Украина закупит в Швеции до 150 новейших истребителей Gripen для ВСУ
22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.
Как информирует Цензор.НЕТ, подписание соглашения состоялось во время встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.
Что предусматривает соглашение
Кристерссон отметил, что речь идет не о немедленных поставках, а о долгосрочной программе на 10-15 лет.
"Соглашение не направлено на поставки прямо сейчас. Речь идет о 120-150 истребителях Gripen серии E, которая только начинает производиться. Это позволит построить очень мощные Воздушные силы Украины. Это начало длительного путешествия на 10-15 лет", - пояснил он.
Зеленский также прокомментировал важность получения Gripen для ВВС Украины.
"Мы открываем новую и очень содержательную страницу в отношениях. Украины и Швеции. Сегодня есть первый документ, который открывает путь для получения Украиной очень серьезного флота боевых самолетов Gripen. Это очень классные самолеты, сильные авиационные платформы, которые позволяют выполнять большой спектр задач", - добавил президент.
Справочно
JAS 39 Gripen E - это последняя версия шведского истребителя, разработанная компанией Saab. Модель имеет более мощный двигатель, большую дальность полета и более совершенную радиолокацию и электронику, чем предыдущие версии.
з шведами, які й без того надають нам величезну допомогу?
якщо кацапські боти скавчать, то Гріпен гарний літак !
"надо брать!"
шведська техніка взагалі відмінної якості, наприклад, ті ж самі бмп CV-90
.
йдіть і застрельтесь в дальньому окопчику!
все у нас буде разом із шведами та європейцями!
.
кінчай скавчати, кацапи у!
.
вони й на шосе можуть сідати і обслуговуватись десятком технарів на мобільному пункті
Швеція - зроблено по-розумному !
.
Європейські гроші мають працювати на європейський ВПК, а не годувати руду Америку
.
Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.