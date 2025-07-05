Є рішення Швеції та Латвії про нові оборонні пакети, працюємо з Німеччиною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував Швеції та Латвії за рішення про нові пакети оборонної підтримки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму сьогоднішньому зверненні.

"Хочу відзначити також сьогодні Швецію: є рішення про новий пакет оборонної підтримки. Дякую, Швеція! Активно працюємо з Німеччиною, щоб прискорити рішення щодо ППО. Є рішення Латвії про надання нового оборонного пакету. Дякую вам за це. Дякую всім, хто з нами, хто з нашим народом, хто з Україною, всім, хто з нашими людьми. Я пишаюся нашими людьми", - зазначив президент.

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Зеленський наголосив, що світ допомагає Україні, бо вірить в українців, "і наші люди дійсно заслуговують на цю довіру світу".

Також він повідомив про підготовку нових кроків, які будуть "змушувати Росію дійсно відчувати, що за війну Росія буде платити".

"Відповідальність агресора має бути. І буде. Цілком справедливою і дуже відчутною", - наголосив президент.

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