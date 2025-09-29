В Норвегии пассажирский самолет развернулся из-за дрона

Вечером 28 сентября пассажирский рейс Norwegian из Осло в Бардуфосс на севере Норвегии был вынужден вернуться из-за обнаружения дрона в воздушном пространстве.

Пресс-секретарь авиакомпании Norwegian подтвердил, что рейс был развернут, а аэропорт в Тромсе временно закрывали для безопасности.

По данным Flightradar, самолет вернулся в 20:47 по местному времени, а уже в 21:15 из аэропорта вылетел другой самолет.

Ранее в воскресенье дроны фиксировались в запрещенной для полетов зоне вблизи аэропорта Брённейзунд в Нурланне. Один из самолетов в связи с этим перенаправили на другой аэропорт.

В субботу полиция Норвегии ужесточила правила полетов дронов вокруг четырех аэропортов в Нурланне после наблюдений беспилотников вблизи главной авиабазы в Эрланде. Среди этих аэропортов были Брьоннейзунд, Буде, Эвенес и Анденес.

Инцидент демонстрирует, как даже небольшие БПЛА могут влиять на авиационное движение и безопасность пассажирских рейсов.

Гибридная война РФ

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

26 сентября воздушное пространство аэропорта Вильнюса дважды временно закрывали из-за возможных БПЛА.

Днем субботы, 27 сентября, в аэропорту "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.