Швеция готова сбивать самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, – главнокомандующий ВВС Клаэссон

Главнокомандующий ВВС Швеции Микаэль Клаессон заявил, что пилоты могут применить силу против российских самолетов и дронов, которые нарушают воздушное пространство НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет SVT.

"Это решение должен принять пилот самолета, о котором идет речь", - заявил Клаессон.

Он отметил, что шведские военные будут сбивать самолеты как последнее средство в случае серьезного нарушения.

"Если вы не подчиняетесь приказам, крайняя мера - это возможность применить силу, сначала заметить, а затем открыть эффективный огонь. Другими словами, сбить", - сказал он.

По словам Клаессона, в конце концов, решение об открытии огня принимает пилот самолета, который столкнулся с угрозой шведской границе.

"Я считаю, что наши пилоты имеют достаточную подготовку и опыт, чтобы принимать решения именно в таких ситуациях", - уверен главнокомандующий.

Эскалацию нельзя исключать, но Клаэссон не считает ее наиболее возможным развитием событий.

"Я не думаю, что Россия хочет вступить в войну с НАТО. Я думаю, что они хотят поделить НАТО политически, показать наши слабости, использовать их и посеять страх среди нашего населения", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейское небо становится опасным из-за российских дронов и самолетов, - The Economist

Гибридная война РФ

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

26 сентября воздушное пространство аэропорта Вильнюса дважды временно закрывали из-за возможных БПЛА.

Днем субботы, 27 сентября, в аэропорту "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.