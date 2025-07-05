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Новости Помощь Украине от Латвии
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Латвия передает Украине партию бронетранспортеров Patria, - Минобороны

бронетранспортер Patria

Латвия передала Вооруженным силам Украины в составе нового пакета военной помощи партию бронетранспортеров Patria 6x6.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, во время визита в Латвию заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин обсудил с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом усиление возможностей Сил обороны Украины.

Чуркин поблагодарил за решение правительства Латвии передать Вооруженным силам Украины партию новейших бронетранспортеров Patria 6x6. Эти бронемашины начали серийно производить в 2021 году по совместной программе Финляндии, Эстонии и Латвии.

"Спасибо народу и правительству Латвии за всестороннюю и непоколебимую поддержку, новый пакет военной помощи. Последовательная и четкая позиция Латвии в поддержке нашей борьбы очень ценна и важна для Украины", - подчеркнул Чуркин.

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Не детализируя содержание предоставленного Латвией пакета материально-технической помощи, заместитель министра обороны Украины сказал, что в нем кроме новейших бронетранспортеров, немало другого вооружения и средств, которые усилят способности украинской армии.

Кроме этого, в рамках визита украинская делегация провела ряд двусторонних встреч с представителями правительственных структур и ведущих производителей вооружения стран-партнеров. Обсуждались дальнейшие шаги по углублению сотрудничества, технологического обмена и усиления оборонных возможностей.

Автор: 

Латвия (1359) помощь (7944) техника (1763) БТР (367)


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Топ комментарии
+14
Ви уявляєте яка у нас різнотипність техніки?Який бардак з запчастинами та обслуговуванням?Але ми настільки бідні щотільки дякувати маємо.Краз,суки зелені обанкротили і закрили.Гармату богдану на шассі татри ставимо,що дорожче і проблемніше з ремонтом.Але зате є можливість на запчастинах до неї прикурити.Суки
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05.07.2025 15:13 Ответить
+11
Щиро дякуємо, Латвіє !

маленька країна з великим серцем

.
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05.07.2025 15:18 Ответить
+10
Але, дякуємо, що допомогають..бо з зеленими без допомоги - нам був би гаплик..
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05.07.2025 15:21 Ответить
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05.07.2025 15:12 Ответить
Ви уявляєте яка у нас різнотипність техніки?Який бардак з запчастинами та обслуговуванням?Але ми настільки бідні щотільки дякувати маємо.Краз,суки зелені обанкротили і закрили.Гармату богдану на шассі татри ставимо,що дорожче і проблемніше з ремонтом.Але зате є можливість на запчастинах до неї прикурити.Суки
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05.07.2025 15:13 Ответить
Але, дякуємо, що допомогають..бо з зеленими без допомоги - нам був би гаплик..
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05.07.2025 15:21 Ответить
Так
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05.07.2025 15:34 Ответить
А, забула. На 5аших приколясних тачилах Діма Комаров вишиває. Знімає відоси й бабло витрачає..опудало скотинятьське
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05.07.2025 15:23 Ответить
Что такого ценного в военном плане производил с 1994 года завод КрАЗ?) Шасси Татры - проверенная десятилетиями и признанная в развитом Мире модель колёсной базы для военной техники. В цене Богданы, цена шасси процентов 30. Что там у КрАЗа ценного?)) Детали? Новые детали на татру одни из самых дешёвых за счёт масштабов производства. Или вы из совкодр&черов? По автобусам эталон тоже скучаете?
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05.07.2025 18:13 Ответить
Цінне однотипність.Цінне те що його знають як облупленого.Цінне те що запчастини вже є.Цінне те що ремонтна база є.Цінне те що є бу з яких комплектуючі можна зняти.Нехай татра у 100р краща,а запч треба закупляти або з 23 х одну робочу збирати
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05.07.2025 18:26 Ответить
Щиро дякуємо, Латвіє !

маленька країна з великим серцем

.
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05.07.2025 15:18 Ответить
Бородач
@rebornbearded
·
16 год
Шахедоріз. Стрижка лохів, я ..
Розвід дрон літає і його не збивають. Всю ніч шахеди їбашать твій дім,бо Зе і МО просрали все,що можна.
Скидайся "волонтеру" на шахедоріз. Закуплять щось ефективне,але не покажуть настільки,бо піздєц яке ефективне!
А нах нам МО? Зеленський?
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05.07.2025 15:26 Ответить
Тому я й доначу - або на монобанки, або тут..більш нікому не вірю..
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05.07.2025 15:42 Ответить
Молодці. Якщо створимо ядерну зброю - треба буде їм декілька одиниць подарувати - за їх допомогу.
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05.07.2025 15:36 Ответить
Не якщо, а КОЛИ!! Треба мати віру!
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05.07.2025 15:43 Ответить
Треба, але з зекомандою це складно.
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05.07.2025 15:46 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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05.07.2025 15:49 Ответить
Добре, що не було там, отих, аброхамія з падляком і купою їм подібним, щоб пофоткаться, для московитів…, як це вони зробили, у Яворівському Центрі…
Дивне ЗАМОВЧУВАННЯ, отих з ГенПрокуратури, що заброньовані і пильнують за дотримання усіма, норм Законів, а не лижуть у осіб, з ксівами «корочками»…!!…
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05.07.2025 16:33 Ответить
 
 