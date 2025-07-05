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Новини Допомога Україні від Латвії
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Латвія передає Україні партію бронетранспортерів Patria, - Міноборони

бронетранспортер Patria

Латвія передала Збройним силам України у складі нового пакета військової допомоги партію бронетранспортерів Patria 6x6.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Як зазначається, під час візиту до Латвії заступник міністра оборони України Валерій Чуркін обговорив з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом посилення спроможностей Сил оборони України.

Чуркін подякував за рішення уряду Латвії передати Збройним силам України партію новітніх бронетранспортерів Patria 6x6. Ці бронемашини почали серійно виробляти у 2021 році за спільною програмою Фінляндії, Естонії та Латвії.

"Дякую народу та уряду Латвії за всебічну і непохитну підтримку, новий пакет військової допомоги. Послідовна і чітка позиція Латвії у підтримці нашої боротьби дуже цінна і важлива для України", - наголосив Чуркін.

Також читайте: Латвія надасть Україні 42 бронетранспортери Patria

Не деталізуючи вміст наданого Латвією пакету матеріально-технічної допомоги, заступник міністра оборони України сказав, що у ньому окрім новітніх бронетранспортерів, чимало іншого озброєння та засобів, які підсилять спроможності української армії.

Крім цього, у рамках візиту українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей з представниками урядових структур і провідних виробників озброєння країн-партнерів. Обговорювались подальші кроки з поглиблення співпраці, технологічного обміну та посилення оборонних спроможностей.

Автор: 

Латвія (1375) допомога (8528) техніка (1877) БТР (282)


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Топ коментарі
+8
Ви уявляєте яка у нас різнотипність техніки?Який бардак з запчастинами та обслуговуванням?Але ми настільки бідні щотільки дякувати маємо.Краз,суки зелені обанкротили і закрили.Гармату богдану на шассі татри ставимо,що дорожче і проблемніше з ремонтом.Але зате є можливість на запчастинах до неї прикурити.Суки
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05.07.2025 15:13 Відповісти
+7
Щиро дякуємо, Латвіє !

маленька країна з великим серцем

.
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05.07.2025 15:18 Відповісти
+5
Але, дякуємо, що допомогають..бо з зеленими без допомоги - нам був би гаплик..
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05.07.2025 15:21 Відповісти
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05.07.2025 15:12 Відповісти
Ви уявляєте яка у нас різнотипність техніки?Який бардак з запчастинами та обслуговуванням?Але ми настільки бідні щотільки дякувати маємо.Краз,суки зелені обанкротили і закрили.Гармату богдану на шассі татри ставимо,що дорожче і проблемніше з ремонтом.Але зате є можливість на запчастинах до неї прикурити.Суки
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05.07.2025 15:13 Відповісти
Але, дякуємо, що допомогають..бо з зеленими без допомоги - нам був би гаплик..
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05.07.2025 15:21 Відповісти
Так
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05.07.2025 15:34 Відповісти
А, забула. На 5аших приколясних тачилах Діма Комаров вишиває. Знімає відоси й бабло витрачає..опудало скотинятьське
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05.07.2025 15:23 Відповісти
Щиро дякуємо, Латвіє !

маленька країна з великим серцем

.
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05.07.2025 15:18 Відповісти
Бородач
@rebornbearded
·
16 год
Шахедоріз. Стрижка лохів, я ..
Розвід дрон літає і його не збивають. Всю ніч шахеди їбашать твій дім,бо Зе і МО просрали все,що можна.
Скидайся "волонтеру" на шахедоріз. Закуплять щось ефективне,але не покажуть настільки,бо піздєц яке ефективне!
А нах нам МО? Зеленський?
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05.07.2025 15:26 Відповісти
Тому я й доначу - або на монобанки, або тут..більш нікому не вірю..
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05.07.2025 15:42 Відповісти
Молодці. Якщо створимо ядерну зброю - треба буде їм декілька одиниць подарувати - за їх допомогу.
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05.07.2025 15:36 Відповісти
Не якщо, а КОЛИ!! Треба мати віру!
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05.07.2025 15:43 Відповісти
Треба, але з зекомандою це складно.
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05.07.2025 15:46 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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05.07.2025 15:49 Відповісти
 
 