Украина закупит в Швеции до 150 новейших истребителей Gripen для ВСУ

22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

Как информирует Цензор.НЕТ, подписание соглашения состоялось во время встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Что предусматривает соглашение

Кристерссон отметил, что речь идет не о немедленных поставках, а о долгосрочной программе на 10-15 лет.

"Соглашение не направлено на поставки прямо сейчас. Речь идет о 120-150 истребителях Gripen серии E, которая только начинает производиться. Это позволит построить очень мощные Воздушные силы Украины. Это начало длительного путешествия на 10-15 лет", - пояснил он.

Зеленский также прокомментировал важность получения Gripen для ВВС Украины.

"Мы открываем новую и очень содержательную страницу в отношениях. Украины и Швеции. Сегодня есть первый документ, который открывает путь для получения Украиной очень серьезного флота боевых самолетов Gripen. Это очень классные самолеты, сильные авиационные платформы, которые позволяют выполнять большой спектр задач", - добавил президент.

Справочно

JAS 39 Gripen E - это последняя версия шведского истребителя, разработанная компанией Saab. Модель имеет более мощный двигатель, большую дальность полета и более совершенную радиолокацию и электронику, чем предыдущие версии.

