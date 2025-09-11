УКР
Новини Допомога Україні від Швеції
Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн. ПЕРЕЛІК

Військова допомога від Швеції: що отримала Україна

Уряд Швеції у четвер, 11 вересня, оголосив про виділення нового, вже двадцятого, пакета військової допомоги для України на суму 836 млн доларів США.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, інформує Цензор.НЕТ.

До пакета увійшли:

  • 18 САУ Archer (загалом 44);
  • 155-мм боєприпаси;
  • мобільні РЛС, судна з гранатометами та безпілотні морські системи;
  • додаткове озброєння та обладнання для 32 бойових катерів;500 мотоциклів та допоміжна техніка для аеродромів;
  • радіолокаційні датчики та системи керування для зенітних систем Tridon Mk 2;
  • програмовані 40-мм зенітні боєприпаси;
  • додаткові неназвані системи та проєкти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив дипломатичну ситуацію із прем’єром Швеції Крістерссоном: Саме Росія повинна зробити кроки для закінчення війни

Йонсон також оголосив про виділення близько $7,47 млрд на військову підтримку України протягом найближчих двох років, цитує Reuters.

За його словами, більша частина коштів буде виділена на закупівлі, які здійснюватиме шведське агентство з оборонних матеріалів, наприклад, на додаткові Archer.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція продовжить свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні, - прем’єр-міністр Крістерссон

+19
Молодці шведи
11.09.2025 15:50 Відповісти
+12
І для порівняння:
"Конгрес США ухвалив оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік обсягом майже $900 мільярдів, у якому передбачено $400 мільйонів для України."
11.09.2025 15:51 Відповісти
+7
Таки вікінги нам ближче ніж рожевий клован.
11.09.2025 15:59 Відповісти
Молодці шведи
11.09.2025 15:50 Відповісти
Хоть дуракам гроші не дають.
11.09.2025 16:22 Відповісти
Добре , що гроші "ЗЕвладі не дають , а дають реальні озброєння ... бо гроці ЦІ розпиляють як завжди!

Хоча треба , щоб шведи і використання озброєнь контролювали , бо ЦІ можуть частину кудись перепродати , а гроші собі в кишеню покласти , сказавши , що озброєння втраченні під час бойових дій - ЦІ ЗЕЛЕНІ ТАКІ ВПРАВНІ ТА КМІТЛИВІ ... коли їм треба!
11.09.2025 16:50 Відповісти
І для порівняння:
"Конгрес США ухвалив оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік обсягом майже $900 мільярдів, у якому передбачено $400 мільйонів для України."
11.09.2025 15:51 Відповісти
І на цьому фоні оборонний бюджет США з $400 млн. на 2026р.
11.09.2025 15:52 Відповісти
а "мировой полицейский" - 400...смех....
11.09.2025 15:53 Відповісти
Таки вікінги нам ближче ніж рожевий клован.
11.09.2025 15:59 Відповісти
Пращури шведів прийшли до Скандинавії з Приазов'я, де певний час й оберталися. В середні віки свевів ще тривалий час певним чином ототожнювали з русами.
11.09.2025 16:41 Відповісти
Розпишіть ще де воно буде зберігаться.Дивні часи:треба все озвучити,хто коли,скільки і на яку суму дає. Раніше це було розкриттям секретів і під "вишку підводили".Може і у нас вже начасі?
11.09.2025 16:22 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
11.09.2025 16:25 Відповісти
оце діло!
11.09.2025 16:40 Відповісти
Глибока щира повага і благодарність шведам. Друзі познаються в біді.
11.09.2025 17:10 Відповісти
 
 