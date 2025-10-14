РУС
Путин использует все возможные средства гибридной войны, чтобы ослабить политическую оборонную готовность ЕС, - Кубилюс

комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отметил, что современное оружие бесполезно без политической воли применять его для защиты.

Об этом он заявил на открытии 5-й Европейской конференции по вопросам обороны и безопасности в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам нужно наращивать нашу политическую оборонительную готовность. Нет смысла иметь достаточно современного оружия, если у нас нет политической воли бороться, использовать это оружие для самозащиты", - отметил Кубилюс.

Он подчеркнул, что Кремль применяет все средства гибридной войны, чтобы ослабить политическую оборонительную готовность Европы, и призвал укреплять политическую волю для противодействия провокациям.

Еврокомиссар напомнил, что 16 октября Еврокомиссия представит дорожную карту оборонной готовности Европы. Он также призвал включать Украину в новую архитектуру безопасности континента, подчеркнув ее уникальный боевой опыт.

"Я этим занимаюсь, потому что хочу, чтобы мои дети и внуки были в безопасности, потому что я не хочу, чтобы дети Европы страдали так, как сейчас страдают дети Украины", - подытожил Кубилюс.

оборона (5295) Евросоюз (17703) Кубилюс Андрюс (78)
То це ***** винний що купа країн зі спільним бюджетом як кілька росій, в оборонному надутому гумовому альянсі - безпомічні імпотенти що очі заплющують коли слово раша чують? От він такий-сякий той *****!
14.10.2025 14:06 Ответить
 
 