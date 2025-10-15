УКР
Швеція хоче надати Україні спочатку літаки-розвідники, а згодом зосередитись на винищувачах Gripen, - Йонсон

Швеція надасть Україні літаки розвідники. Gripen будуть пізніше

Стокгольм планує спочатку надати Україні літаки-розвідники, а вже потім зосередитись на поставках винищувачів Gripen.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Швеція готова робити більше. Ми підготували другий пакет разом з Норвегією й Данією. Швеція виділила на це 250 млн євро, і ми готові на подальші пакети", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція підтримала план ЄС щодо використання заморожених активів РФ для України, - Bloomberg

За словами Йонсона, наразі триває діалог, зокрема між Скандинавськими і Балтійськими країнами, щодо розподілу фінансового навантаження у питанні підтримки України.

Міністр вважає це важливим, оскільки, на його думку, зараз спостерігається "неправильна траєкторія щодо підтримки України, яка знижується".

"Ми хочемо бачити більше кроків для посилення та збільшення фінансової підтримки і військової допомоги Україні", - наголосив шведський міністр, додавши, що Стокгольм "не виключає такої можливості" зі свого боку.

Читайте: На півночі Швеції побудують стратегічні склади зерна на випадок війни

Також, зауважив він, партнери по авіаційній коаліції переконують Стокгольм зосередитися на посиленні повітряних можливостей України, зокрема забезпечити Київ літаками радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, що дасть змогу керувати літаками F-16.

"Ми також не виключаємо можливості щодо літаків Gripen. Ми перебуваємо в діалозі з українською стороною, яка проявляє сильний інтерес до літаків Gripen", - зауважив Йонсон, додавши, що Стокгольм спочатку хоче надати Україні літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, а згодом зосередитися на винищувачах Gripen.

+3
Також, зауважив він, партнери по авіаційній коаліції переконують Стокгольм зосередитися на посиленні повітряних можливостей України, зокрема забезпечити Київ літаками радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, що дасть змогу керувати літаками F-16.

Тобто їх тупо ще не надали? А скільки було розмов... Вже працюють, вже скеровують...

Тобто їх тупо ще не надали? А скільки було розмов... Вже працюють, вже скеровують...
15.10.2025 12:22
+3
..якщо ніхрена не знаєш...то язик свій прикуси.... Вони літають..і з українськими екіпажами... Останній кацапський Su-34.... Не продовжую.. Бо ніхера не зрозумієш.)))
15.10.2025 12:47
+3
Ну... Тут цілою країною керує хто попало. Будь-хто може займати будь-яку посаду, єдиний критерій - відданість смарагдовому Щеневтіку Першому.
15.10.2025 12:52
Так вже ж надали два розвідлітака рік тому...язиком.
15.10.2025 12:20
..якщо ніхрена не знаєш...то язик свій прикуси.... Вони літають..і з українськими екіпажами... Останній кацапський Su-34.... Не продовжую.. Бо ніхера не зрозумієш.)))
15.10.2025 12:47
Також, зауважив він, партнери по авіаційній коаліції переконують Стокгольм зосередитися на посиленні повітряних можливостей України, зокрема забезпечити Київ літаками радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, що дасть змогу керувати літаками F-16.

Тобто їх тупо ще не надали? А скільки було розмов... Вже працюють, вже скеровують...

Тобто їх тупо ще не надали? А скільки було розмов... Вже працюють, вже скеровують...
15.10.2025 12:22
Спішити треба повільно. Українців ще багато. Швидко не закінчаться.
15.10.2025 12:25
Так Клоуна президентом же не шведи вибрали і ***** не на Швецію ж напало
15.10.2025 12:42
такое впечатление, что на Цензоре обитают летчики-асы умеющие летать на любом НАТОвском самолёте!
15.10.2025 12:26
Ну... Тут цілою країною керує хто попало. Будь-хто може займати будь-яку посаду, єдиний критерій - відданість смарагдовому Щеневтіку Першому.
15.10.2025 12:52
Передача Україні шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління ASC890, про яку повідомлялося в травні минулого року, не відстає від графіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Delfi заявили у Міністерстві оборони Швеції.

Джерело: https://censor.net/ua/n3542432
15.10.2025 12:30
Шведам за підтримку України-черговий респект...
15.10.2025 12:30
Російське ІПСО вже накатує зраду, вони не чули у себе в Рашці, як збили їхній літак за допомогою ASC890. З двох один вже літає в Україні, дорогіє россіянє...
15.10.2025 12:42
 
 