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Є рішення Швеції та Латвії про нові оборонні пакети, працюємо з Німеччиною, - Зеленський

Зеленський про нові оборонні пакети

Президент Володимир Зеленський подякував Швеції та Латвії за рішення про нові пакети оборонної підтримки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму сьогоднішньому зверненні.

"Хочу відзначити також сьогодні Швецію: є рішення про новий пакет оборонної підтримки. Дякую, Швеція! Активно працюємо з Німеччиною, щоб прискорити рішення щодо ППО. Є рішення Латвії про надання нового оборонного пакету. Дякую вам за це. Дякую всім, хто з нами, хто з нашим народом, хто з Україною, всім, хто з нашими людьми. Я пишаюся нашими людьми", - зазначив президент.

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Зеленський наголосив, що світ допомагає Україні, бо вірить в українців, "і наші люди дійсно заслуговують на цю довіру світу".

Також він повідомив про підготовку нових кроків, які будуть "змушувати Росію дійсно відчувати, що за війну Росія буде платити".

"Відповідальність агресора має бути. І буде. Цілком справедливою і дуже відчутною", - наголосив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24638) Латвія (1375) допомога (8528) Швеція (980)


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наші люди дійсно заслуговують на цю довіру світу

Вова - ти пам'ятаєш як свистів, що не можна було казати українцям про напад рашистів, щоб не було паніки. Виходить - світ українцям довіряє, а ти на людей сереш...

Тай ганьба про закритий кордон - це точно НЕ про довіру українцям - це про загін для худоби.
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05.07.2025 22:19 Відповісти
Закриття опозиційних каналів, переслідування опозиції і БРЕХЛИВИЙ телемарафон - це теж точно не про довіру українцям. Та воно й не дивно - з якого дива Зеленський має довіряти українцям, коли він стільки вже обдурював країну.
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05.07.2025 22:26 Відповісти
А що, договори про безпеку з 28 країнами "пробуксовують"?
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05.07.2025 22:22 Відповісти
А у цей же час, служки 121 особа, гадять в Україні, зареєструвавши у ВРУ антиЗаконний проект щодо індулігенції казнокрадам та злочинам на крові, та потікавши з ВРУ на три тижні з України, разом з керівництвом ВРУ! Недієздатна ВРУ, аж три тижні, а на війні, СЗЧ за подібне пишуть, прокурорські!
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05.07.2025 22:25 Відповісти
На нари мудака брехливого!
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05.07.2025 22:36 Відповісти
Мудозвон кралвральный
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05.07.2025 22:42 Відповісти
Ця війна схоже ніколи не закінчиться . Бо Європа на словах її припинити немов і хоче , вводячи навіть санкції для окозамилювання , а на ділі ні . Торгівля з кацапією продовжується повним ходом . Не напряму звісно , а через інші країни .
Інакше чим і як можна пояснити наприклад - такий фантастичний стрибок європейського експорту в Киргизстан , і в акурат - пісня вторгнення росні в Україну , у 2022 р . І донині .
..
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05.07.2025 22:50 Відповісти
Нафіг нам потрібен президент що тільки клянчить допомогу а сам ніхрена організувати не може?
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05.07.2025 23:02 Відповісти
 
 