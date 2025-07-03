Швеція виділила понад 130 млн євро для України: придбають нові стволи для установок Archer

Уряд Швеції виділить 1,5 млрд шведських крон (близько 133 млн євро) на "нові військові можливості для України". Зокрема йдеться про стволи для самохідних артилерійських установок Archer.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд вирішив виділити 1,5 млрд шведських крон ... на нові військові можливості для України. Це включає понад 10 нових артилерійських стволів Archer, далекобійні засоби і підводні засоби, а також додаткову логістичну підтримку", - зазначив він.

Міністр заявив, що установка Archer продемонструвала високу ефективність в Україні.

Йонсон заявив, що придбають вантажівки Volvo і Scania, а також нову контейнерну систему для швидшого і безпечнішого розвантаження оборонного обладнання.

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