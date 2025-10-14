РУС
На севере Швеции построят стратегические склады зерна на случай войны

Правительство Швеции формирует резервы зерна на севере страны на случай войны

Правительство Швеции решило построить резервные запасы зерна для северных районов страны, которые могут оказаться отрезанными в случае войны или вооруженного конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее поручение получило Министерство сельского хозяйства, сообщила пресс-служба шведского правительства.

Запасы создадут в самых северных регионах - Норрботтен, Вестерботтен, Вестерноррланд и Емтланд. На это из бюджета выделят 575 миллионов шведских крон, что равняется примерно 60 миллионам долларов.

Читайте: Путин использует все возможные средства гибридной войны, чтобы ослабить политическую оборонительную готовность ЕС, - Кубилюс

Зерно будут регулярно обновлять, чтобы оно оставалось свежим и пригодным к использованию.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин объяснил, что север страны имеет важное стратегическое значение для обороны страны, поэтому именно там создают первые запасы.

Министр сельского хозяйства Петер Кулльгрен добавил, что впоследствии правительство планирует построить зернохранилища и в других частях страны.

Средства на расширение этой программы уже запланированы в госбюджете на 2026-2028 годы. Также известно, что Швеция увеличит свои оборонные расходы почти на 3 миллиарда долларов, чтобы приблизиться к стандартам НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция выделит еще $48 миллионов для Фонда поддержки энергетики Украины

В сентябре Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Главнокомандующий ВВС Швеции Микаэль Клаессон заявил, что пилоты могут применить силу против российских самолетов и дронов, которые нарушают воздушное пространство Альянса.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

война зерно НАТО россия Швеция
Ну ось навіщо шведи підкинули таку ідею зєрмачні? Завтра-післязавтра зєшобла змавпує і теж почне будувати зерносховища .... на півночі України.
14.10.2025 20:23 Ответить
На півночі України в Курській обласі
14.10.2025 20:49 Ответить
То розуміння необхідності таких дій почало приходити тільки зараз?! Вітаю шведів: краще пізно,ніж ніколи!
14.10.2025 20:24 Ответить
Нехай і для усіх шведів схованки побудуть. Будуть як кроти зі своїх схованок в схованки для зерна лазить і то зерно жарти. Доки кацапи наверху всі унітази та пралки не покиздять і в свої ібєня не звалять.
14.10.2025 20:35 Ответить
От лохі. Треба дороги та мости будувать прямо до РФ, поставить огромниє мангали для шашликів, ракети порізать, гарненько все розмінувать, війська перед Стокгольмом взагали прибрать нахрен.
14.10.2025 20:28 Ответить
Цікаво, якщо буде війна у них там, то якщо звичайні Шахеди прилетять, то наскільки ті сховища будуть захищені від таких загроз?
14.10.2025 20:29 Ответить
Якщо Коли "буде війна у них там", то захист тих сховищ від "мультикультурних біженців" буде чи не більшою проблемою за "Шахедів"...
14.10.2025 21:41 Ответить
 
 