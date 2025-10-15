Швеція хоче надати Україні спочатку літаки-розвідники, а згодом зосередитись на винищувачах Gripen, - Йонсон

Стокгольм планує спочатку надати Україні літаки-розвідники, а вже потім зосередитись на поставках винищувачів Gripen.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Швеція готова робити більше. Ми підготували другий пакет разом з Норвегією й Данією. Швеція виділила на це 250 млн євро, і ми готові на подальші пакети", - зазначив він.

За словами Йонсона, наразі триває діалог, зокрема між Скандинавськими і Балтійськими країнами, щодо розподілу фінансового навантаження у питанні підтримки України.

Міністр вважає це важливим, оскільки, на його думку, зараз спостерігається "неправильна траєкторія щодо підтримки України, яка знижується".

"Ми хочемо бачити більше кроків для посилення та збільшення фінансової підтримки і військової допомоги Україні", - наголосив шведський міністр, додавши, що Стокгольм "не виключає такої можливості" зі свого боку.

Також, зауважив він, партнери по авіаційній коаліції переконують Стокгольм зосередитися на посиленні повітряних можливостей України, зокрема забезпечити Київ літаками радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, що дасть змогу керувати літаками F-16.

"Ми також не виключаємо можливості щодо літаків Gripen. Ми перебуваємо в діалозі з українською стороною, яка проявляє сильний інтерес до літаків Gripen", - зауважив Йонсон, додавши, що Стокгольм спочатку хоче надати Україні літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, а згодом зосередитися на винищувачах Gripen.

