Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн. ПЕРЕЛІК
Уряд Швеції у четвер, 11 вересня, оголосив про виділення нового, вже двадцятого, пакета військової допомоги для України на суму 836 млн доларів США.
Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, інформує Цензор.НЕТ.
До пакета увійшли:
- 18 САУ Archer (загалом 44);
- 155-мм боєприпаси;
- мобільні РЛС, судна з гранатометами та безпілотні морські системи;
- додаткове озброєння та обладнання для 32 бойових катерів;500 мотоциклів та допоміжна техніка для аеродромів;
- радіолокаційні датчики та системи керування для зенітних систем Tridon Mk 2;
- програмовані 40-мм зенітні боєприпаси;
- додаткові неназвані системи та проєкти.
Йонсон також оголосив про виділення близько $7,47 млрд на військову підтримку України протягом найближчих двох років, цитує Reuters.
За його словами, більша частина коштів буде виділена на закупівлі, які здійснюватиме шведське агентство з оборонних матеріалів, наприклад, на додаткові Archer.
.
Топ коментарі
+19 Michael Barsukov
показати весь коментар11.09.2025 15:50 Відповісти Посилання
+12 Ярослав Кийко
показати весь коментар11.09.2025 15:51 Відповісти Посилання
+7 9k38
показати весь коментар11.09.2025 15:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоча треба , щоб шведи і використання озброєнь контролювали , бо ЦІ можуть частину кудись перепродати , а гроші собі в кишеню покласти , сказавши , що озброєння втраченні під час бойових дій - ЦІ ЗЕЛЕНІ ТАКІ ВПРАВНІ ТА КМІТЛИВІ ... коли їм треба!
"Конгрес США ухвалив оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік обсягом майже $900 мільярдів, у якому передбачено $400 мільйонів для України."