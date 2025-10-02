УКР
Новини Винищувачі Gripen для України
791 13

Україна зацікавлена у винищувачах Gripen, - прем’єр Швеції Крістерссон

Крістерссон про винищувачі Gripen

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зауважив, що Україна зацікавлена у шведських винищувачах Gripen.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х після зустрічі із президентом Володимиром Зеленський.

"Підтримка України з боку Швеції залишається непохитною. Коли українці захищають свою свободу, вони також захищають нашу. Ми обговорили подальшу співпрацю щодо розвитку майбутньої оборони України, включно з протиповітряною обороною, та зацікавленість України у винищувачах Gripen - найпотужнішому винищувачі Європи", - зазначив Крістерссон.

Швеція підтвердила переговори про винищувачі Gripen для України

Раніше міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.

Глава МЗС Швеції Більстрем заявив, що передати Україні винищувачі Gripen зможуть після того, як Київ отримає F-16.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Автор: 

Швеція (1005) Крістерссон Ульф (18) Gripen (8)
Топ коментарі
+1
Ну для цих хоч ракети далекобійні дадуть? Чи буде як з F-16?
02.10.2025 17:56 Відповісти
+1
Це не просто правда - це необхідність.
Саме враховуючи специфіку війни України проти москальських окупантів - нам конче потрібні шведські ''Гріпени''.
02.10.2025 18:00 Відповісти
+1
якщо дадуть MBDA Meteor, то зміниться дальність до 200 км....
02.10.2025 18:18 Відповісти
Ну для цих хоч ракети далекобійні дадуть? Чи буде як з F-16?
02.10.2025 17:56 Відповісти
Ракети теж самі AIM-9 / AIM-120.
Ну і по поверхні TAURUS.
Так що нічого не зміниться.
02.10.2025 18:01 Відповісти
якщо дадуть MBDA Meteor, то зміниться дальність до 200 км....
02.10.2025 18:18 Відповісти
1. Якщо!
2. Щоб була якась користь, треба винищувач з АФАР. Це останні, найдорожчі.
02.10.2025 18:25 Відповісти
Це не просто правда - це необхідність.
Саме враховуючи специфіку війни України проти москальських окупантів - нам конче потрібні шведські ''Гріпени''.
02.10.2025 18:00 Відповісти
А чим вони кращі за F-16 для збиття шахедів? Для боротьби з авіацією їх точно не будуть використовувати, тому що ракет не має.
02.10.2025 18:05 Відповісти
Взагалі нічим. Це літаки одного класу та одної ролі. Проте більше літаків краще ніж менше. А конкретно- вже 50 років у літаках змінюється тільки електроніка. Тому можливості залежать від року виробництва планера. А ще більше від року прийняття на озброєння встановленого пакету оновлення. Тому що новіше то і краще.
02.10.2025 18:21 Відповісти
Ну так, ми дійсно зацікавлені, а ще у "томагавках" - "таурасах" зацікавлені, у "заморожених ординських бабках", та Багато ще у чому зацікавлені, а навколо по суті - один вибачте *******.
02.10.2025 19:03 Відповісти
Так і сказав?
02.10.2025 18:09 Відповісти
У його дописі - "most capable", тобто щось таке, як "найбільш путящий".
02.10.2025 18:19 Відповісти
Ракети Метеор до 200 км .... але вартість 2 ляма кожна
02.10.2025 18:20 Відповісти
Перенаправити трішечки фінансування з Фламінго.
02.10.2025 19:26 Відповісти
Gripen треба перевірити на реальних справах. Тому бажано, щоб ці справи були в Україні. Бо де ще?
02.10.2025 18:22 Відповісти
 
 