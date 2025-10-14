Путін використовує всі можливі засоби гібридної війни, щоб ослабити політичну оборонну готовність ЄС, - Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс наголосив, що сучасна зброя марна без політичної волі застосовувати її для захисту.

Про це він заявив на відкритті 5-ї Європейської конференції з питань оборони та безпеки у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам потрібно нарощувати нашу політичну оборонну готовність. Немає сенсу мати достатньо сучасної зброї, якщо у нас немає політичної волі боротися, використовувати цю зброю для самозахисту", - зазначив Кубілюс.

Він підкреслив, що Кремль застосовує всі засоби гібридної війни, щоб ослабити політичну оборонну готовність Європи, і закликав зміцнювати політичну волю для протидії провокаціям.

Єврокомісар нагадав, що 16 жовтня Єврокомісія представить дорожню карту оборонної готовності Європи. Він також закликав включати Україну у нову безпекову архітектуру континенту, підкресливши її унікальний бойовий досвід.

"Я цим займаюся, бо хочу, щоб мої діти та онуки були в безпеці, бо я не хочу, щоб діти Європи страждали так, як зараз страждають діти України", - підсумував Кубілюс.

