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Новости Война
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В Нидерландах не поддерживают передачу Gripen Украине, процесс уже "на паузе", - СМИ

Швеція призупинила винищувачів Gripen Україні

Вопрос передачи Украине шведских истребителей Gripen пока приостановлен из-за опасений распыления ресурсов, что выразили высокопоставленные чиновники НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Как отмечается, передачу Украине шведских истребителей Gripen "поставили на паузу" из-за решения, которое отражает позицию НАТО. К такому выводу пришли после заявления начальника Генштаба Нидерландов, генерала Онно Эйхельсхайма, для издания Breaking Defense.

Генерал заявил, что стоит избегать передачи Украине большого количества систем, поскольку страна не имеет достаточно пилотов для их обслуживания. "Надо сбалансировано смотреть на то, какие возможности сейчас необходимы", - отметил он.

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По его мнению, также нецелесообразной является передача истребителей Mirage 2000-5, поскольку это может распылить ресурсы, создав потребность в поддержке нескольких типов самолетов.

"Подготовьте украинцев к F-16, обеспечьте их оружием, деньгами, логистикой, запасными частями, которые доступны во всем мире, для того, чтобы эти самолеты постоянно были в рабочем состоянии и работали без перерывов", - подчеркнул Эйхельсгайм.

Defense Express предполагает, что эта позиция отражает коллективное мнение ряда военных и чиновников НАТО, которые "поставили на паузу" передачу шведских истребителей. В то же время это выглядит как политический "пинг-понг", задерживающий конкретное решение.

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Напомним, ранее Швеция передала Украине комплектующие к JAS 39 Gripen, но вопрос передачи самих самолетов остается нерешенным. Точные сроки и возможность поставки истребителей до сих пор не подтверждены. Gripen считаются эффективными в воздушных боях и способными усилить обороноспособность Украины.

Автор: 

беспилотник (3529) НАТО (9948) помощь (7758) Швеция (998) Gripen (6)


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Топ комментарии
+17
все вірно - краще на одному типу літаків зконцентруватися
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28.11.2024 15:07
+15
Та без питань, міняйте на F-16, але не жуйте соплі. Бо скоро передавати буде нікому!
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28.11.2024 15:10
+12
"Gripen" більш адаптований під українські умови експлуатації та відносній легкістю обслуговування, а "F-16" більш вибагливий до умов та дороговартісний в ремонті.
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28.11.2024 15:30
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Правила форума Совет форумчан
Artmind з під VPN майже кожен день "мінує" українськи атомні енергоблоки.
З провокатором все зрозуміло, але ж - знаходяться й інші довбні яким подобається думка про ядерний шантаж цивільними об'єктами.
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28.11.2024 15:25 Ответить
Подобається ловити ракети пикою щодня? Ти хочеш щоб я мовчки вмер, але цього не буде.
Україна підірве 9 енергоблоків і знищить європу до уралу. Молися
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28.11.2024 15:28 Ответить

Йдіть лісом, ядерний терорист з офісу простих рішень.
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28.11.2024 15:34 Ответить
Що за кацапська логіка мінувати-підривати свої АЕС (підірву себе щоб всі інші боялись !?) ...
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28.11.2024 15:34 Ответить
Samson option гугли.
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28.11.2024 15:42 Ответить
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28.11.2024 15:39 Ответить
Нідерланди відправили обіцяні 3 пускові установки ЗРК Patriot Україні - міністр оборони Брекелманс
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28.11.2024 15:07 Ответить
Ще місяць тому відправили...
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28.11.2024 15:36 Ответить
Але якщо ти розмістиш Поатріота близько до лінії бою, то відразу прилетить Іскандер. Але я ще не чув про те, щоб Іскандер влучив у літаючий літак. Ще раз повторю, для F-16 немає хороших ракет. Загалом, американці не виробляють хороші ракети повітря-повітря. Тому новий шведський Gripen з найкращою в світі ракетою повітря - повітря BVRAAM Meteor (максимальна дальність 200 км) був би чудовим для збивання SU-34 + KAB.
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28.11.2024 18:46 Ответить
все вірно - краще на одному типу літаків зконцентруватися
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28.11.2024 15:07 Ответить
"Gripen" більш адаптований під українські умови експлуатації та відносній легкістю обслуговування, а "F-16" більш вибагливий до умов та дороговартісний в ремонті.
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28.11.2024 15:30 Ответить
Саме так. F16 які нам передали зі знятою системою зв"язку і озброєні ракетами малого радіусу ідеальна зброя щоб ганятися за Шахедами і тікати від СУ35. А Гріпен з більш потужною системою зв"язку і зброєю це вже буде ескалація. Та ще й на ринку озброєнь конкурентів посунути може.
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28.11.2024 17:06 Ответить
Для F-16 немає хороших ракет класу «повітря-повітря».
Ці нідерландські застарілі. Але ці шведські були інтегровані з найкращою у світі ракетою класу повітря-повітря! Навіть один Gripen зі Швеції з ракетами BVRAAM Meteor, після кількаденних полювань, потенційно може відкинути Su - 34 на відстань понад 150 км! І на деякий час атаки KAB були б припинені. Чи отримала Україна вже щось у подарунок від шведів? Варто попросити, бо наближається Миколай?

https://www.upi.com/Defense-News/2016/07/11/Swedish-AF-Gripens-now-carry-Meteor-missiles/5341468254872/
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28.11.2024 18:02 Ответить
Нехай замість літаків Нідерланди нададуть Україні повітряні кульки! Кольорові!
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28.11.2024 15:10 Ответить
Та без питань, міняйте на F-16, але не жуйте соплі. Бо скоро передавати буде нікому!
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28.11.2024 15:10 Ответить
О, а стільки пафосу було..
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28.11.2024 15:13 Ответить
Бенин Оманский Нарик, фсбєшник Елдак и Оманский договорняк...
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28.11.2024 15:15 Ответить
Ось так Путлєр з однієї сторони,а єврогейці з іншої, доведуть процес знищення України до логічного кінця. На жаль...
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28.11.2024 15:17 Ответить
Не забувай про тих які посрєдінє встрєчаются
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28.11.2024 15:29 Ответить
Окрім ***** та його холопів Україну доводять тупі та безвідповідальні українські виборці і запроданці.
Якщо знищення України то є для вас "логічний кінець", то - не дочекаєтеся.
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28.11.2024 15:30 Ответить
Та не питання - якби було штук 50 F-16 - це було б набагато краще, ніж 12 F-16 + кілька Міражів + кілька Гріппенів
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28.11.2024 15:25 Ответить
Як виявилось, F-16 без нормальних ракет - до сраки. КАБи як прилітали сотнями в день так і літають. А щоб за шахедами гонятися можна було якихось легкомоторних літачків передати, просто радарами їх оснастити.
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28.11.2024 19:33 Ответить
Так, ракети на 40км на фронті взагалі не мають сенсу, коли КАБи пускають за 60 км....а нормальні, на 120 км, нам не дають
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28.11.2024 19:39 Ответить
На самом деле все логично. Судя по открытой информации, тех ф-16 которые нам готовы передать - куда больше чем подготовленных пилотов. Может не всем это очевидно - но число пилотов всегда в разы больше чем число самолетов, во всяком случае в нашей реальности. Пилот тоже человек, он не может жить в кабине самолета. Он должен есть, должен спать, должен просто отдыхать - иначе он не сможет нормально летать. У пилота есть семья. А в наших условиях, когда вся территория страны простреливается - возле каждого самолета постоянно должен быть дежурный пилот, который буквально в течении нескольких минут должен быть готов взлететь. Потому увеличение количества самолетов обязательно потребует увеличения количества пилотов,а их и так не хватает. Плюс для обслуживания гриппенов потребуется и технический персонал, который нужно отдельно готовить, нужно свое оборудование и так далее.
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28.11.2024 15:26 Ответить
Вторая часть - верно. Первая - нет. Самолет - расходный материал. Пилот - основа.
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28.11.2024 15:39 Ответить
Очень часто самолет расходуется вместе с летчиком. Но это никак не отменяет того факта что летчиков больше чем самолетов. Можно иметь меньшую разницу чем нужно сейчас, когда самолеты стоят на аэродромах и шанс их внезапного поражения совершенно незначительный, как бывает в странах которые ни с кем не воюют. У нас же в текущей ситуации каждый самолет это потенциальная цель для противника, плюс важный элемент ПВО, потому я уверен что возле каждого ф-16 постоянно дежурит пилот.
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28.11.2024 16:22 Ответить
С момента начала использования авиации на войне и до сегодняшнего дня, летчиков гибло гораздо меньше, чем безвозвратно терялось самолетов. Любой военный конфликт: от 1 МВ до Бури в пустыне. Поэтому, чтобы не было "простоя", во всех армиях (если это было вообще возможно по экономическим причинам) старались самолетов иметь с "запасом", а с летчиками - как получится. Если избыток - отправляли тренироваться, если недостаток - использовали по максимуму: угробил самолет - вот тебе новый и лети, сокол. Единственное исключение из этого правила, насколько помню, ВВС Франции во 2 МВ: у них, по их странной структуре, было по 2 летчика на самолет (в 1940 году). Опыт оказался крайне неудачным (что, в принципе, было очевидно с самого начала).
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28.11.2024 17:10 Ответить
Клікбейтний заголовок, шоб нарід заліз і не читаючи статтю почав висиратися. Бо якшо поставити заголовок "Начальник генштабу Нідерландів запропонував передавати Україні більше зброї, літаків Ф-16 і грошей", то ніхто туди заходити не буде.
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28.11.2024 15:42 Ответить
порівняйте з іншим "Слуга народу" Веніславський звинуватив військових у порушені умов зберігання бракованих мін Джерело:

що не так в заголовку?

також ********** будь яку тему про Трампа
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28.11.2024 17:49 Ответить
Звісно, що краще не надавати один тип літаків, ніж декілька...
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28.11.2024 15:43 Ответить
Ну що вазелінові під…ри, як там польоти ефок над букувелем-долітались уйоб…
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28.11.2024 15:50 Ответить
Просто так, публічно не зіскакують. НАТО щось занюхало. Щось знає, тому і не дає їрмакам літаки.
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28.11.2024 17:30 Ответить
 
 