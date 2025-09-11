Швеция передает 20-й пакет военной помощи Украине на $836 млн. СПИСОК
Правительство Швеции в четверг, 11 сентября, объявило о выделении нового, уже двадцатого, пакета военной помощи для Украины на сумму 836 млн долларов США.
Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, информирует Цензор.НЕТ.
В пакет вошли:
- 18 САУ Archer (всего 44);
- 155-мм боеприпасы;
- мобильные РЛС, суда с гранатометами и беспилотные морские системы;
- дополнительное вооружение и оборудование для 32 боевых катеров; 500 мотоциклов и вспомогательная техника для аэродромов;
- радиолокационные датчики и системы управления для зенитных систем Tridon Mk 2;
- программируемые 40-мм зенитные боеприпасы;
- дополнительные неназванные системы и проекты.
Йонсон также объявил о выделении около $7,47 млрд на военную поддержку Украины в течение ближайших двух лет, цитирует Reuters.
По его словам, большая часть средств будет выделена на закупки, которые будет осуществлять шведское агентство по оборонным материалам, например, на дополнительные Archer.
Хоча треба , щоб шведи і використання озброєнь контролювали , бо ЦІ можуть частину кудись перепродати , а гроші собі в кишеню покласти , сказавши , що озброєння втраченні під час бойових дій - ЦІ ЗЕЛЕНІ ТАКІ ВПРАВНІ ТА КМІТЛИВІ ... коли їм треба!
"Конгрес США ухвалив оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік обсягом майже $900 мільярдів, у якому передбачено $400 мільйонів для України."