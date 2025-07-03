Швеция выделила более 130 млн евро для Украины: приобретут новые стволы для установок Archer
Правительство Швеции выделит 1,5 млрд шведских крон (около 133 млн евро) на "новые военные возможности для Украины". В частности речь идет о стволах для самоходных артиллерийских установок Archer.
Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство решило выделить 1,5 млрд шведских крон ... на новые военные возможности для Украины. Это включает более 10 новых артиллерийских стволов Archer, дальнобойные средства и подводные средства, а также дополнительную логистическую поддержку", - отметил он.
Министр заявил, что установка Archer продемонстрировала высокую эффективность в Украине.
Йонсон заявил, что приобретут грузовики Volvo и Scania, а также новую контейнерную систему для более быстрой и безопасной разгрузки оборонного оборудования.
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