Новости Истребители Gripen для Украины
2 285 23

Швеция хочет продать Украине 120 истребителей Gripen, - СМИ

Украина может получить от Швеции 120 самолетов Gripen

Швеция намерена продать Украине большое количество истребителей JAS 39 Gripen E. Самолеты будут последней версии.

Об этом пишет шведский телеканал TV4 Nyheterna, передает Цензор.НЕТ.

Сколько самолетов Gripen может получить Украина?

По данным СМИ, речь идет о 120 единицах.

Это означает, что продажа будет вдвое больше, чем самая большая на сегодня для Швеции.

Читайте также: Зеленский сегодня посетит Швецию: ожидаются заявления об экспорте оружия

Издание добавляет, что сейчас Швеция может продать чуть более 10 единиц Gripen версии C/D.

Справочно

JAS 39 Gripen E - это последняя версия шведского истребителя, разработанная компанией Saab. Модель имеет более мощный двигатель, большую дальность полета и более совершенную радиолокацию и электронику, чем предыдущие версии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция хочет предоставить Украине сначала самолеты-разведчики, а затем сосредоточиться на истребителях Gripen, - Йонсон

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщали, что в ближайшее время Украина получит шведские истребители Gripen, а также дополнительные самолеты F-16 и французские Mirage.

Швеция (1051) Gripen (10) истребитель (48)
+3
Чому в 10 млн. Швеції все є, а 53 млн держава все просрала?
22.10.2025 16:29 Ответить
+2
Мабуть тому що Швеції не поталанило бути однією з республік СРСР.
22.10.2025 16:33 Ответить
+1
Вже підписані перші документи. Дякуємо Швеції.
22.10.2025 16:26 Ответить
Авіапарк літаків в Україні повинен бути з 1000 штук мінімум, тому це тільки початок!
22.10.2025 16:28 Ответить
Мабуть тому що Швеції не поталанило бути однією з республік СРСР.
22.10.2025 16:33 Ответить
і тому, що там не вибирали кравчука, Кучмагеть, Індюковича і Янелоха
22.10.2025 16:37 Ответить
Так це вже наслідок колоніальної політики. Все ідейне українське знищувалося беззаперечно. Знищується і зараз.
22.10.2025 16:41 Ответить
Як там бабця Тамара з СРСР?? Жива після тебе??Збочинець. Як твій "моторчик" працює?? Чи відпав?
22.10.2025 17:10 Ответить
Тому що тупа отара баранів вибрало собі пастухом блазня.
22.10.2025 17:26 Ответить
Якщо, поставки відбудуться через пару років, то це ніяк вже не вплине на війну.
Яка до того часу закінчиться.
22.10.2025 16:29 Ответить
Арестович сказав що війна через пару років закінчиться?
22.10.2025 16:33 Ответить
А хто це такий?
22.10.2025 16:34 Ответить
війна іде 400 років і через пару років закінчиться? та ти оптиміст
22.10.2025 16:35 Ответить
Буде заморозка. А далі, коли нова почнеться, час покаже.
22.10.2025 16:37 Ответить
Не буде ніякої заморозки.
22.10.2025 16:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=s9WonqZblAo

Прекрасні декілька відео - вечірні за 21 жовтня салюти з фейерверками як подяка шведам!
22.10.2025 16:31 Ответить
Ну никто же не думает что Зеля приехал, перетер и вдруг решили что а давай самолетов тебе продадим. Естественно на уровне военных эти вещи обсуждались намного раньше. Насколько? Ну тут точно не недели а наверняка месяцы. Ведь самолет это не только вещь в себе, но целая инфраструктура. Хоть гриппен в отношении обслуживания самое лучшее что можно придумать - начиная от посадки на необорудованные аэродромы и автодороги, заканчивая подготовкой к вылету несколькими мобилизованными под руководством 1 профессионального авиатехника. Я готов предположить что и летчики уже давно готовились, и наземные службы тоже. Так что все может быть - начиная от того что первые самолеты фактически появятся в небе Украины в 2029 году, заканчивая тем что завтра связка ДРЛО СААБ + гриппен запустит ракету Метеор по бросающим КАБы су-34 на подходе к линии фронта.
22.10.2025 16:34 Ответить
З такою кількістю винищувачів кацапам можна влаштувати «Швецію» за Подеревʼянським.
22.10.2025 16:35 Ответить
Хотя конечно это протокол о намерениях, не контракт. Одна надежда что Швеция не имея серьезных гарантий о том что страны-союзники оплатят эти самолеты и все что для них необходимо - не стали бы подписывать даже такую ничего не значашую бумажку.
22.10.2025 16:38 Ответить
У зрадойобів все, як завжди.
22.10.2025 16:43 Ответить
Ну якшо тобі під виглядом ********* винищувача продають відра з болтами, атобі норм - то я ок. Мовчу
22.10.2025 16:45 Ответить
Накінець шведи знайшли, кому іх впарити. Кому цікаво - пошукайте куда і коли і скільки і за яких обставин гріпени продавалися
22.10.2025 16:44 Ответить
Вы не подскажете - нам за кем в очереди за ф-35 занимать?
22.10.2025 16:53 Ответить
Сіренький котик, ці літаки набагато ********* чим ті Ф16, що в нас є, а тим паче, отримати їх на шару, за кацапські грошики - це до біса круто.
22.10.2025 17:32 Ответить
 
 