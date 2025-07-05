Есть решение Швеции и Латвии о новых оборонных пакетах, работаем с Германией, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Швецию и Латвию за решение о новых пакетах оборонной поддержки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем сегодняшнем обращении.

"Хочу отметить также сегодня Швецию: есть решение о новом пакете оборонной поддержки. Благодарю, Швеция! Активно работаем с Германией, чтобы ускорить решение по ПВО. Есть решение Латвии о предоставлении нового оборонного пакета. Благодарю вас за это. Благодарю всех, кто с нами, кто с нашим народом, кто с Украиной, всем, кто с нашими людьми. Я горжусь нашими людьми", - отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что мир помогает Украине, потому что верит в украинцев, "и наши люди действительно заслуживают этого доверия мира".

Также он сообщил о подготовке новых шагов, которые будут "заставлять Россию действительно чувствовать, что за войну Россия будет платить".

"Ответственность агрессора должна быть. И будет. Вполне справедливой и очень ощутимой", - подчеркнул президент.

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