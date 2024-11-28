В Нидерландах не поддерживают передачу Gripen Украине, процесс уже "на паузе", - СМИ

Вопрос передачи Украине шведских истребителей Gripen пока приостановлен из-за опасений распыления ресурсов, что выразили высокопоставленные чиновники НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Как отмечается, передачу Украине шведских истребителей Gripen "поставили на паузу" из-за решения, которое отражает позицию НАТО. К такому выводу пришли после заявления начальника Генштаба Нидерландов, генерала Онно Эйхельсхайма, для издания Breaking Defense.

Генерал заявил, что стоит избегать передачи Украине большого количества систем, поскольку страна не имеет достаточно пилотов для их обслуживания. "Надо сбалансировано смотреть на то, какие возможности сейчас необходимы", - отметил он.

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По его мнению, также нецелесообразной является передача истребителей Mirage 2000-5, поскольку это может распылить ресурсы, создав потребность в поддержке нескольких типов самолетов.

"Подготовьте украинцев к F-16, обеспечьте их оружием, деньгами, логистикой, запасными частями, которые доступны во всем мире, для того, чтобы эти самолеты постоянно были в рабочем состоянии и работали без перерывов", - подчеркнул Эйхельсгайм.

Defense Express предполагает, что эта позиция отражает коллективное мнение ряда военных и чиновников НАТО, которые "поставили на паузу" передачу шведских истребителей. В то же время это выглядит как политический "пинг-понг", задерживающий конкретное решение.

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Напомним, ранее Швеция передала Украине комплектующие к JAS 39 Gripen, но вопрос передачи самих самолетов остается нерешенным. Точные сроки и возможность поставки истребителей до сих пор не подтверждены. Gripen считаются эффективными в воздушных боях и способными усилить обороноспособность Украины.