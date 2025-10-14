На півночі Швеції побудують стратегічні склади зерна на випадок війни

Уряд Швеції вирішив побудувати резервні запаси зерна для північних районів країни, які можуть опинитися відрізаними у разі війни чи збройного конфлікту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне доручення отримало Міністерство сільського господарства, повідомила пресслужба шведського уряду.

Запаси створять у найпівнічніших регіонах - Норрботтен, Вестерботтен, Вестерноррланд і Ємтланд. На це з бюджету виділять 575 мільйонів шведських крон, що дорівнює приблизно 60 мільйонам доларів.

Зерно регулярно оновлюватимуть, щоб воно залишалося свіжим і придатним до використання.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін пояснив, що північ країни має важливе стратегічне значення для оборони країни, тому саме там створюють перші запаси.

Міністр сільського господарства Петер Кулльгрен додав, що згодом уряд планує побудувати зерносховища і в інших частинах країни.

Кошти на розширення цієї програми вже заплановані у держбюджеті на 2026–2028 роки. Також відомо, що Швеція збільшить свої оборонні витрати майже на 3 мільярди доларів, щоб наблизитися до стандартів НАТО.

У вересні Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Головнокомандувач ВПС Швеції Мікаель Клаессон заявив, що пілоти можуть застосувати силу проти російських літаків та дронів, які порушують повітряний простір Альянсу.

