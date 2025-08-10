Закінчення війни має бути чесним, - Зеленський дякує європейським лідерам за спільну заяву
Закінчення війни в Україні має бути чесним.
На цьому наголосив президет України Володимир Зеленський, коментуючи спільну заяву європейських лідерів, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів.
Україна цінує та повністю підтримує заяву президента Макрона, Голови Ради міністрів Мелоні, канцлера Мерца, Прем’єр-міністра Туска, Прем’єр-міністра Стармера, Президентки Урсули фон дер Ляєн та Президента Стубба щодо миру для України", - зауважив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що європейські лідери виступили із заявою, у якій зазначили, що дипломатичне рішення має захищати інтереси України, міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.
Цензор.НЕТ раніше інформував, що Макрон і Стармер співпрацюватимуть із Трампом та Зеленським у найближчі дні.
Раніше Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.
зе!скоморох любить аплодисменти.
Час для президентських виборів наступив.
вам не приходила в голову думка що обміняють сумщину та харківщину на донецьку ?
обмін донецької на херсонську це перемога для України, на такий крок окурок не піде ніколи.
Це винав сам зє заявивши "ми відвоювали 50% окупованої території!'(пряма цитата!).
На той момент під окупацією було 20% з Кримом!
А зараз?
об'явити всьому світу, про відтворення ядерної зброї!!!
і що нам зроблять оті буржуйські куколди?
зупинять фінансування?
чи, трамп буде бомбити?
що написано?
це, якою мовою?
Хто підтримає? Євро? Сумніви...Штати? Виключено. Брити?
ізраїль був на грані знищення.
і кіссінджер дуже довго мяв яєли.
тоді голда сказала, що готова застосувати атомну бомбу. не пам'ятаю скільки, але зброя і літаки надійшли миттєво.
ситуація дзеркальна нашій.
Очень много раздувается информации про мирный план Европы, мирный план Украины, США. Только умалчивается, или недостаточно акцентируется внимания, на том, что это не соответствует целям врага, а их краткосрочная цель не только оккупация донецкой и луганской областей, а закрепление на правом берегу днепра, для создания плацдарма. Цели врага - выйти по меньшей мере в буферную зону, как они её называют (т.е. к границам житомирской и хмельницкой областей) вряд ли изменились.
Переговоры 15 числа, всего три сценария: останутся на уровне обмена мнениями и будут ещё долго тянуться и продолжаться (наиболее вероятно); рф откажется от дальнейших переговоров, т.к. это нецелесообразно; или же Украина в лице правительства пойдёт на фактическую капитуляцию и подарит рф донецкую область (ту часть которая пока, что под контролем). Такой подарок сыграет на руку врагу и единственный профит который для него будет - это экономия времени на захват этих территорий. Но войну это не остановит, она возобновится в краткосрочной или даже ближайшей перспективе. Враг кинет спичку, и скажет что это Украина кинула, и пойдёт дальше реализовывать свои параноидальные планы
Як десь 30 " безпекових угод"? Працюють? А чому тоді на Україну летять сотні ракет,а твої 3000 на рашу - ні?
На думку видання, путін не погодиться на розгортання іноземних військ в Україні, а Трамп не надасть їм підтримки та гарантій безпеки.
От тоді настає мир та процвітання в державі.
Жид та москаль це брати близнюки.