Швеція підтвердила переговори про винищувачі Gripen для України

Міністерство оборони Швеції підтвердило, що веде переговори з Україною щодо можливого надання винищувачів Gripen, але остаточного рішення ще немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі SVT заявив заступник речника міністра оборони Адам Шелін.

До Міноборони Швеції звернулися за коментарями після того, як перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтерв’ю BBC заявив, що Україна "очікує" від партнерів додаткові F-16, французькі Mirage та шведські Gripen. При цьому він не уточнив ані кількості, ані термінів поставки.

Речник шведського Міноборони підтвердив, що переговори з цього питання тривають, проте конкретних домовленостей поки немає.

Раніше міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.

Глава МЗС Швеції Більстрем заявив, що передати Україні винищувачі Gripen зможуть після того, як Київ отримає F-16.