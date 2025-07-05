Латвия передает Украине партию бронетранспортеров Patria, - Минобороны
Латвия передала Вооруженным силам Украины в составе нового пакета военной помощи партию бронетранспортеров Patria 6x6.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Как отмечается, во время визита в Латвию заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин обсудил с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом усиление возможностей Сил обороны Украины.
Чуркин поблагодарил за решение правительства Латвии передать Вооруженным силам Украины партию новейших бронетранспортеров Patria 6x6. Эти бронемашины начали серийно производить в 2021 году по совместной программе Финляндии, Эстонии и Латвии.
"Спасибо народу и правительству Латвии за всестороннюю и непоколебимую поддержку, новый пакет военной помощи. Последовательная и четкая позиция Латвии в поддержке нашей борьбы очень ценна и важна для Украины", - подчеркнул Чуркин.
Не детализируя содержание предоставленного Латвией пакета материально-технической помощи, заместитель министра обороны Украины сказал, что в нем кроме новейших бронетранспортеров, немало другого вооружения и средств, которые усилят способности украинской армии.
Кроме этого, в рамках визита украинская делегация провела ряд двусторонних встреч с представителями правительственных структур и ведущих производителей вооружения стран-партнеров. Обсуждались дальнейшие шаги по углублению сотрудничества, технологического обмена и усиления оборонных возможностей.
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маленька країна з великим серцем
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@rebornbearded
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16 год
Шахедоріз. Стрижка лохів, я ..
Розвід дрон літає і його не збивають. Всю ніч шахеди їбашать твій дім,бо Зе і МО просрали все,що можна.
Скидайся "волонтеру" на шахедоріз. Закуплять щось ефективне,але не покажуть настільки,бо піздєц яке ефективне!
А нах нам МО? Зеленський?
Дивне ЗАМОВЧУВАННЯ, отих з ГенПрокуратури, що заброньовані і пильнують за дотримання усіма, норм Законів, а не лижуть у осіб, з ксівами «корочками»…!!…