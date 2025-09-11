Швеция передает 20-й пакет военной помощи Украине на $836 млн. СПИСОК

Правительство Швеции в четверг, 11 сентября, объявило о выделении нового, уже двадцатого, пакета военной помощи для Украины на сумму 836 млн долларов США.

Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, информирует Цензор.НЕТ.

В пакет вошли:

18 САУ Archer (всего 44);

155-мм боеприпасы;

мобильные РЛС, суда с гранатометами и беспилотные морские системы;

дополнительное вооружение и оборудование для 32 боевых катеров; 500 мотоциклов и вспомогательная техника для аэродромов;

радиолокационные датчики и системы управления для зенитных систем Tridon Mk 2;

программируемые 40-мм зенитные боеприпасы;

дополнительные неназванные системы и проекты.

Йонсон также объявил о выделении около $7,47 млрд на военную поддержку Украины в течение ближайших двух лет, цитирует Reuters.

По его словам, большая часть средств будет выделена на закупки, которые будет осуществлять шведское агентство по оборонным материалам, например, на дополнительные Archer.

