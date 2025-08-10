Зеленський обговорив дипломатичну ситуацію із прем’єром Швеції Крістерссоном: Саме Росія повинна зробити кроки для закінчення війни

Сьогодні, 10 серпня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Зеленський подякував за дуже відчутну оборонну підтримку. Швеція в цьому році спрямувала 4 млрд дол. на допомогу нашому захисту.

"Поінформував про ситуацію на полі бою, дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію. Швеція, як і всі країни Північної Європи, чітко підтримує необхідність якнайшвидшого, чесного та надійного закінчення війни й дієвого тиску на Росію. Саме Росія повинна зробити кроки для закінчення війни, яку вона сама ж і почала. Будемо й надалі координуватись зі Швецією та іншими партнерами для зміцнення наших позицій", - наголошує глава держави.

"Обговорили можливі формати зустрічей і домовились з Ульфом здійснити відповідні візити найближчим часом. Також обговорили нашу співпрацю в розвитку української військової авіації. Визначаємо зараз, на яких бойових платформах працюватиме наш авіаційний флот на наступних етапах. Домовились, що наші команди – України та Швеції – змістовно опрацюють це питання", - додав він.