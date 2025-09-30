Швеция подтвердила переговоры об истребителях Gripen для Украины
Министерство обороны Швеции подтвердило, что ведет переговоры с Украиной относительно возможного предоставления истребителей Gripen, но окончательного решения еще нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии SVT заявил заместитель спикера министра обороны Адам Шелин.
В Минобороны Швеции обратились за комментариями после того, как первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью BBC заявил, что Украина "ожидает" от партнеров дополнительные F-16, французские Mirage и шведские Gripen. При этом он не уточнил ни количества, ни сроков поставки.
Представитель шведского Минобороны подтвердил, что переговоры по этому вопросу продолжаются, однако конкретных договоренностей пока нет.
Ранее министр обороны Швеции Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.
Глава МИД Швеции Бильстрем заявил, что передать Украине истребители Gripen смогут после того, как Киев получит F-16.
