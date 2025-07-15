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Новини Допомога Україні від Швеції
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Швеція продовжить свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні, - прем’єр-міністр Крістерссон

Ульф Крістерссон про подальшу допомогу Україні

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Стокгольм продовжуватиме робити свій внесок у швидке і суттєве постачання озброєння Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його дописі в Х.

"Я вітаю важливе рішення президента Трампа про можливість постачання більш сучасного озброєння Україні та значне посилення економічного тиску на Росію. Як один з найбільших донорів України, Швеція разом із союзниками по НАТО продовжуватиме робити свій внесок у швидке та суттєве постачання озброєння Україні", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр Швеції наголосив, що час має вирішальне значення.

"Чим швидше ми всі об’єднаємося, щоб змусити Росію припинити жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано", - підкреслив Крістерссон.

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Автор: 

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Хитрий Трамп по-суті не зробив нічого. Як наш зелений балабол. Балаболе-балаболе - ні ракет, ні дронів.
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15.07.2025 07:26 Відповісти
Швеция рулит в этом плане.
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15.07.2025 07:31 Відповісти
 
 