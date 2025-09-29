УКР
Україна незабаром вперше отримає винищувачі Gripen від Швеції, - Міноборони

Міноборони анонсувало передачу Україні шведських літаків Gripen

Найближчим часом Україна отримає шведські винищувачі Gripen, а також додаткові літаки F-16 і французькі Mirage.

Про це в інтерв'ю BBC заявив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас він не став уточнювати, коли надійдуть літаки та у якій кількості.

Від серпня озброєння зі Сполучених Штатів почало надходити в Україну за новою програмою пріоритетних потреб PURL. У межах цього механізму європейські партнери купують зброю в США та передають її Києву. До ініціативи вже долучилися кілька країн ЄС і Канада, погодившись спільно виділити 2 млрд доларів.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Як зазначив Гаврилюк, перші постачання за цією програмою вже прибули в Україну, однак він визнав, що обсяги та темпи допомоги зменшилися.

"Раніше, за пакетами президентської допомоги (PDA), ми отримували допомогу від США ритмічно й у більших обсягах. Сьогоднішня система, коли європейські країни закуповують для нас зброю в американців, вимагає певного часу. Чим більше ланок у ланцюгу, тим більше часу втрачається", - пояснив генерал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн. ПЕРЕЛІК

Винищувачі Gripen для України

Раніше міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.

Глава МЗС Швеції Більстрем заявив, що передати Україні винищувачі Gripen зможуть після того, як Київ отримає F-16.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має інфраструктуру для використання шведських винищувачів Gripen, - Повітряні сили

Міноборони (7683) Швеція (998) Гаврилюк Іван (35) Gripen (6) винищувач (42)
ось ось! от от! незабаром!
фламінги по 30 в годину! але в лютому, можливо....
29.09.2025 17:37 Відповісти
+3
до кінця 2030 року може літаків стане більше. а поки пілоти ходять пішки
29.09.2025 17:50 Відповісти
Незабаром значить скоріше " не за баром "
29.09.2025 17:59 Відповісти
До кінця року буде більше літаків, чим пілотів.
29.09.2025 17:41 Відповісти
о це поперло !
29.09.2025 17:45 Відповісти
29.09.2025 17:52 Відповісти
Де Сало, там і Україна !!!

https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
29.09.2025 18:26 Відповісти
згодом - через рік
29.09.2025 18:06 Відповісти
невдовзі
29.09.2025 18:07 Відповісти
11 липня 2024 11:30

Рішення про призупинення передання Україні шведських літаків Gripen ухвалив сам Київ, а не Стокгольм. Це пов'язано з тим, що зараз відбувається реалізація інших західних винищувачів - F-16.

Про це https://www.holosameryky.com/a/shveciya-gripen-ukraina/7692793.html розповів міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем в інтерв'ю українській службі «Голосу Америки».

За його словами, Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів - і F-16, і Gripen - «надто багато».
29.09.2025 18:09 Відповісти
ну, взагалі треба було переходити на один тип літаків - очевидно, Ф-16, бо їх дофіга і на заході їх все одно списують і заміняють на Ф-35. А так буде дикий зоопарк (як і у всій техніці) - МіГи і Сушки, Міражі, Ф-16, тепер ще й Гріпени, і кожного аж по 5-10 штук. Замість уніфікації задля полегшення і здешевлення логістики, обслуговування і тренувань, маємо прямо протилежне. Звісно це краще ніж нічого, але це чудово показує, наскільки гарно все "планується" і Україною, і партнерами.
29.09.2025 18:54 Відповісти
Кілька нардепів пропонують Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру
29.09.2025 18:23 Відповісти
🤣🤣🤣👍
29.09.2025 18:28 Відповісти
безугла? чи коля-катлєта?
29.09.2025 18:38 Відповісти
Ви ще вкажіть локацію за яким баром..ідіоти довбані..нахєра *******
29.09.2025 18:55 Відповісти
 
 