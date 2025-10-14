На севере Швеции построят стратегические склады зерна на случай войны

Правительство Швеции решило построить резервные запасы зерна для северных районов страны, которые могут оказаться отрезанными в случае войны или вооруженного конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее поручение получило Министерство сельского хозяйства, сообщила пресс-служба шведского правительства.

Запасы создадут в самых северных регионах - Норрботтен, Вестерботтен, Вестерноррланд и Емтланд. На это из бюджета выделят 575 миллионов шведских крон, что равняется примерно 60 миллионам долларов.

Зерно будут регулярно обновлять, чтобы оно оставалось свежим и пригодным к использованию.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин объяснил, что север страны имеет важное стратегическое значение для обороны страны, поэтому именно там создают первые запасы.

Министр сельского хозяйства Петер Кулльгрен добавил, что впоследствии правительство планирует построить зернохранилища и в других частях страны.

Средства на расширение этой программы уже запланированы в госбюджете на 2026-2028 годы. Также известно, что Швеция увеличит свои оборонные расходы почти на 3 миллиарда долларов, чтобы приблизиться к стандартам НАТО.

В сентябре Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Главнокомандующий ВВС Швеции Микаэль Клаессон заявил, что пилоты могут применить силу против российских самолетов и дронов, которые нарушают воздушное пространство Альянса.

