Украина вскоре впервые получит истребители Gripen от Швеции, - Минобороны

В ближайшее время Украина получит шведские истребители Gripen, а также дополнительные самолеты F-16 и французские Mirage.

Об этом в интервью BBC заявил заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, информирует Цензор.НЕТ.

При этом он не стал уточнять, когда поступят самолеты и в каком количестве.

С августа вооружение из Соединенных Штатов начало поступать в Украину по новой программе приоритетных потребностей PURL. В рамках этого механизма европейские партнеры покупают оружие у США и передают его Киеву. К инициативе уже присоединились несколько стран ЕС и Канада, согласившись совместно выделить 2 млрд долларов.

Как отметил Гаврилюк, первые поставки по этой программе уже прибыли в Украину, однако он признал, что объемы и темпы помощи уменьшились.

"Раньше, по пакетам президентской помощи (PDA), мы получали помощь от США ритмично и в больших объемах. Сегодняшняя система, когда европейские страны закупают для нас оружие у американцев, требует определенного времени. Чем больше звеньев в цепи, тем больше времени теряется", - пояснил генерал.

Истребители Gripen для Украины

Ранее министр обороны Швеции Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.

Глава МИД Швеции Бильстрем заявил, что передать Украине истребители Gripen смогут после того, как Киев получит F-16.

