Окончание войны должно быть честным, - Зеленский благодарит европейских лидеров за совместное заявление

Окончание войны в Украине должно быть честным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя совместное заявление европейских лидеров.

"Я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов.



Украина ценит и полностью поддерживает заявление президента Макрона, Председателя Совета министров Мелони, канцлера Мерца, Премьер-министра Туска, Премьер-министра Стармера, Президента Урсулы фон дер Ляйен и Президента Стубба о мире для Украины", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры выступили с заявлением, в котором отметили, что дипломатическое решение должно защищать интересы Украины, международные границы не должны меняться силой.

Ранее Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.