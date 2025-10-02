Украина заинтересована в истребителях Gripen, - премьер Швеции Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Украина заинтересована в шведских истребителях Gripen.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Поддержка Украины со стороны Швеции остается непоколебимой. Когда украинцы защищают свою свободу, они также защищают нашу. Мы обсудили дальнейшее сотрудничество по развитию будущей обороны Украины, включая противовоздушную оборону, и заинтересованность Украины в истребителях Gripen - самом мощном истребителе Европы", - отметил Кристерссон.

Ранее министр обороны Швеции Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.

Глава МИД Швеции Бильстрем заявил, что передать Украине истребители Gripen смогут после того, как Киев получит F-16.

