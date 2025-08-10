Закінчення війни має бути чесним, - Зеленський дякує європейським лідерам за спільну заяву

Закінчення війни в Україні має бути чесним.

На цьому наголосив президет України Володимир Зеленський, коментуючи спільну заяву європейських лідерів, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів.



Україна цінує та повністю підтримує заяву президента Макрона, Голови Ради міністрів Мелоні, канцлера Мерца, Прем’єр-міністра Туска, Прем’єр-міністра Стармера, Президентки Урсули фон дер Ляєн та Президента Стубба щодо миру для України", - зауважив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що європейські лідери виступили із заявою, у якій зазначили, що дипломатичне рішення має захищати інтереси України, міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Раніше Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.