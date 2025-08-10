Окончание войны должно быть честным, - Зеленский благодарит европейских лидеров за совместное заявление
Окончание войны в Украине должно быть честным.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя совместное заявление европейских лидеров, информирует Цензор.НЕТ.
"Я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов.
Украина ценит и полностью поддерживает заявление президента Макрона, Председателя Совета министров Мелони, канцлера Мерца, Премьер-министра Туска, Премьер-министра Стармера, Президента Урсулы фон дер Ляйен и Президента Стубба о мире для Украины", - отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что европейские лидеры выступили с заявлением, в котором отметили, что дипломатическое решение должно защищать интересы Украины, международные границы не должны меняться силой.
Цензор.НЕТ ранее информировал, что Макрон и Стармер будут сотрудничать с Трампом и Зеленским в ближайшие дни.
Ранее Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.
зе!скоморох любить аплодисменти.
Час для президентських виборів наступив.
вам не приходила в голову думка що обміняють сумщину та харківщину на донецьку ?
обмін донецької на херсонську це перемога для України, на такий крок окурок не піде ніколи.
Що є в окупованій частині Херсонської? Крім українців, звичайно, однак вони також є в Слов'янську, Краматорську.
я щось не бачу охочих воювати до примарної перемоги чи справедливого миру(хоча що це таке не знає мабуть і зелебоба), тому тцк змушені йти на кримінальні дії щоб наловити "добровольців".
тому тут або синичка в руках, мир в обмін на території( і вже тільки від нас залежить буде він тривалим, чи знову оберуть клоуна який буде замість оборони будувати дороги, притулу наприклад), або журавель в небі, тобто війна на виснаження із набагато більшим противником... щоб потім результат був ідентичний але з більшими жертвами.
ну це якщо відкинути урапатріотизм та поглянути на речі тверезо.
Це винав сам зє заявивши "ми відвоювали 50% окупованої території!'(пряма цитата!).
На той момент під окупацією було 20% з Кримом!
А зараз?
об'явити всьому світу, про відтворення ядерної зброї!!!
і що нам зроблять оті буржуйські куколди?
зупинять фінансування?
чи, трамп буде бомбити?
що написано?
це, якою мовою?
Хто підтримає? Євро? Сумніви...Штати? Виключено. Брити?
ізраїль був на грані знищення.
і кіссінджер дуже довго мяв яєли.
тоді голда сказала, що готова застосувати атомну бомбу. не пам'ятаю скільки, але зброя і літаки надійшли миттєво.
ситуація дзеркальна нашій.
По друге, якщо вже ставити за мету створення власної ЯЗ стримування, то потрібно цим займатися без зайвих анонсов та відосиків, по дорослому, як це це робили США, СРСР, Велика Британія, Франція, Китай, Північна Корея, ПАР, Індія, Пакістан, Ізраїль та, імовірно, Іран.
По-третє, бажано уявляти (за результатами моделювання) стратегію та сценарії використання власної зброї стримування з урахуванням засобів доставлення, засобів протидії та відповіді імовірних супротивників застосуванням ЗМУ.
Очень много раздувается информации про мирный план Европы, мирный план Украины, США. Только умалчивается, или недостаточно акцентируется внимания, на том, что это не соответствует целям врага, а их краткосрочная цель не только оккупация донецкой и луганской областей, а закрепление на правом берегу днепра, для создания плацдарма. Цели врага - выйти по меньшей мере в буферную зону, как они её называют (т.е. к границам житомирской и хмельницкой областей) вряд ли изменились.
Переговоры 15 числа, всего три сценария: останутся на уровне обмена мнениями и будут ещё долго тянуться и продолжаться (наиболее вероятно); рф откажется от дальнейших переговоров, т.к. это нецелесообразно; или же Украина в лице правительства пойдёт на фактическую капитуляцию и подарит рф донецкую область (ту часть которая пока, что под контролем). Такой подарок сыграет на руку врагу и единственный профит который для него будет - это экономия времени на захват этих территорий. Но войну это не остановит, она возобновится в краткосрочной или даже ближайшей перспективе. Враг кинет спичку, и скажет что это Украина кинула, и пойдёт дальше реализовывать свои параноидальные планы
Як десь 30 " безпекових угод"? Працюють? А чому тоді на Україну летять сотні ракет,а твої 3000 на рашу - ні?
На думку видання, путін не погодиться на розгортання іноземних військ в Україні, а Трамп не надасть їм підтримки та гарантій безпеки.