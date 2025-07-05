Латвия передает Украине партию бронетранспортеров Patria, - Минобороны

Латвия передала Вооруженным силам Украины в составе нового пакета военной помощи партию бронетранспортеров Patria 6x6.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, во время визита в Латвию заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин обсудил с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом усиление возможностей Сил обороны Украины.

Чуркин поблагодарил за решение правительства Латвии передать Вооруженным силам Украины партию новейших бронетранспортеров Patria 6x6. Эти бронемашины начали серийно производить в 2021 году по совместной программе Финляндии, Эстонии и Латвии.

"Спасибо народу и правительству Латвии за всестороннюю и непоколебимую поддержку, новый пакет военной помощи. Последовательная и четкая позиция Латвии в поддержке нашей борьбы очень ценна и важна для Украины", - подчеркнул Чуркин.

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Не детализируя содержание предоставленного Латвией пакета материально-технической помощи, заместитель министра обороны Украины сказал, что в нем кроме новейших бронетранспортеров, немало другого вооружения и средств, которые усилят способности украинской армии.

Кроме этого, в рамках визита украинская делегация провела ряд двусторонних встреч с представителями правительственных структур и ведущих производителей вооружения стран-партнеров. Обсуждались дальнейшие шаги по углублению сотрудничества, технологического обмена и усиления оборонных возможностей.