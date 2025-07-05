Латвія передає Україні партію бронетранспортерів Patria, - Міноборони

Латвія передала Збройним силам України у складі нового пакета військової допомоги партію бронетранспортерів Patria 6x6.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Як зазначається, під час візиту до Латвії заступник міністра оборони України Валерій Чуркін обговорив з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом посилення спроможностей Сил оборони України.

Чуркін подякував за рішення уряду Латвії передати Збройним силам України партію новітніх бронетранспортерів Patria 6x6. Ці бронемашини почали серійно виробляти у 2021 році за спільною програмою Фінляндії, Естонії та Латвії.

"Дякую народу та уряду Латвії за всебічну і непохитну підтримку, новий пакет військової допомоги. Послідовна і чітка позиція Латвії у підтримці нашої боротьби дуже цінна і важлива для України", - наголосив Чуркін.

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Не деталізуючи вміст наданого Латвією пакету матеріально-технічної допомоги, заступник міністра оборони України сказав, що у ньому окрім новітніх бронетранспортерів, чимало іншого озброєння та засобів, які підсилять спроможності української армії.

Крім цього, у рамках візиту українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей з представниками урядових структур і провідних виробників озброєння країн-партнерів. Обговорювались подальші кроки з поглиблення співпраці, технологічного обміну та посилення оборонних спроможностей.