - було б саме те ....
Лук'янівська, поруч з Бєнєю? Чи відразу Гаазська, щоб підготуватися "подивитись в очі пуйлу" згодом???
Тут з "посадкою" треба уточнення!