УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7805 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Швеції
131 1

Зеленський обговорив дипломатичну ситуацію із прем’єром Швеції Крістерссоном: Саме Росія повинна зробити кроки для закінчення війни

крістерссон

Сьогодні, 10 серпня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Зеленський подякував за дуже відчутну оборонну підтримку. Швеція в цьому році спрямувала 4 млрд дол. на допомогу нашому захисту.

"Поінформував про ситуацію на полі бою, дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію. Швеція, як і всі країни Північної Європи, чітко підтримує необхідність якнайшвидшого, чесного та надійного закінчення війни й дієвого тиску на Росію. Саме Росія повинна зробити кроки для закінчення війни, яку вона сама ж і почала. Будемо й надалі координуватись зі Швецією та іншими партнерами для зміцнення наших позицій", - наголошує глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція продовжить свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні, - прем’єр-міністр Крістерссон

"Обговорили можливі формати зустрічей і домовились з Ульфом здійснити відповідні візити найближчим часом. Також обговорили нашу співпрацю в розвитку української військової авіації. Визначаємо зараз, на яких бойових платформах працюватиме наш авіаційний флот на наступних етапах. Домовились, що наші команди – України та Швеції – змістовно опрацюють це питання", - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (25048) Швеція (986) Крістерссон Ульф (15)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Залізні шведи. Та заберіть назад ті болота,на яких п.дік Петро побудував Петербург.
показати весь коментар
10.08.2025 14:01 Відповісти
 
 