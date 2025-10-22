РУС
Украина закупит в Швеции до 150 новейших истребителей Gripen для ВСУ

Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по покупке истребителей Gripen

22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

Как информирует Цензор.НЕТ, подписание соглашения состоялось во время встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Что предусматривает соглашение

Кристерссон отметил, что речь идет не о немедленных поставках, а о долгосрочной программе на 10-15 лет.

"Соглашение не направлено на поставки прямо сейчас. Речь идет о 120-150 истребителях Gripen серии E, которая только начинает производиться. Это позволит построить очень мощные Воздушные силы Украины. Это начало длительного путешествия на 10-15 лет", - пояснил он.

Зеленский также прокомментировал важность получения Gripen для ВВС Украины.

"Мы открываем новую и очень содержательную страницу в отношениях. Украины и Швеции. Сегодня есть первый документ, который открывает путь для получения Украиной очень серьезного флота боевых самолетов Gripen. Это очень классные самолеты, сильные авиационные платформы, которые позволяют выполнять большой спектр задач", - добавил президент.

Справочно

JAS 39 Gripen E - это последняя версия шведского истребителя, разработанная компанией Saab. Модель имеет более мощный двигатель, большую дальность полета и более совершенную радиолокацию и электронику, чем предыдущие версии.

блд ви серйозно, 10-15 років??? це типа "нью-васюки" з остапа бендера?
22.10.2025 16:42 Ответить
Грядут новые распилы
22.10.2025 16:42 Ответить
Тільки в цьому буде сенс якщо з літаками буде і дальнобійне озброяння. А проти шахедів винищувачі зе як з молотком за комарами ганятись. До речі Ізраїль для боротьби з дронами і легкими наземними цілями закупляє у сша легкомоторні гвинтові літачки. Бо даже Ізраїль не може собі дозволити постійно використовувати важку і дороговартісну техніку
22.10.2025 16:46 Ответить
Грядут новые распилы
22.10.2025 16:42 Ответить
з ким?
з шведами, які й без того надають нам величезну допомогу?

якщо кацапські боти скавчать, то Гріпен гарний літак !
"надо брать!"

шведська техніка взагалі відмінної якості, наприклад, ті ж самі бмп CV-90

.
22.10.2025 17:25 Ответить
блд ви серйозно, 10-15 років??? це типа "нью-васюки" з остапа бендера?
показать весь комментарий
22.10.2025 16:42 Ответить
Вони швидше їх не поставлять.Але це гучна новина.Для 150 літаків і припаси потрібні і величезхний штат спеціалістів.А нам дають і інші літаки.Не факт,що і половина буде.
22.10.2025 17:07 Ответить
Краще хоч 10-15 цих лікатів у наступному році, ніж 150 літаків через 10 - 15 років.
показать весь комментарий
руZZкіє паруччікі, припинити паніку!

йдіть і застрельтесь в дальньому окопчику!

все у нас буде разом із шведами та європейцями!

.
22.10.2025 17:28 Ответить
Невже МІН ДІЧ повернув Буратіні бабло за обіцяне Фламінго?
показать весь комментарий
Ні,вони на закупівлю літаків з бюджета ******** ще бабла.
показать весь комментарий
на закупівлю літаків у Швеції гроші не "пи..дять", а розходують, дарагой.

кінчай скавчати, кацапи у!

.
22.10.2025 17:31 Ответить
Тільки в цьому буде сенс якщо з літаками буде і дальнобійне озброяння. А проти шахедів винищувачі зе як з молотком за комарами ганятись. До речі Ізраїль для боротьби з дронами і легкими наземними цілями закупляє у сша легкомоторні гвинтові літачки. Бо даже Ізраїль не може собі дозволити постійно використовувати важку і дороговартісну техніку
22.10.2025 16:46 Ответить
А ховати де ці літачки?
показать весь комментарий
ці літачки, гарні літачки!
вони й на шосе можуть сідати і обслуговуватись десятком технарів на мобільному пункті

Швеція - зроблено по-розумному !

.
22.10.2025 17:40 Ответить
Ціна літака https://www.google.com/search?q=Gripen&oq=%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA+%D0%B3%D1%80%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BD+%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B0&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKAB0gEKMTcxNjJqMGoxNagCDLACAfEFkClG2zHpo_3xBZApRtsx6aP9&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBMA83EKwIqHOJNG4CHCNSiO2IT4SwFq7KaLgYy4KoDNfbXrfqZTFkaS39bakVlQPa2RLMG4pQ-TmuIOIyL56xPZpm6tuGZhgMUZbWcALSmRE6wo_BRrIUBjNbmH6Mp_p8IfpbBNhJ6TZ7K1LEOroMQY5kHt-jiU-4HMH26aIHRQbknQsYN7Qy6ot4GtygVevlamoO7QVBq5rU8YED6neZMVitT5xObiI5Sr8S-gp_NFqnb8MAAd_EFY-Yrs6XhkmqY_8LyAoI5vwpZ1x7kbGeJ&csui=3&ved=2ahUKEwiN9tnt-beQAxV1Q_EDHQjhIOIQgK4QegQIARAB Gripen залежить від версії та комплектації: від $30-60 мільйонів за старіші моделі до понад $228 мільйонів за нову версію JAS-39 Gripen E/F. Загальна вартість контракту може значно відрізнятися залежно від кількості літаків та умов постачання.
22.10.2025 16:54 Ответить
Купляють, щоб із них запускать Фламінго.
показать весь комментарий
Їх не треба запускати, вони вільно падаючі.
показать весь комментарий
А як же раніше відмовлялись від Гріппенів на користь Ф-16 "щоб не створювати зоопарк різноманітної авіатехніки"? Що змінилось?
показать весь комментарий
змінилось. рижа макака каже що їм самим треба всю зброю, навіть бойове гімно мамонта і те не віддадуть.
показать весь комментарий
+ 💯 👍🏿!

Європейські гроші мають працювати на європейський ВПК, а не годувати руду Америку

.
22.10.2025 17:42 Ответить
Ну и чего разкудахтались? НАМІРИ. Зеленые намерения ничего не значат. Были уже 3000 ракет, миллиарды деревьев, защиты электростанций, фортификации.
Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.
22.10.2025 17:02 Ответить
вдох, видох як казав мілованов... і все буде)) і 3000 ракет і 200 літаків.. і гіперлуп.. дихайте.. бо гетьманцев податок на повітря скоро введе
показать весь комментарий
Грають у довгу щоб навіть онукам через 10 років була кормушка на оборонзамовленнях.
показать весь комментарий
Через 10-15 років... далі можна не читати.
показать весь комментарий
Польща закупила у Кореї 1000 танків К2 та 800 САУ К9 та декілька десятків літаків винущювачів. З 26 року відкриваються підприємства на терріторії самої Польщі по виробницву цієї техніки. Поставки почали у 23 році і розраховані до 28. Дебіли зеленского - відчуваєте різницю між захистом країни і ражакою по приколу та асфальтом для рашистів - ні. А поляки відчувають. Де отий нарік гроші візьме на ті 150 літаків.
показать весь комментарий
