Швеція підтвердила переговори про винищувачі Gripen для України

Міністерство оборони Швеції підтвердило, що веде переговори з Україною щодо можливого надання винищувачів Gripen, але остаточного рішення ще немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі SVT заявив заступник речника міністра оборони Адам Шелін.

До Міноборони Швеції звернулися за коментарями після того, як перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтерв’ю BBC заявив, що Україна "очікує" від партнерів додаткові F-16, французькі Mirage та шведські Gripen. При цьому він не уточнив ані кількості, ані термінів поставки.

Речник шведського Міноборони підтвердив, що переговори з цього питання тривають, проте конкретних домовленостей поки немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Нідерландах не підтримують передачу Gripen Україні, процес вже "на паузі", - ЗМІ

Раніше міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.

Глава МЗС Швеції Більстрем заявив, що передати Україні винищувачі Gripen зможуть після того, як Київ отримає F-16.

Міноборони (7683) Швеція (1001) Gripen (7)
Переговори про можливе надання!
Читаємо наше МО - Україна незабаром вперше отримає винищувачі Gripen від Швеції, - Міноборони Джерело: https://censor.net/ua/n3576821
30.09.2025 10:43 Відповісти
До Міноборони Швеції звернулися за коментарями після того, як перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтерв'ю BBC заявив Джерело: https://censor.net/ua/n3576934

Оце в нас медійні шлюхи! Ніяк не можуть свій ******* рот закрити і працювати тихенько, як параша і китай....
30.09.2025 10:45 Відповісти
Коли привселюдно будемо харкать в обличчя всім брехливим чиновникам Що за мерзота при владі,в судах в правоохоронних органах Невже в державі тільки одні барани,лохи ,піарщики і мародери. КОЛИ ВСЕ ЦЕЙ ЦИРК ЗАКІНЧИТЬСЯ???? В попередній статті я писав--язика відрізати цьому чмочнику.
30.09.2025 10:49 Відповісти
Tack så mycket!(щира дяка українською)
30.09.2025 11:01 Відповісти
don't worry it is nothing
30.09.2025 11:10 Відповісти
 
 