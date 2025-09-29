Украина вскоре впервые получит истребители Gripen от Швеции, - Минобороны
В ближайшее время Украина получит шведские истребители Gripen, а также дополнительные самолеты F-16 и французские Mirage.
Об этом в интервью BBC заявил заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, информирует Цензор.НЕТ.
При этом он не стал уточнять, когда поступят самолеты и в каком количестве.
С августа вооружение из Соединенных Штатов начало поступать в Украину по новой программе приоритетных потребностей PURL. В рамках этого механизма европейские партнеры покупают оружие у США и передают его Киеву. К инициативе уже присоединились несколько стран ЕС и Канада, согласившись совместно выделить 2 млрд долларов.
Как отметил Гаврилюк, первые поставки по этой программе уже прибыли в Украину, однако он признал, что объемы и темпы помощи уменьшились.
"Раньше, по пакетам президентской помощи (PDA), мы получали помощь от США ритмично и в больших объемах. Сегодняшняя система, когда европейские страны закупают для нас оружие у американцев, требует определенного времени. Чем больше звеньев в цепи, тем больше времени теряется", - пояснил генерал.
Истребители Gripen для Украины
Ранее министр обороны Швеции Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.
Глава МИД Швеции Бильстрем заявил, что передать Украине истребители Gripen смогут после того, как Киев получит F-16.
