Швеция передает 20-й пакет военной помощи Украине на $836 млн. СПИСОК

Военная помощь от Швеции: что получила Украина

Правительство Швеции в четверг, 11 сентября, объявило о выделении нового, уже двадцатого, пакета военной помощи для Украины на сумму 836 млн долларов США.

Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, информирует Цензор.НЕТ.

В пакет вошли:

  • 18 САУ Archer (всего 44);
  • 155-мм боеприпасы;
  • мобильные РЛС, суда с гранатометами и беспилотные морские системы;
  • дополнительное вооружение и оборудование для 32 боевых катеров; 500 мотоциклов и вспомогательная техника для аэродромов;
  • радиолокационные датчики и системы управления для зенитных систем Tridon Mk 2;
  • программируемые 40-мм зенитные боеприпасы;
  • дополнительные неназванные системы и проекты.

Йонсон также объявил о выделении около $7,47 млрд на военную поддержку Украины в течение ближайших двух лет, цитирует Reuters.

По его словам, большая часть средств будет выделена на закупки, которые будет осуществлять шведское агентство по оборонным материалам, например, на дополнительные Archer.

ПВО (3097) помощь (8091) Швеция (1035)
Молодці шведи
11.09.2025 15:50 Ответить
І для порівняння:
"Конгрес США ухвалив оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік обсягом майже $900 мільярдів, у якому передбачено $400 мільйонів для України."
11.09.2025 15:51 Ответить
І на цьому фоні оборонний бюджет США з $400 млн. на 2026р.
11.09.2025 15:52 Ответить
Хоть дуракам гроші не дають.
11.09.2025 16:22 Ответить
Добре , що гроші "ЗЕвладі не дають , а дають реальні озброєння ... бо гроці ЦІ розпиляють як завжди!

Хоча треба , щоб шведи і використання озброєнь контролювали , бо ЦІ можуть частину кудись перепродати , а гроші собі в кишеню покласти , сказавши , що озброєння втраченні під час бойових дій - ЦІ ЗЕЛЕНІ ТАКІ ВПРАВНІ ТА КМІТЛИВІ ... коли їм треба!
11.09.2025 16:50 Ответить
а "мировой полицейский" - 400...смех....
11.09.2025 15:53 Ответить
Таки вікінги нам ближче ніж рожевий клован.
11.09.2025 15:59 Ответить
Пращури шведів прийшли до Скандинавії з Приазов'я, де певний час й оберталися. В середні віки свевів ще тривалий час певним чином ототожнювали з русами.
11.09.2025 16:41 Ответить
Розпишіть ще де воно буде зберігаться.Дивні часи:треба все озвучити,хто коли,скільки і на яку суму дає. Раніше це було розкриттям секретів і під "вишку підводили".Може і у нас вже начасі?
11.09.2025 16:22 Ответить
Дякуємо, Друзі.
11.09.2025 16:25 Ответить
оце діло!
11.09.2025 16:40 Ответить
Глибока щира повага і благодарність шведам. Друзі познаються в біді.
11.09.2025 17:10 Ответить
 
 