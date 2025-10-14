УКР
На півночі Швеції побудують стратегічні склади зерна на випадок війни

Уряд Швеції формує резерви зерна на півночі країни на випадок війни

Уряд Швеції вирішив побудувати резервні запаси зерна для північних районів країни, які можуть опинитися відрізаними у разі війни чи збройного конфлікту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне доручення отримало Міністерство сільського господарства, повідомила пресслужба шведського уряду.

Запаси створять у найпівнічніших регіонах - Норрботтен, Вестерботтен, Вестерноррланд і Ємтланд. На це з бюджету виділять 575 мільйонів шведських крон, що дорівнює приблизно 60 мільйонам доларів.

Зерно регулярно оновлюватимуть, щоб воно залишалося свіжим і придатним до використання.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін пояснив, що північ країни має важливе стратегічне значення для оборони країни, тому саме там створюють перші запаси.

Міністр сільського господарства Петер Кулльгрен додав, що згодом уряд планує побудувати зерносховища і в інших частинах країни.

Кошти на розширення цієї програми вже заплановані у держбюджеті на 2026–2028 роки. Також відомо, що Швеція збільшить свої оборонні витрати майже на 3 мільярди доларів, щоб наблизитися до стандартів НАТО.

У вересні Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Головнокомандувач ВПС Швеції Мікаель Клаессон заявив, що пілоти можуть застосувати силу проти російських літаків та дронів, які порушують повітряний простір Альянсу.

Ну ось навіщо шведи підкинули таку ідею зєрмачні? Завтра-післязавтра зєшобла змавпує і теж почне будувати зерносховища .... на півночі України.
14.10.2025 20:23 Відповісти
На півночі України в Курській обласі
14.10.2025 20:49 Відповісти
То розуміння необхідності таких дій почало приходити тільки зараз?! Вітаю шведів: краще пізно,ніж ніколи!
14.10.2025 20:24 Відповісти
Нехай і для усіх шведів схованки побудуть. Будуть як кроти зі своїх схованок в схованки для зерна лазить і то зерно жарти. Доки кацапи наверху всі унітази та пралки не покиздять і в свої ібєня не звалять.
14.10.2025 20:35 Відповісти
От лохі. Треба дороги та мости будувать прямо до РФ, поставить огромниє мангали для шашликів, ракети порізать, гарненько все розмінувать, війська перед Стокгольмом взагали прибрать нахрен.
14.10.2025 20:28 Відповісти
Цікаво, якщо буде війна у них там, то якщо звичайні Шахеди прилетять, то наскільки ті сховища будуть захищені від таких загроз?
14.10.2025 20:29 Відповісти
Якщо Коли "буде війна у них там", то захист тих сховищ від "мультикультурних біженців" буде чи не більшою проблемою за "Шахедів"...
14.10.2025 21:41 Відповісти
 
 