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Новости Помощь Украине от Швеции
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Швеция продолжит свой вклад в скорые и существенные поставки Украине, - премьер-министр Кристерссон

Ульф Крістерссон про подальшу допомогу Україні

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм будет продолжать вносить свой вклад в быстрые и существенные поставки вооружения Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х.

"Я приветствую важное решение президента Трампа о возможности поставки более современного вооружения Украине и значительного усиления экономического давления на Россию. Как один из крупнейших доноров Украины, Швеция вместе с союзниками по НАТО будет продолжать вносить свой вклад в быстрые и существенные поставки вооружения Украине", - говорится в сообщении.

Премьер Швеции подчеркнул, что время имеет решающее значение.

"Чем быстрее мы все объединимся, чтобы заставить Россию прекратить жестокую войну против Украины, тем больше жизней будет спасено", - подчеркнул Кристерссон.

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Автор: 

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Хитрий Трамп по-суті не зробив нічого. Як наш зелений балабол. Балаболе-балаболе - ні ракет, ні дронів.
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15.07.2025 07:26 Ответить
Швеция рулит в этом плане.
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15.07.2025 07:31 Ответить
 
 