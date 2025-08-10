РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7830 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
3 399 76

Окончание войны должно быть честным, - Зеленский благодарит европейских лидеров за совместное заявление

зеленський

Окончание войны в Украине должно быть честным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя совместное заявление европейских лидеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов.

Украина ценит и полностью поддерживает заявление президента Макрона, Председателя Совета министров Мелони, канцлера Мерца, Премьер-министра Туска, Премьер-министра Стармера, Президента Урсулы фон дер Ляйен и Президента Стубба о мире для Украины", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон и Стармер будут сотрудничать с Трампом и Зеленским в ближайшие дни, - британское правительство

Ранее сообщалось, что европейские лидеры выступили с заявлением, в котором отметили, что дипломатическое решение должно защищать интересы Украины, международные границы не должны меняться силой.

Цензор.НЕТ ранее информировал, что Макрон и Стармер будут сотрудничать с Трампом и Зеленским в ближайшие дни.

Ранее Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

Автор: 

Зеленский Владимир (21501) Макрон Эмманюэль (1408) переговоры с Россией (1252) Стармер Кир (243)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Покідьок який відкрив двері у нашій хаті для повномаштабного вторгнення скотів з тавром "росіянін" за чесніть заговорив.
показать весь комментарий
10.08.2025 10:25 Ответить
+19
головне що ти встиг віддати рашикам дніпровську воду- сухопутний коридор в крим і запоріжську аес! все що путін хотів як на тарілочці!
показать весь комментарий
10.08.2025 10:13 Ответить
+14
зе і пу в одну камеру.
показать весь комментарий
10.08.2025 10:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зе і пу в одну камеру.
показать весь комментарий
10.08.2025 10:05 Ответить
і онлайн трансляцію на великий екран у всіх містах україни.
зе!скоморох любить аплодисменти.
показать весь комментарий
10.08.2025 10:28 Ответить
Дякуй , а що ще робити як рижий п.дор зрадив Неньку.
показать весь комментарий
10.08.2025 10:05 Ответить
Пане Зєлєньській, є одне до Вас запитання - Ви плануєте особисто летіти до Аляски, аби бути присутнім на зустрічі двох могильщиків України путіна та Трампа?
показать весь комментарий
10.08.2025 10:11 Ответить
а вже запросили?
показать весь комментарий
10.08.2025 10:13 Ответить
Ні шановний Павло, думаю, що напевно вам потрібно летіти. Чи у вас є якісь особисті пропозиції щодо цього?
показать весь комментарий
10.08.2025 10:23 Ответить
Виводити українських солдат з Донецької області в "обмін" на вивід кацапів з Херсонської - це чесно?

Час для президентських виборів наступив.
показать весь комментарий
10.08.2025 10:12 Ответить
не спостерігаю черг біля ТЦК
показать весь комментарий
10.08.2025 10:14 Ответить
Зі схрону не дуже поспостерігаєш.
показать весь комментарий
10.08.2025 10:28 Ответить
можете повірити на слово
показать весь комментарий
10.08.2025 10:41 Ответить
Хоч зі схрону, хоч не зі схрону. Територію хоче більшість, воювати ця більшість ***** не хоче
показать весь комментарий
10.08.2025 11:24 Ответить
З такими керманичами їх і не буде , бо немає Черчилів , є тільки Боневтіки Оманські та Дєрьмаки.
показать весь комментарий
10.08.2025 10:30 Ответить
до чого тут керманичі ? є Ненька і ворог
показать весь комментарий
10.08.2025 10:34 Ответить
Когда враг и спереди и сзади - у людей опускаются руки.
показать весь комментарий
10.08.2025 12:10 Ответить
ворог у всіх один і непотрібно себе накручувати всякою дурньою
показать весь комментарий
10.08.2025 12:59 Ответить
Черчіля нема,але в 73% є торчіль!
показать весь комментарий
10.08.2025 10:53 Ответить
а хто сказав що ***** планує вносити зміни у конституцію ?
вам не приходила в голову думка що обміняють сумщину та харківщину на донецьку ?
обмін донецької на херсонську це перемога для України, на такий крок окурок не піде ніколи.
показать весь комментарий
10.08.2025 10:43 Ответить
У неокупованій частині Донецької є корисні копалини.
Що є в окупованій частині Херсонської? Крім українців, звичайно, однак вони також є в Слов'янську, Краматорську.
показать весь комментарий
10.08.2025 12:36 Ответить
а що є, тобто було, на курщині окрім чагарників боліт та кацапів ?. процитувати вам пропагандона ІвановаПетрова чи самі нагуглите той знаменитий "твіт".
я щось не бачу охочих воювати до примарної перемоги чи справедливого миру(хоча що це таке не знає мабуть і зелебоба), тому тцк змушені йти на кримінальні дії щоб наловити "добровольців".
тому тут або синичка в руках, мир в обмін на території( і вже тільки від нас залежить буде він тривалим, чи знову оберуть клоуна який буде замість оборони будувати дороги, притулу наприклад), або журавель в небі, тобто війна на виснаження із набагато більшим противником... щоб потім результат був ідентичний але з більшими жертвами.
ну це якщо відкинути урапатріотизм та поглянути на речі тверезо.
показать весь комментарий
10.08.2025 13:09 Ответить
головне що ти встиг віддати рашикам дніпровську воду- сухопутний коридор в крим і запоріжську аес! все що путін хотів як на тарілочці!
показать весь комментарий
10.08.2025 10:13 Ответить
Треба додати ще північні та північно - східні території,яки складають 40% окупованої території за 3-5 діб!
Це винав сам зє заявивши "ми відвоювали 50% окупованої території!'(пряма цитата!).
На той момент під окупацією було 20% з Кримом!
А зараз?
показать весь комментарий
10.08.2025 10:59 Ответить
А тепер ще виникло питання про воду для Донбасу,для цього потрібно ще і Слов*янськ.
показать весь комментарий
10.08.2025 11:04 Ответить
а пом'ятаете як він на стадіоні казав пороху що як би він був президентом то крим би не віддав а тепер трандіт як трампон сьогодні каже одне а завтра друге
показать весь комментарий
10.08.2025 11:21 Ответить
Ты лучше расскажи как "честно" ты сдал }{уйлу юг Украины, за который теперь ведётся торг.
показать весь комментарий
10.08.2025 10:21 Ответить
Поки, на жаль, можна констатувати, що долю України вирішують США, ВВХ і Європа (частково), а сама Україна в такій ситуації, що може тільки спостерігати і робити заяви від імені партнерів
показать весь комментарий
10.08.2025 10:22 Ответить
Поякуй за це 73% громадян,які мали право голосу,з яких кілька СОТ ТИСЯЧ вже немає.
показать весь комментарий
10.08.2025 11:02 Ответить
Покідьок який відкрив двері у нашій хаті для повномаштабного вторгнення скотів з тавром "росіянін" за чесніть заговорив.
показать весь комментарий
10.08.2025 10:25 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2025 10:31 Ответить
ВСІ НЕ ЧЕСНІ, ЯК ПРАВИЛО ВЕДУТЬ РОЗМОВИ ПРО ЧЕСНІСТЬ, ХОВАЮЧИ, ЗА ЦИМИ РОЗМОВАМИ, СВОЮ БРЕХЛИВУ СУТЬ
показать весь комментарий
10.08.2025 11:07 Ответить
Вторгнення було ще в 14-му. А ти саме з запою вийшло.
показать весь комментарий
10.08.2025 12:23 Ответить
я, бачу єдиний вихід.
об'явити всьому світу, про відтворення ядерної зброї!!!
і що нам зроблять оті буржуйські куколди?
зупинять фінансування?
чи, трамп буде бомбити?
показать весь комментарий
10.08.2025 10:32 Ответить
Ну, вот есть у нас бомба. И что мы с ней сделаем? На кацапов бросим?
показать весь комментарий
10.08.2025 10:35 Ответить
не розумію.
що написано?
це, якою мовою?
показать весь комментарий
10.08.2025 10:37 Ответить
Молодец, Видно кипучего патриота. И в суд на Бутусова подай за то, что он здесь всё на русском дублирует.
показать весь комментарий
10.08.2025 10:45 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2025 11:53 Ответить
Ти русскій?
показать весь комментарий
10.08.2025 12:16 Ответить
Для чого тоді в України лицемірні світові американо-рашистські покидьки відібрали "ядерну бімбу"???А "валянка сибірського" клеїш .ставлячи запитання, на котре вже давно була і є відповідь....у тобі теж "патріотизм язичника"
показать весь комментарий
10.08.2025 11:14 Ответить
Ядерна зброя працює лише як засіб від ненападу (і то питання, чи працює). Під час війни від неї жодної користі. Будете сидіти з покровськими фортецями і ядерною бомбою
показать весь комментарий
10.08.2025 11:22 Ответить
Ти це північно- корейському недомірку розкажи,або іранським "чалмоносцям""не забереш війска з України за три місяці,"ядерний ореол" освітить "звьозди",що на Кремлі"(рашист же послуговується погрозами в часі війни і світова спільнота сцить в штанята"
показать весь комментарий
10.08.2025 11:28 Ответить
Якщо ЯЗ "працює лише як засіб від ненападу", то як застосування США цього "засобу від ненападу" 6 та 9 серпня 1945 року змусило капітулювати імперську Японію?
показать весь комментарий
10.08.2025 12:21 Ответить
Ніяк. Це було випробування. Японія капітулювала б і так.
показать весь комментарий
10.08.2025 12:31 Ответить
Навряд чи.
показать весь комментарий
10.08.2025 12:52 Ответить
Рішення про бомбардування Хіросіми та Нагасакі було прийнято вищим керівництвом США на чолі з президентом Гаррі Труменом. Основною метою було примусити Японію до капітуляції у Другій світовій війні, уникнувши великих втрат серед американських військ при вторгненні на японські острови.
показать весь комментарий
10.08.2025 13:01 Ответить
Саме так. "примусити Японію до капітуляції у Другій світовій війні, уникнувши великих втрат серед американських військ при вторгненні на японські острови." Тобто, Японія капітулювала б в будь-якому разі.
показать весь комментарий
10.08.2025 13:03 Ответить
Я простой вопрос задал. Не можешь ответить вразумительно, сиди молча.
показать весь комментарий
10.08.2025 11:33 Ответить
Подзвонять міндічу і скажуть що накрадене добро пропало. Далі він сам все порішає
показать весь комментарий
10.08.2025 10:36 Ответить
Є така думка. Але тільки думка. Балістика своя в анусі. А ми - про бімбу. Не дозволить світ. Раніше треба було. А зараз...
Хто підтримає? Євро? Сумніви...Штати? Виключено. Брити?
показать весь комментарий
10.08.2025 11:08 Ответить
колись голда меєр, дуже просила кіссінджера надати зброю, і конкретно літаки.
ізраїль був на грані знищення.
і кіссінджер дуже довго мяв яєли.
тоді голда сказала, що готова застосувати атомну бомбу. не пам'ятаю скільки, але зброя і літаки надійшли миттєво.
ситуація дзеркальна нашій.
показать весь комментарий
10.08.2025 11:15 Ответить
Навряд чи можливо дзеркалити ці дві ситуації, оскільки інтереси штатів в тому регіоні є набагато більшими, там ОАЕ, там Ірак, там Турція(такий собі "союзничок")...А тут - тільки стримування...Не знаю...
показать весь комментарий
10.08.2025 11:34 Ответить
Ніхто не підтримає. Обкладуть ***** і санкціями. Хтось може навіть спробувати розʼєбати, як іран
показать весь комментарий
10.08.2025 11:23 Ответить
Цей вид ЗМУ під контролем, але по-перше, він не єдино можливий, існують і інші.
По друге, якщо вже ставити за мету створення власної ЯЗ стримування, то потрібно цим займатися без зайвих анонсов та відосиків, по дорослому, як це це робили США, СРСР, Велика Британія, Франція, Китай, Північна Корея, ПАР, Індія, Пакістан, Ізраїль та, імовірно, Іран.
По-третє, бажано уявляти (за результатами моделювання) стратегію та сценарії використання власної зброї стримування з урахуванням засобів доставлення, засобів протидії та відповіді імовірних супротивників застосуванням ЗМУ.
показать весь комментарий
10.08.2025 12:50 Ответить
Що значить «чесним»? Україні всі території, ***** і ************** під трибунал, репарації? Тоді це чесно. А що ще може бути «чесним»?
показать весь комментарий
10.08.2025 10:34 Ответить
внизу
показать весь комментарий
10.08.2025 10:36 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2025 10:34 Ответить
Вова, пора разъяснить гражданам, что в твоём понимании "чесне завершення вiйни". А то наше представление с твоим может капец как не совпадать.
показать весь комментарий
10.08.2025 10:42 Ответить
Про какой обмен территориями может идти речь? Зачем это врагу? Да они могут выйти из сумской области и из Волчанска и окрестностей на севере харьковской области, в обмен на ещё не оккупированные территории донецкой области - остальное для них иррационально. Не про какие обмены на территории оккупированные врагом в Херсонской и Запорожской областях, а также южная часть Харьковской области может идти речь? Они (враг) никогда на такое не пойдут, это противоположно их целям.
Очень много раздувается информации про мирный план Европы, мирный план Украины, США. Только умалчивается, или недостаточно акцентируется внимания, на том, что это не соответствует целям врага, а их краткосрочная цель не только оккупация донецкой и луганской областей, а закрепление на правом берегу днепра, для создания плацдарма. Цели врага - выйти по меньшей мере в буферную зону, как они её называют (т.е. к границам житомирской и хмельницкой областей) вряд ли изменились.
Переговоры 15 числа, всего три сценария: останутся на уровне обмена мнениями и будут ещё долго тянуться и продолжаться (наиболее вероятно); рф откажется от дальнейших переговоров, т.к. это нецелесообразно; или же Украина в лице правительства пойдёт на фактическую капитуляцию и подарит рф донецкую область (ту часть которая пока, что под контролем). Такой подарок сыграет на руку врагу и единственный профит который для него будет - это экономия времени на захват этих территорий. Но войну это не остановит, она возобновится в краткосрочной или даже ближайшей перспективе. Враг кинет спичку, и скажет что это Украина кинула, и пойдёт дальше реализовывать свои параноидальные планы
показать весь комментарий
10.08.2025 10:44 Ответить
Який дебіл хоч і єврей. ***** почав війну підло , вночі перед цим розказуючи що ніколи не нападе на Україну, то з якого хера ви думаєте що війна чесно закінчиться? Де це Зеленський бачив що шулери грають чесно, а гопніки хочуть справедливості? Запустіть йому в хату циган і нехай він з ними чесно зіграє. Війна закінчиться там де рашистів зупинить ЗСУ а не там де ***** щось пообіцяє
показать весь комментарий
10.08.2025 10:49 Ответить
нахера віддав корисні копалини України відвертому американському посібнику куйла "трамбону" без надання гарантій безпект для України і її народу???Чому ж плять не поділився цими надрами з європейцями. взамін за гарантії безпеки і членство в ЄС???
показать весь комментарий
10.08.2025 10:52 Ответить
Во-во!!!. Америкоси обіцяли що якщо ми віддамо копалини то Україні нададуть і військову допомогу і гарантії безпеки так як буцімто америкоси будуть захищати свої інвестиції. А на практиці ми не отримали ні того ні іншого ще й на нас тиснуть щоб ми рашистам свої території відписали. І я впевнений що просто на цьому все не закінчиться. Після капітуляціє до України будуть нові погрози і нові вимоги.
показать весь комментарий
10.08.2025 11:03 Ответить
У якому документі ці обіцянки можна почитати?
показать весь комментарий
10.08.2025 12:27 Ответить
А що ще має бути? Сонце, небо, мама і мір?
показать весь комментарий
10.08.2025 10:57 Ответить
Сподіваюсь союзники мають план В ,після 15 серпня.
показать весь комментарий
10.08.2025 10:58 Ответить
Зеля почав вигорожувати себе, щоб весь негатив пішов на трампа. А що зробив зєля, скільки міл'ярдів вкрав? Знову всі забудуть, і знову на виборах за чорта голосувати будуть.
показать весь комментарий
10.08.2025 11:03 Ответить
А що сталося з "потужними і незламними самітами миру,кримської платформи,планами перемоги у кордонах 91"?
Як десь 30 " безпекових угод"? Працюють? А чому тоді на Україну летять сотні ракет,а твої 3000 на рашу - ні?
показать весь комментарий
10.08.2025 11:09 Ответить
Що розуміється під «закінчення війни має бути чесним» клоун не пояснює, але підміна понять все що завгодно подасть за перемогу. А скоро колекція з Оманських та Стамбульських угод доповниться Аляскинськими, але Янєлох й далі верещатиме, що Мінські угоди були поганими.
показать весь комментарий
10.08.2025 11:18 Ответить
Закінчення війни для тих, хто толерує бусифікацію і закриті кордони може бути тільки у складі країни таких же варварів і лицемірних покидьків як і ви самі
показать весь комментарий
10.08.2025 11:19 Ответить
Так про це ж вони і мріють. Побудувати в себе таку ж копію, тільки в вишиванках.
показать весь комментарий
10.08.2025 12:35 Ответить
Балачки
показать весь комментарий
10.08.2025 11:28 Ответить
Країни "Коаліції охочих" не планують відправляти свої війська в Україну. Натомість вони будуть підтримувати український ВПК, - The Sunday Times

На думку видання, путін не погодиться на розгортання іноземних військ в Україні, а Трамп не надасть їм підтримки та гарантій безпеки.
показать весь комментарий
10.08.2025 11:29 Ответить
Купа ідіотів вже більше 10 років шукає причину нападу орди на Україну,та як її поділять! Відповідь на це питання давно дав кацапоакадемік Бабурін.-,,Україна і українці завжди були єдиним джерелом генетичного та інтелектуального потеціалу рос.мперіїї та СРСР..Без нас, не буде ніякої ,,вЯлікой рясєї.Про це знає хїу..ло та його оточення Без українців ,через пару поколінь, ті території будуть населяти розумово неповноцінні гібриди чуді з дикими народами Кавказу та Середньої Азії. Їм потрібна вся Україна,без нас -вони НІЩО!
показать весь комментарий
10.08.2025 11:30 Ответить
Взагалі то - це Кісінджер сказав ...
показать весь комментарий
10.08.2025 11:55 Ответить
путлєр скаже і каже шо це були кацапські території і він їх повертає по "чесному"
показать весь комментарий
10.08.2025 11:34 Ответить
Закінчення війни можливе лише при зміні влади,оскільки тупий нарік,ГРУшник Єрмак,що нищать Україну найкращий шанс для повного її завоювання.
показать весь комментарий
10.08.2025 11:46 Ответить
Потужні заяви потужно потужать...Історія йде по спіралі. 28-30 вересня 1938 року у Мюнхені теж збирались за закритими дверима Гітлер, Муссоліні, Чемберлен і Деладьє. А президент Чехословаччини Едуард Бенеш сидів у коридорі, коли "великі дяді" дерибанили його країну. А потім Бенеша покликали в кабінет, як школяра до директора школи, і поставили перед фактом...Що сталось потім з Чехословаччиноб, усім відомо....
показать весь комментарий
10.08.2025 11:53 Ответить
 
 