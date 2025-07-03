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Новини Допомога Україні від Швеції
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Швеція виділила понад 130 млн євро для України: придбають нові стволи для установок Archer

Швеція придбає нові стволи на Archer для України

Уряд Швеції виділить 1,5 млрд шведських крон (близько 133 млн євро) на "нові військові можливості для України". Зокрема йдеться про стволи для самохідних артилерійських установок Archer.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд вирішив виділити 1,5 млрд шведських крон ... на нові військові можливості для України. Це включає понад 10 нових артилерійських стволів Archer, далекобійні засоби і підводні засоби, а також додаткову логістичну підтримку", - зазначив він.

Міністр заявив, що установка Archer продемонструвала високу ефективність в Україні.

Йонсон заявив, що придбають вантажівки Volvo і Scania, а також нову контейнерну систему для швидшого і безпечнішого розвантаження оборонного обладнання.

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Швеція придбає нові стволи на Archer для України
Швеція придбає нові стволи на Archer для України

Автор: 

допомога (8518) Швеція (978) артилерія (807)


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А руда курва смокче ***** у *****..
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03.07.2025 12:31 Відповісти
А нові пікапи для нацгвардії і поліції? А кийки, щити і сльозогінний газ? Звідки ж на це брати кошти?
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03.07.2025 12:44 Відповісти
Спасибо народу и правительству Швеции
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03.07.2025 13:33 Відповісти
 
 