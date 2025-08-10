Зеленский обсудил дипломатическую ситуацию с премьером Швеции Кристерссоном: Именно Россия должна сделать шаги для окончания войны

Сегодня, 10 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Зеленский поблагодарил за очень ощутимую оборонную поддержку. Швеция в этом году направила 4 млрд долл. на помощь нашей защите.

"Проинформировал о ситуации на поле боя, очень подробно обсудили дипломатическую ситуацию. Швеция, как и все страны Северной Европы, четко поддерживает необходимость скорейшего, честного и надежного окончания войны и действенного давления на Россию. Именно Россия должна предпринять шаги для окончания войны, которую она сама же и начала. Будем и в дальнейшем координироваться со Швецией и другими партнерами для укрепления наших позиций", - отмечает глава государства.

"Обсудили возможные форматы встреч и договорились с Ульфом осуществить соответствующие визиты в ближайшее время. Также обсудили наше сотрудничество в развитии украинской военной авиации. Определяем сейчас, на каких боевых платформах будет работать наш авиационный флот на следующих этапах. Договорились, что наши команды - Украины и Швеции - содержательно проработают этот вопрос", - добавил он.