У Норвегії пасажирський літак розвернувся через дрон
Ввечері 28 вересня пасажирський рейс Norwegian з Осло до Бардуфосса на півночі Норвегії був змушений повернутися через виявлення дрона в повітряному просторі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NRK.
Прессекретар авіакомпанії Norwegian підтвердив, що рейс був розвернутий, а аеропорт у Тромсе тимчасово закривали для безпеки.
За даними Flightradar, літак повернувся о 20:47 за місцевим часом, а вже о 21:15 з аеропорту вилетів інший літак.
Раніше в неділю дрони фіксувалися в забороненій для польотів зоні поблизу аеропорту Брьоннейзунд у Нурланні. Один із літаків у зв’язку з цим перенаправили на інший аеропорт.
У суботу поліція Норвегії посилила правила польотів дронів навколо чотирьох аеропортів у Нурланні після спостережень безпілотників поблизу головної авіабази в Ерланді. Серед цих аеропортів були Брьоннейзунд, Буде, Евенес та Анденес.
Інцидент демонструє, як навіть невеликі БПЛА можуть впливати на авіаційний рух і безпеку пасажирських рейсів.
Гібридна війна РФ
У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.
Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.
10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.
Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.
Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.
Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.
Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.
Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.
Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.
У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.
26 вересня повітряний простір аеропорту Вільнюса двічі тимчасово закривали через можливі БпЛА.
Вдень суботи, 27 вересня, на летовищі "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.
