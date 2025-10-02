РУС
Новости Истребители Gripen для Украины
386 11

Украина заинтересована в истребителях Gripen, - премьер Швеции Кристерссон

Кристерссон о истребителях Gripen

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Украина заинтересована в шведских истребителях Gripen.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Поддержка Украины со стороны Швеции остается непоколебимой. Когда украинцы защищают свою свободу, они также защищают нашу. Мы обсудили дальнейшее сотрудничество по развитию будущей обороны Украины, включая противовоздушную оборону, и заинтересованность Украины в истребителях Gripen - самом мощном истребителе Европы", - отметил Кристерссон.

Кристерссон о истребителях Gripen

Ранее министр обороны Швеции Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.

Глава МИД Швеции Бильстрем заявил, что передать Украине истребители Gripen смогут после того, как Киев получит F-16.

Ну для цих хоч ракети далекобійні дадуть? Чи буде як з F-16?
02.10.2025 17:56 Ответить
Ракети теж самі AIM-9 / AIM-120.
Ну і по поверхні TAURUS.
Так що нічого не зміниться.
02.10.2025 18:01 Ответить
якщо дадуть MBDA Meteor, то зміниться дальність до 200 км....
02.10.2025 18:18 Ответить
1. Якщо!
2. Щоб була якась користь, треба винищувач з АФАР. Це останні, найдорожчі.
02.10.2025 18:25 Ответить
Це не просто правда - це необхідність.
Саме враховуючи специфіку війни України проти москальських окупантів - нам конче потрібні шведські ''Гріпени''.
02.10.2025 18:00 Ответить
А чим вони кращі за F-16 для збиття шахедів? Для боротьби з авіацією їх точно не будуть використовувати, тому що ракет не має.
02.10.2025 18:05 Ответить
Взагалі нічим. Це літаки одного класу та одної ролі. Проте більше літаків краще ніж менше. А конкретно- вже 50 років у літаках змінюється тільки електроніка. Тому можливості залежать від року виробництва планера. А ще більше від року прийняття на озброєння встановленого пакету оновлення. Тому що новіше то і краще.
02.10.2025 18:21 Ответить
... у винищувачах Gripen - найпотужнішому винищувачі Європи", - зазначив Крістерссон. Джерело: https://censor.net/ua/n3577503

Так і сказав?
02.10.2025 18:09 Ответить
У його дописі - "most capable", тобто щось таке, як "найбільш путящий".
02.10.2025 18:19 Ответить
Ракети Метеор до 200 км .... але вартість 2 ляма кожна
02.10.2025 18:20 Ответить
Gripen треба перевірити на реальних справах. Тому бажано, щоб ці справи були в Україні. Бо де ще?
02.10.2025 18:22 Ответить
 
 