Швеция хочет продать Украине 120 истребителей Gripen, - СМИ

Швеция намерена продать Украине большое количество истребителей JAS 39 Gripen E. Самолеты будут последней версии.

Об этом пишет шведский телеканал TV4 Nyheterna, передает Цензор.НЕТ.

Сколько самолетов Gripen может получить Украина?

По данным СМИ, речь идет о 120 единицах.

Это означает, что продажа будет вдвое больше, чем самая большая на сегодня для Швеции.

Издание добавляет, что сейчас Швеция может продать чуть более 10 единиц Gripen версии C/D.

Справочно

JAS 39 Gripen E - это последняя версия шведского истребителя, разработанная компанией Saab. Модель имеет более мощный двигатель, большую дальность полета и более совершенную радиолокацию и электронику, чем предыдущие версии.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщали, что в ближайшее время Украина получит шведские истребители Gripen, а также дополнительные самолеты F-16 и французские Mirage.