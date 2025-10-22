УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8683 відвідувача онлайн
Новини Винищувачі Gripen для України
2 613 25

Швеція хоче продати Україні 120 винищувачів Gripen, - ЗМІ

Україна може отримати від Швеції 120 літаків Gripen

Швеція має намір продати Україні велику кількість винищувачів JAS 39 Gripen E. Літаки будуть останньої версії. 

Про це пише шведський телеканал TV4 Nyheterna, передає Цензор.НЕТ.

Скільки літаків Gripen може отримати Україна?

За даними ЗМІ, йдеться про 120 одиниць.

Це означає, що продаж буде вдвічі більшим, ніж найбільший на сьогодні для Швеції.

Читайте також: Зеленський сьогодні відвідає Швецію: очікуються заяви про експорт зброї

Видання додає, що наразі Швеція може продати трохи понад 10 одиниць Gripen версії C/D.

Довідково

JAS 39 Gripen E –– це остання версія шведського винищувача, розроблена компанією Saab. Модель має потужніший двигун, більшу дальність польоту і більш досконалу радіолокацію та електроніку, ніж попередні версії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція хоче надати Україні спочатку літаки-розвідники, а згодом зосередитись на винищувачах Gripen, - Йонсон

Нагадаємо, раніше у Міноборони України повідомляли, що найближчим часом Україна отримає шведські винищувачі Gripen, а також додаткові літаки F-16 і французькі Mirage.

Автор: 

Швеція (1013) Gripen (10) винищувач (49)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Вже підписані перші документи. Дякуємо Швеції.
показати весь коментар
22.10.2025 16:26 Відповісти
+3
Чому в 10 млн. Швеції все є, а 53 млн держава все просрала?
показати весь коментар
22.10.2025 16:29 Відповісти
+2
Мабуть тому що Швеції не поталанило бути однією з республік СРСР.
показати весь коментар
22.10.2025 16:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже підписані перші документи. Дякуємо Швеції.
показати весь коментар
22.10.2025 16:26 Відповісти
Авіапарк літаків в Україні повинен бути з 1000 штук мінімум, тому це тільки початок!
показати весь коментар
22.10.2025 16:28 Відповісти
Чому в 10 млн. Швеції все є, а 53 млн держава все просрала?
показати весь коментар
22.10.2025 16:29 Відповісти
Мабуть тому що Швеції не поталанило бути однією з республік СРСР.
показати весь коментар
22.10.2025 16:33 Відповісти
і тому, що там не вибирали кравчука, Кучмагеть, Індюковича і Янелоха
показати весь коментар
22.10.2025 16:37 Відповісти
Так це вже наслідок колоніальної політики. Все ідейне українське знищувалося беззаперечно. Знищується і зараз.
показати весь коментар
22.10.2025 16:41 Відповісти
Як там бабця Тамара з СРСР?? Жива після тебе??Збочинець. Як твій "моторчик" працює?? Чи відпав?
показати весь коментар
22.10.2025 17:10 Відповісти
Тому що тупа отара баранів вибрало собі пастухом блазня.
показати весь коментар
22.10.2025 17:26 Відповісти
Якщо, поставки відбудуться через пару років, то це ніяк вже не вплине на війну.
Яка до того часу закінчиться.
показати весь коментар
22.10.2025 16:29 Відповісти
Арестович сказав що війна через пару років закінчиться?
показати весь коментар
22.10.2025 16:33 Відповісти
А хто це такий?
показати весь коментар
22.10.2025 16:34 Відповісти
війна іде 400 років і через пару років закінчиться? та ти оптиміст
показати весь коментар
22.10.2025 16:35 Відповісти
Буде заморозка. А далі, коли нова почнеться, час покаже.
показати весь коментар
22.10.2025 16:37 Відповісти
Не буде ніякої заморозки.
показати весь коментар
22.10.2025 16:55 Відповісти
у шведів нема потужностей навіть щоб через 10 років виготовити таку кількість літаків
показати весь коментар
22.10.2025 17:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=s9WonqZblAo

Прекрасні декілька відео - вечірні за 21 жовтня салюти з фейерверками як подяка шведам!
показати весь коментар
22.10.2025 16:31 Відповісти
Ну никто же не думает что Зеля приехал, перетер и вдруг решили что а давай самолетов тебе продадим. Естественно на уровне военных эти вещи обсуждались намного раньше. Насколько? Ну тут точно не недели а наверняка месяцы. Ведь самолет это не только вещь в себе, но целая инфраструктура. Хоть гриппен в отношении обслуживания самое лучшее что можно придумать - начиная от посадки на необорудованные аэродромы и автодороги, заканчивая подготовкой к вылету несколькими мобилизованными под руководством 1 профессионального авиатехника. Я готов предположить что и летчики уже давно готовились, и наземные службы тоже. Так что все может быть - начиная от того что первые самолеты фактически появятся в небе Украины в 2029 году, заканчивая тем что завтра связка ДРЛО СААБ + гриппен запустит ракету Метеор по бросающим КАБы су-34 на подходе к линии фронта.
показати весь коментар
22.10.2025 16:34 Відповісти
З такою кількістю винищувачів кацапам можна влаштувати «Швецію» за Подеревʼянським.
показати весь коментар
22.10.2025 16:35 Відповісти
Хотя конечно это протокол о намерениях, не контракт. Одна надежда что Швеция не имея серьезных гарантий о том что страны-союзники оплатят эти самолеты и все что для них необходимо - не стали бы подписывать даже такую ничего не значашую бумажку.
показати весь коментар
22.10.2025 16:38 Відповісти
У зрадойобів все, як завжди.
показати весь коментар
22.10.2025 16:43 Відповісти
Ну якшо тобі під виглядом ********* винищувача продають відра з болтами, атобі норм - то я ок. Мовчу
показати весь коментар
22.10.2025 16:45 Відповісти
Накінець шведи знайшли, кому іх впарити. Кому цікаво - пошукайте куда і коли і скільки і за яких обставин гріпени продавалися
показати весь коментар
22.10.2025 16:44 Відповісти
Вы не подскажете - нам за кем в очереди за ф-35 занимать?
показати весь коментар
22.10.2025 16:53 Відповісти
Сіренький котик, ці літаки набагато ********* чим ті Ф16, що в нас є, а тим паче, отримати їх на шару, за кацапські грошики - це до біса круто.
показати весь коментар
22.10.2025 17:32 Відповісти
Скажу всем по секрету,у Швеции нет 120шт вообще, а тем более на продажу. Ну и заказ на 120шт возьмёт.... исходя из открытой информации...лет 60. Потому что кто-то заказывал 22шт и тянулось это 13 лет. Информацию вообще проверяют перед печатью?
показати весь коментар
22.10.2025 18:13 Відповісти
 
 