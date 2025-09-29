Україна незабаром вперше отримає винищувачі Gripen від Швеції, - Міноборони

Найближчим часом Україна отримає шведські винищувачі Gripen, а також додаткові літаки F-16 і французькі Mirage.

Про це в інтерв'ю BBC заявив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас він не став уточнювати, коли надійдуть літаки та у якій кількості.

Від серпня озброєння зі Сполучених Штатів почало надходити в Україну за новою програмою пріоритетних потреб PURL. У межах цього механізму європейські партнери купують зброю в США та передають її Києву. До ініціативи вже долучилися кілька країн ЄС і Канада, погодившись спільно виділити 2 млрд доларів.

Як зазначив Гаврилюк, перші постачання за цією програмою вже прибули в Україну, однак він визнав, що обсяги та темпи допомоги зменшилися.

"Раніше, за пакетами президентської допомоги (PDA), ми отримували допомогу від США ритмічно й у більших обсягах. Сьогоднішня система, коли європейські країни закуповують для нас зброю в американців, вимагає певного часу. Чим більше ланок у ланцюгу, тим більше часу втрачається", - пояснив генерал.

Винищувачі Gripen для України

Раніше міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.

Глава МЗС Швеції Більстрем заявив, що передати Україні винищувачі Gripen зможуть після того, як Київ отримає F-16.

