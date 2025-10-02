Україна зацікавлена у винищувачах Gripen, - прем’єр Швеції Крістерссон

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зауважив, що Україна зацікавлена у шведських винищувачах Gripen.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х після зустрічі із президентом Володимиром Зеленський.

"Підтримка України з боку Швеції залишається непохитною. Коли українці захищають свою свободу, вони також захищають нашу. Ми обговорили подальшу співпрацю щодо розвитку майбутньої оборони України, включно з протиповітряною обороною, та зацікавленість України у винищувачах Gripen - найпотужнішому винищувачі Європи", - зазначив Крістерссон.

Раніше міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.

Глава МЗС Швеції Більстрем заявив, що передати Україні винищувачі Gripen зможуть після того, як Київ отримає F-16.

