УКР
Новини Мирні перемовини
3 121 68

Закінчення війни має бути чесним, - Зеленський дякує європейським лідерам за спільну заяву

зеленський

Закінчення війни в Україні має бути чесним.

На цьому наголосив президет України Володимир Зеленський, коментуючи спільну заяву європейських лідерів, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів.

Україна цінує та повністю підтримує заяву президента Макрона, Голови Ради міністрів Мелоні, канцлера Мерца, Прем’єр-міністра Туска, Прем’єр-міністра Стармера, Президентки Урсули фон дер Ляєн та Президента Стубба щодо миру для України", - зауважив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон і Стармер співпрацюватимуть із Трампом та Зеленським у найближчі дні, - британський уряд

Раніше повідомлялося, що європейські лідери виступили із заявою, у якій зазначили, що дипломатичне рішення має захищати інтереси України, міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Цензор.НЕТ раніше інформував, що Макрон і Стармер співпрацюватимуть із Трампом та Зеленським у найближчі дні.

Раніше Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

+22
Покідьок який відкрив двері у нашій хаті для повномаштабного вторгнення скотів з тавром "росіянін" за чесніть заговорив.
10.08.2025 10:25 Відповісти
10.08.2025 10:25 Відповісти
+17
головне що ти встиг віддати рашикам дніпровську воду- сухопутний коридор в крим і запоріжську аес! все що путін хотів як на тарілочці!
10.08.2025 10:13 Відповісти
10.08.2025 10:13 Відповісти
+13
зе і пу в одну камеру.
10.08.2025 10:05 Відповісти
10.08.2025 10:05 Відповісти
зе і пу в одну камеру.
10.08.2025 10:05 Відповісти
10.08.2025 10:05 Відповісти
і онлайн трансляцію на великий екран у всіх містах україни.
зе!скоморох любить аплодисменти.
10.08.2025 10:28 Відповісти
10.08.2025 10:28 Відповісти
Дякуй , а що ще робити як рижий п.дор зрадив Неньку.
10.08.2025 10:05 Відповісти
10.08.2025 10:05 Відповісти
Пане Зєлєньській, є одне до Вас запитання - Ви плануєте особисто летіти до Аляски, аби бути присутнім на зустрічі двох могильщиків України путіна та Трампа?
10.08.2025 10:11 Відповісти
10.08.2025 10:11 Відповісти
а вже запросили?
10.08.2025 10:13 Відповісти
10.08.2025 10:13 Відповісти
Ні шановний Павло, думаю, що напевно вам потрібно летіти. Чи у вас є якісь особисті пропозиції щодо цього?
10.08.2025 10:23 Відповісти
10.08.2025 10:23 Відповісти
Виводити українських солдат з Донецької області в "обмін" на вивід кацапів з Херсонської - це чесно?

Час для президентських виборів наступив.
10.08.2025 10:12 Відповісти
10.08.2025 10:12 Відповісти
не спостерігаю черг біля ТЦК
10.08.2025 10:14 Відповісти
10.08.2025 10:14 Відповісти
Зі схрону не дуже поспостерігаєш.
10.08.2025 10:28 Відповісти
10.08.2025 10:28 Відповісти
можете повірити на слово
10.08.2025 10:41 Відповісти
10.08.2025 10:41 Відповісти
Хоч зі схрону, хоч не зі схрону. Територію хоче більшість, воювати ця більшість ***** не хоче
10.08.2025 11:24 Відповісти
10.08.2025 11:24 Відповісти
З такими керманичами їх і не буде , бо немає Черчилів , є тільки Боневтіки Оманські та Дєрьмаки.
10.08.2025 10:30 Відповісти
10.08.2025 10:30 Відповісти
до чого тут керманичі ? є Ненька і ворог
10.08.2025 10:34 Відповісти
10.08.2025 10:34 Відповісти
Когда враг и спереди и сзади - у людей опускаются руки.
10.08.2025 12:10 Відповісти
10.08.2025 12:10 Відповісти
Черчіля нема,але в 73% є торчіль!
10.08.2025 10:53 Відповісти
10.08.2025 10:53 Відповісти
а хто сказав що ***** планує вносити зміни у конституцію ?
вам не приходила в голову думка що обміняють сумщину та харківщину на донецьку ?
обмін донецької на херсонську це перемога для України, на такий крок окурок не піде ніколи.
10.08.2025 10:43 Відповісти
10.08.2025 10:43 Відповісти
головне що ти встиг віддати рашикам дніпровську воду- сухопутний коридор в крим і запоріжську аес! все що путін хотів як на тарілочці!
10.08.2025 10:13 Відповісти
10.08.2025 10:13 Відповісти
Треба додати ще північні та північно - східні території,яки складають 40% окупованої території за 3-5 діб!
Це винав сам зє заявивши "ми відвоювали 50% окупованої території!'(пряма цитата!).
На той момент під окупацією було 20% з Кримом!
А зараз?
10.08.2025 10:59 Відповісти
10.08.2025 10:59 Відповісти
А тепер ще виникло питання про воду для Донбасу,для цього потрібно ще і Слов*янськ.
10.08.2025 11:04 Відповісти
10.08.2025 11:04 Відповісти
а пом'ятаете як він на стадіоні казав пороху що як би він був президентом то крим би не віддав а тепер трандіт як трампон сьогодні каже одне а завтра друге
10.08.2025 11:21 Відповісти
10.08.2025 11:21 Відповісти
Ты лучше расскажи как "честно" ты сдал }{уйлу юг Украины, за который теперь ведётся торг.
10.08.2025 10:21 Відповісти
10.08.2025 10:21 Відповісти
Поки, на жаль, можна констатувати, що долю України вирішують США, ВВХ і Європа (частково), а сама Україна в такій ситуації, що може тільки спостерігати і робити заяви від імені партнерів
10.08.2025 10:22 Відповісти
10.08.2025 10:22 Відповісти
Поякуй за це 73% громадян,які мали право голосу,з яких кілька СОТ ТИСЯЧ вже немає.
10.08.2025 11:02 Відповісти
10.08.2025 11:02 Відповісти
Покідьок який відкрив двері у нашій хаті для повномаштабного вторгнення скотів з тавром "росіянін" за чесніть заговорив.
10.08.2025 10:25 Відповісти
10.08.2025 10:25 Відповісти
10.08.2025 10:31 Відповісти
10.08.2025 10:31 Відповісти
ВСІ НЕ ЧЕСНІ, ЯК ПРАВИЛО ВЕДУТЬ РОЗМОВИ ПРО ЧЕСНІСТЬ, ХОВАЮЧИ, ЗА ЦИМИ РОЗМОВАМИ, СВОЮ БРЕХЛИВУ СУТЬ
10.08.2025 11:07 Відповісти
10.08.2025 11:07 Відповісти
Вторгнення було ще в 14-му. А ти саме з запою вийшло.
10.08.2025 12:23 Відповісти
10.08.2025 12:23 Відповісти
я, бачу єдиний вихід.
об'явити всьому світу, про відтворення ядерної зброї!!!
і що нам зроблять оті буржуйські куколди?
зупинять фінансування?
чи, трамп буде бомбити?
10.08.2025 10:32 Відповісти
10.08.2025 10:32 Відповісти
Ну, вот есть у нас бомба. И что мы с ней сделаем? На кацапов бросим?
10.08.2025 10:35 Відповісти
10.08.2025 10:35 Відповісти
не розумію.
що написано?
це, якою мовою?
10.08.2025 10:37 Відповісти
10.08.2025 10:37 Відповісти
Молодец, Видно кипучего патриота. И в суд на Бутусова подай за то, что он здесь всё на русском дублирует.
10.08.2025 10:45 Відповісти
10.08.2025 10:45 Відповісти
10.08.2025 11:53 Відповісти
10.08.2025 11:53 Відповісти
Ти русскій?
10.08.2025 12:16 Відповісти
10.08.2025 12:16 Відповісти
Для чого тоді в України лицемірні світові американо-рашистські покидьки відібрали "ядерну бімбу"???А "валянка сибірського" клеїш .ставлячи запитання, на котре вже давно була і є відповідь....у тобі теж "патріотизм язичника"
10.08.2025 11:14 Відповісти
10.08.2025 11:14 Відповісти
Ядерна зброя працює лише як засіб від ненападу (і то питання, чи працює). Під час війни від неї жодної користі. Будете сидіти з покровськими фортецями і ядерною бомбою
10.08.2025 11:22 Відповісти
10.08.2025 11:22 Відповісти
Ти це північно- корейському недомірку розкажи,або іранським "чалмоносцям""не забереш війска з України за три місяці,"ядерний ореол" освітить "звьозди",що на Кремлі"(рашист же послуговується погрозами в часі війни і світова спільнота сцить в штанята"
10.08.2025 11:28 Відповісти
10.08.2025 11:28 Відповісти
Якщо ЯЗ "працює лише як засіб від ненападу", то як застосування США цього "засобу від ненападу" 6 та 9 серпня 1945 року змусило капітулювати імперську Японію?
10.08.2025 12:21 Відповісти
10.08.2025 12:21 Відповісти
Ніяк. Це було випробування. Японія капітулювала б і так.
10.08.2025 12:31 Відповісти
10.08.2025 12:31 Відповісти
Я простой вопрос задал. Не можешь ответить вразумительно, сиди молча.
10.08.2025 11:33 Відповісти
10.08.2025 11:33 Відповісти
Подзвонять міндічу і скажуть що накрадене добро пропало. Далі він сам все порішає
10.08.2025 10:36 Відповісти
10.08.2025 10:36 Відповісти
Є така думка. Але тільки думка. Балістика своя в анусі. А ми - про бімбу. Не дозволить світ. Раніше треба було. А зараз...
Хто підтримає? Євро? Сумніви...Штати? Виключено. Брити?
10.08.2025 11:08 Відповісти
10.08.2025 11:08 Відповісти
колись голда меєр, дуже просила кіссінджера надати зброю, і конкретно літаки.
ізраїль був на грані знищення.
і кіссінджер дуже довго мяв яєли.
тоді голда сказала, що готова застосувати атомну бомбу. не пам'ятаю скільки, але зброя і літаки надійшли миттєво.
ситуація дзеркальна нашій.
10.08.2025 11:15 Відповісти
10.08.2025 11:15 Відповісти
Навряд чи можливо дзеркалити ці дві ситуації, оскільки інтереси штатів в тому регіоні є набагато більшими, там ОАЕ, там Ірак, там Турція(такий собі "союзничок")...А тут - тільки стримування...Не знаю...
10.08.2025 11:34 Відповісти
10.08.2025 11:34 Відповісти
Ніхто не підтримає. Обкладуть ***** і санкціями. Хтось може навіть спробувати розʼєбати, як іран
10.08.2025 11:23 Відповісти
10.08.2025 11:23 Відповісти
Що значить «чесним»? Україні всі території, ***** і ************** під трибунал, репарації? Тоді це чесно. А що ще може бути «чесним»?
10.08.2025 10:34 Відповісти
10.08.2025 10:34 Відповісти
внизу
10.08.2025 10:36 Відповісти
10.08.2025 10:36 Відповісти
10.08.2025 10:34 Відповісти
10.08.2025 10:34 Відповісти
Вова, пора разъяснить гражданам, что в твоём понимании "чесне завершення вiйни". А то наше представление с твоим может капец как не совпадать.
10.08.2025 10:42 Відповісти
10.08.2025 10:42 Відповісти
Про какой обмен территориями может идти речь? Зачем это врагу? Да они могут выйти из сумской области и из Волчанска и окрестностей на севере харьковской области, в обмен на ещё не оккупированные территории донецкой области - остальное для них иррационально. Не про какие обмены на территории оккупированные врагом в Херсонской и Запорожской областях, а также южная часть Харьковской области может идти речь? Они (враг) никогда на такое не пойдут, это противоположно их целям.
Очень много раздувается информации про мирный план Европы, мирный план Украины, США. Только умалчивается, или недостаточно акцентируется внимания, на том, что это не соответствует целям врага, а их краткосрочная цель не только оккупация донецкой и луганской областей, а закрепление на правом берегу днепра, для создания плацдарма. Цели врага - выйти по меньшей мере в буферную зону, как они её называют (т.е. к границам житомирской и хмельницкой областей) вряд ли изменились.
Переговоры 15 числа, всего три сценария: останутся на уровне обмена мнениями и будут ещё долго тянуться и продолжаться (наиболее вероятно); рф откажется от дальнейших переговоров, т.к. это нецелесообразно; или же Украина в лице правительства пойдёт на фактическую капитуляцию и подарит рф донецкую область (ту часть которая пока, что под контролем). Такой подарок сыграет на руку врагу и единственный профит который для него будет - это экономия времени на захват этих территорий. Но войну это не остановит, она возобновится в краткосрочной или даже ближайшей перспективе. Враг кинет спичку, и скажет что это Украина кинула, и пойдёт дальше реализовывать свои параноидальные планы
10.08.2025 10:44 Відповісти
10.08.2025 10:44 Відповісти
Який дебіл хоч і єврей. ***** почав війну підло , вночі перед цим розказуючи що ніколи не нападе на Україну, то з якого хера ви думаєте що війна чесно закінчиться? Де це Зеленський бачив що шулери грають чесно, а гопніки хочуть справедливості? Запустіть йому в хату циган і нехай він з ними чесно зіграє. Війна закінчиться там де рашистів зупинить ЗСУ а не там де ***** щось пообіцяє
10.08.2025 10:49 Відповісти
10.08.2025 10:49 Відповісти
нахера віддав корисні копалини України відвертому американському посібнику куйла "трамбону" без надання гарантій безпект для України і її народу???Чому ж плять не поділився цими надрами з європейцями. взамін за гарантії безпеки і членство в ЄС???
10.08.2025 10:52 Відповісти
10.08.2025 10:52 Відповісти
Во-во!!!. Америкоси обіцяли що якщо ми віддамо копалини то Україні нададуть і військову допомогу і гарантії безпеки так як буцімто америкоси будуть захищати свої інвестиції. А на практиці ми не отримали ні того ні іншого ще й на нас тиснуть щоб ми рашистам свої території відписали. І я впевнений що просто на цьому все не закінчиться. Після капітуляціє до України будуть нові погрози і нові вимоги.
10.08.2025 11:03 Відповісти
10.08.2025 11:03 Відповісти
У якому документі ці обіцянки можна почитати?
10.08.2025 12:27 Відповісти
10.08.2025 12:27 Відповісти
А що ще має бути? Сонце, небо, мама і мір?
10.08.2025 10:57 Відповісти
10.08.2025 10:57 Відповісти
Сподіваюсь союзники мають план В ,після 15 серпня.
10.08.2025 10:58 Відповісти
10.08.2025 10:58 Відповісти
Зеля почав вигорожувати себе, щоб весь негатив пішов на трампа. А що зробив зєля, скільки міл'ярдів вкрав? Знову всі забудуть, і знову на виборах за чорта голосувати будуть.
10.08.2025 11:03 Відповісти
10.08.2025 11:03 Відповісти
А що сталося з "потужними і незламними самітами миру,кримської платформи,планами перемоги у кордонах 91"?
Як десь 30 " безпекових угод"? Працюють? А чому тоді на Україну летять сотні ракет,а твої 3000 на рашу - ні?
10.08.2025 11:09 Відповісти
10.08.2025 11:09 Відповісти
Що розуміється під «закінчення війни має бути чесним» клоун не пояснює, але підміна понять все що завгодно подасть за перемогу. А скоро колекція з Оманських та Стамбульських угод доповниться Аляскинськими, але Янєлох й далі верещатиме, що Мінські угоди були поганими.
10.08.2025 11:18 Відповісти
10.08.2025 11:18 Відповісти
Закінчення війни для тих, хто толерує бусифікацію і закриті кордони може бути тільки у складі країни таких же варварів і лицемірних покидьків як і ви самі
10.08.2025 11:19 Відповісти
10.08.2025 11:19 Відповісти
Балачки
10.08.2025 11:28 Відповісти
10.08.2025 11:28 Відповісти
Країни "Коаліції охочих" не планують відправляти свої війська в Україну. Натомість вони будуть підтримувати український ВПК, - The Sunday Times

На думку видання, путін не погодиться на розгортання іноземних військ в Україні, а Трамп не надасть їм підтримки та гарантій безпеки.
10.08.2025 11:29 Відповісти
10.08.2025 11:29 Відповісти
Купа ідіотів вже більше 10 років шукає причину нападу орди на Україну,та як її поділять! Відповідь на це питання давно дав кацапоакадемік Бабурін.-,,Україна і українці завжди були єдиним джерелом генетичного та інтелектуального потеціалу рос.мперіїї та СРСР..Без нас, не буде ніякої ,,вЯлікой рясєї.Про це знає хїу..ло та його оточення Без українців ,через пару поколінь, ті території будуть населяти розумово неповноцінні гібриди чуді з дикими народами Кавказу та Середньої Азії. Їм потрібна вся Україна,без нас -вони НІЩО!
10.08.2025 11:30 Відповісти
10.08.2025 11:30 Відповісти
Взагалі то - це Кісінджер сказав ...
10.08.2025 11:55 Відповісти
10.08.2025 11:55 Відповісти
путлєр скаже і каже шо це були кацапські території і він їх повертає по "чесному"
10.08.2025 11:34 Відповісти
10.08.2025 11:34 Відповісти
Заборона жидам підарасам ******* займати любі державні посади в Україні, також заборона жидам підарасам ******* мати будь який бізнес в Україні,володіти нерухомим майном та займатися будь-якою фінансовою діяльністю.
От тоді настає мир та процвітання в державі.
Жид та москаль це брати близнюки.
10.08.2025 11:42 Відповісти
10.08.2025 11:42 Відповісти
Закінчення війни можливе лише при зміні влади,оскільки тупий нарік,ГРУшник Єрмак,що нищать Україну найкращий шанс для повного її завоювання.
10.08.2025 11:46 Відповісти
10.08.2025 11:46 Відповісти
Потужні заяви потужно потужать...Історія йде по спіралі. 28-30 вересня 1938 року у Мюнхені теж збирались за закритими дверима Гітлер, Муссоліні, Чемберлен і Деладьє. А президент Чехословаччини Едуард Бенеш сидів у коридорі, коли "великі дяді" дерибанили його країну. А потім Бенеша покликали в кабінет, як школяра до директора школи, і поставили перед фактом...Що сталось потім з Чехословаччиноб, усім відомо....
10.08.2025 11:53 Відповісти
10.08.2025 11:53 Відповісти
 
 