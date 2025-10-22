Швеція хоче продати Україні 120 винищувачів Gripen, - ЗМІ

Швеція має намір продати Україні велику кількість винищувачів JAS 39 Gripen E. Літаки будуть останньої версії.

Про це пише шведський телеканал TV4 Nyheterna, передає Цензор.НЕТ.

Скільки літаків Gripen може отримати Україна?

За даними ЗМІ, йдеться про 120 одиниць.

Це означає, що продаж буде вдвічі більшим, ніж найбільший на сьогодні для Швеції.

Видання додає, що наразі Швеція може продати трохи понад 10 одиниць Gripen версії C/D.

Довідково

JAS 39 Gripen E –– це остання версія шведського винищувача, розроблена компанією Saab. Модель має потужніший двигун, більшу дальність польоту і більш досконалу радіолокацію та електроніку, ніж попередні версії.

Нагадаємо, раніше у Міноборони України повідомляли, що найближчим часом Україна отримає шведські винищувачі Gripen, а також додаткові літаки F-16 і французькі Mirage.