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Есть решение Швеции и Латвии о новых оборонных пакетах, работаем с Германией, - Зеленский

Зеленский о новых оборонных пакетах

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Швецию и Латвию за решение о новых пакетах оборонной поддержки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем сегодняшнем обращении.

"Хочу отметить также сегодня Швецию: есть решение о новом пакете оборонной поддержки. Благодарю, Швеция! Активно работаем с Германией, чтобы ускорить решение по ПВО. Есть решение Латвии о предоставлении нового оборонного пакета. Благодарю вас за это. Благодарю всех, кто с нами, кто с нашим народом, кто с Украиной, всем, кто с нашими людьми. Я горжусь нашими людьми", - отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что мир помогает Украине, потому что верит в украинцев, "и наши люди действительно заслуживают этого доверия мира".

Также он сообщил о подготовке новых шагов, которые будут "заставлять Россию действительно чувствовать, что за войну Россия будет платить".

"Ответственность агрессора должна быть. И будет. Вполне справедливой и очень ощутимой", - подчеркнул президент.

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наші люди дійсно заслуговують на цю довіру світу

Вова - ти пам'ятаєш як свистів, що не можна було казати українцям про напад рашистів, щоб не було паніки. Виходить - світ українцям довіряє, а ти на людей сереш...

Тай ганьба про закритий кордон - це точно НЕ про довіру українцям - це про загін для худоби.
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05.07.2025 22:19 Ответить
Закриття опозиційних каналів, переслідування опозиції і БРЕХЛИВИЙ телемарафон - це теж точно не про довіру українцям. Та воно й не дивно - з якого дива Зеленський має довіряти українцям, коли він стільки вже обдурював країну.
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05.07.2025 22:26 Ответить
А що, договори про безпеку з 28 країнами "пробуксовують"?
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05.07.2025 22:22 Ответить
А у цей же час, служки 121 особа, гадять в Україні, зареєструвавши у ВРУ антиЗаконний проект щодо індулігенції казнокрадам та злочинам на крові, та потікавши з ВРУ на три тижні з України, разом з керівництвом ВРУ! Недієздатна ВРУ, аж три тижні, а на війні, СЗЧ за подібне пишуть, прокурорські!
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05.07.2025 22:25 Ответить
На нари мудака брехливого!
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05.07.2025 22:36 Ответить
Мудозвон кралвральный
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05.07.2025 22:42 Ответить
Ця війна схоже ніколи не закінчиться . Бо Європа на словах її припинити немов і хоче , вводячи навіть санкції для окозамилювання , а на ділі ні . Торгівля з кацапією продовжується повним ходом . Не напряму звісно , а через інші країни .
Інакше чим і як можна пояснити наприклад - такий фантастичний стрибок європейського експорту в Киргизстан , і в акурат - пісня вторгнення росні в Україну , у 2022 р . І донині .
..
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05.07.2025 22:50 Ответить
Нафіг нам потрібен президент що тільки клянчить допомогу а сам ніхрена організувати не може?
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05.07.2025 23:02 Ответить
 
 