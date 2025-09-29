Европейское небо становится опасным из-за российских дронов и самолетов, - The Economist

Ситуация в небе над Европой в последние недели кажется нестабильной. Несмотря на то, что НАТО на саммите прошлого года декларировал обязательство "защищать каждый сантиметр территории Альянса", это может быть справедливым утверждением для земли. И некоторые члены НАТО опасаются, что в случае сбития российского самолета Европа может остаться без поддержки США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

"В то время, как Дональд Трамп отходит от Европы и попыток закончить войну в Украине, Владимир Путин, кажется, закручивает гайки на континенте", - отмечает журнал.

Издание отмечает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину спецслужбы России проводят кампанию саботажа и подрывной деятельности по всему европейскому континенту.

Некоторые аналитики называют современные действия Кремля "гибридной войной", которая не пересекает порог вооруженного конфликта. Другие используют термин "серая зона" между миром и открытой войной. Впрочем, военные эксперты отмечают: оба определения являются условными, однако то, что они описывают, имеет очень реальные последствия для Европы.

Недавнее исследование Международного института стратегических исследований (IISS) показало, что количество подтвержденных случаев российского саботажа против критической инфраструктуры Европы выросло на 246% между 2023 и 2024 годами. Значительная часть этих атак была направлена против морских и водных объектов, что подчеркивает стратегический характер действий Кремля.

Эксперты подчеркивают, что подобные действия Кремля имеют целью не только материальный ущерб, но и дестабилизацию безопасности и экономических систем Европы, проверку способности государств быстро реагировать на кризисные ситуации и создание атмосферы постоянного риска для гражданской инфраструктуры.

Теперь же, вероятно, Россия перенесла эту кампанию и перешла в небо над Европой. За последний год количество нарушений воздушного пространства примерно удвоилось, хотя, в течение десятилетий Россия время от времени нарушала воздушное пространство стран-членов НАТО. Они также стали более серьезными - нарушение воздушного пространства Эстонии было самым серьезным за последние 20 лет, а атака дронов на Польшу стала крупнейшим нарушением за 76-летнюю историю альянса.

До этого года НАТО только семь раз применяло статью 4, которая предусматривает консультации между всеми 32 членами альянса в случае угроз безопасности одного из участников. В этом сентябре ситуация стала чрезвычайной: статья 4 применена дважды за две недели - сначала в связи с Польшей, а затем Эстонией.

Во время инцидента 19 сентября Италия, Финляндия и Швеция подняли истребители, чтобы встретить три российских самолета. Они были подтверждены перехватом взмахом крыла, но не выходили на связь по радио и не меняли курс.

В то же время инциденты с дронами в Дании и Норвегии оказались значительно более запутанными.

Издание The Economist отмечает, что не все зафиксированные полеты являются обязательно враждебными. Например, в прошлом году вблизи норвежских аэропортов зафиксировали более 500 незаконных полетов дронов, большинство из которых, вероятно, осуществляли любители, а не диверсанты Кремля.

Эксперты подчеркивают: в современных условиях даже потенциальные или неопределенные инциденты могут иметь значительный психологический и стратегический эффект, заставляя НАТО и страны-члены усиливать противовоздушную защиту и координацию действий.

Однако Дания убеждена, что последние вторжения не были случайными.

"Нет сомнений, что все указывает на то, что это работа профессионального исполнителя. Это то, что я бы назвал гибридной атакой", - сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Западные чиновники не знают, почему Россия усилила свои провокации. Некоторые союзники считают, что инциденты в Польше и Эстонии были случайными, следствием российской халатности, а не злого умысла, хотя Польша категорически не соглашается с этим. Например, на самолетах МиГ-31, которые залетели в воздушное пространство Эстонии, могли выйти из строя навигационные системы. Но даже если это так, российская халатность может сама по себе отражать сознательный выбор Кремля позволить вооруженным силам действовать более свободно.

Если последние вторжения России в воздушное пространство Европы были преднамеренными пробными шагами, часть объяснения может лежать в плоскости политики Трампа. В последние дни бывший президент США высказывался гораздо менее дружелюбно в отношении Путина, называя Россию "бумажным тигром" и подчеркивая, что Украина может победить и полностью вытеснить российские войска со своей территории. В то же время он дистанцируется от прямого участия в войне в Украине, подчеркивая, что США должны продавать, а не дарить оружие Киеву.

В течение большей части войны кампания Путина по подрыву Европы была направлена на запугивание Старого континента и попытки ограничить помощь Украине, в частности поставки новых видов вооружения - танков, самолетов и ракет большой дальности. Однако эти попытки не дали желаемого эффекта: помощь продолжала поступать. Последние действия России, как считают эксперты, похоже, имеют целью посеять раздор между Европой и США, а также между союзниками внутри НАТО.

"Российские вторжения создают впечатление, что Европа не способна защитить свое воздушное пространство, подрывая доверие общественности к правительствам. Они также выявляют тот факт, что Трамп не стремится активно поддерживать европейских партнеров в момент кризиса. Кроме того, они подчеркивают внутренние разногласия в Европе относительно того, как реагировать", - отмечает издание.

Некоторые члены НАТО хотели бы, чтобы альянс дал жесткий отпор

"Если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или случайно, войдет в наше пространство и будет сбит... пожалуйста, не приходите сюда жаловаться. Вы были предупреждены", - заявил министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский, обращаясь к России.

В то же время издание отмечает, что на практике многие союзники НАТО стремятся действовать осторожно, оценивая угрозу и последствия своих действий. Генерал-майор Йонас Викман, руководитель шведских воздушных сил, чьи самолеты участвовали в перехвате российских самолетов во время вторжения в Эстонию, отметил, что он имеет полномочия применять огонь для сбивания любого нарушителя воздушного пространства, если это будет признано необходимым.

"Но мы всегда будем учитывать уровень угрозы. Когда мы говорим о территории Швеции, мы говорим о пропорциональности", - отметил он.

Во время вторжения в Эстонии НАТО смогло отследить нарушение воздушного пространства, и несмотря на то, что российские самолеты были вооружены ракетами "воздух-воздух", они не представляли очевидной угрозы для земли.

Издание отмечает, что на бумаге каждый союзник имеет право сбивать все, что угодно и ему не нужно ждать разрешения от НАТО. Балтийские государства не имеют собственных истребителей, поэтому они полагаются на дежурство союзников для патрулирования своего воздушного пространства, но их соседи имеют. В частности Польша может свободно сбивать любой самолет, сбившийся с курса. Проблема является скорее политической, чем военной. Если Россия решит эскалировать ситуацию в ответ, есть опасения, что Трамп будет держаться в стороне, а европейцы будут ссориться между собой относительно того, насколько поддерживать союзника, который сбил российский самолет.

Все союзники по НАТО согласны, что статус-кво становится неустойчивым. Посол США в ООН Майк Волц публично высказал упрек России на сессии ООН в Нью-Йорке. Говорят, что государственный секретарь США Марко Рубио сделал это приватно. В Европе страны усиливают свою оборону. Через пять дней после инцидента в Эстонии более 100 польских десантников высадились на шведский остров Готланд, занимающий стратегическое положение в Балтийском море, в рамках совместных учений. Швеция также перебросила на остров наземные средства противовоздушной обороны и повысила боеготовность своих воздушных сил. Генерал-майор Викман говорит, что Альянсу нужно сохранять спокойствие и занимать правильную позицию, "и мы уверены, что движемся в правильном направлении".

