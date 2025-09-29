В Норвегии пассажирский самолет развернулся из-за дрона
Вечером 28 сентября пассажирский рейс Norwegian из Осло в Бардуфосс на севере Норвегии был вынужден вернуться из-за обнаружения дрона в воздушном пространстве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NRK.
Пресс-секретарь авиакомпании Norwegian подтвердил, что рейс был развернут, а аэропорт в Тромсе временно закрывали для безопасности.
По данным Flightradar, самолет вернулся в 20:47 по местному времени, а уже в 21:15 из аэропорта вылетел другой самолет.
Ранее в воскресенье дроны фиксировались в запрещенной для полетов зоне вблизи аэропорта Брённейзунд в Нурланне. Один из самолетов в связи с этим перенаправили на другой аэропорт.
В субботу полиция Норвегии ужесточила правила полетов дронов вокруг четырех аэропортов в Нурланне после наблюдений беспилотников вблизи главной авиабазы в Эрланде. Среди этих аэропортов были Брьоннейзунд, Буде, Эвенес и Анденес.
Инцидент демонстрирует, как даже небольшие БПЛА могут влиять на авиационное движение и безопасность пассажирских рейсов.
Гибридная война РФ
В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.
Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.
10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.
Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.
Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.
Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.
Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.
Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.
Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.
В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.
26 сентября воздушное пространство аэропорта Вильнюса дважды временно закрывали из-за возможных БПЛА.
Днем субботы, 27 сентября, в аэропорту "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.
