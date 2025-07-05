Есть решение Швеции и Латвии о новых оборонных пакетах, работаем с Германией, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Швецию и Латвию за решение о новых пакетах оборонной поддержки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем сегодняшнем обращении.
"Хочу отметить также сегодня Швецию: есть решение о новом пакете оборонной поддержки. Благодарю, Швеция! Активно работаем с Германией, чтобы ускорить решение по ПВО. Есть решение Латвии о предоставлении нового оборонного пакета. Благодарю вас за это. Благодарю всех, кто с нами, кто с нашим народом, кто с Украиной, всем, кто с нашими людьми. Я горжусь нашими людьми", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что мир помогает Украине, потому что верит в украинцев, "и наши люди действительно заслуживают этого доверия мира".
Также он сообщил о подготовке новых шагов, которые будут "заставлять Россию действительно чувствовать, что за войну Россия будет платить".
"Ответственность агрессора должна быть. И будет. Вполне справедливой и очень ощутимой", - подчеркнул президент.
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Вова - ти пам'ятаєш як свистів, що не можна було казати українцям про напад рашистів, щоб не було паніки. Виходить - світ українцям довіряє, а ти на людей сереш...
Тай ганьба про закритий кордон - це точно НЕ про довіру українцям - це про загін для худоби.
Інакше чим і як можна пояснити наприклад - такий фантастичний стрибок європейського експорту в Киргизстан , і в акурат - пісня вторгнення росні в Україну , у 2022 р . І донині .
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