У Данії підняли винищувач через можливу активність дронів у Балтійському морі

Військово-повітряні сили Данії підняли F-16 після повідомлень про БпЛА над островом Борнхольм. Військові посилили моніторинг повітряного простору та морської інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише сайт телеканалу TV2.

За словами чергового офіцера поліції острова Борнхольм Томаса Елсгаарда, очевидці повідомили про незвичні об’єкти, які рухалися над територією острова: спершу у напрямку з материка, а потім - у зворотний бік. Поліція підтвердила підняття винищувача, однак офіційних коментарів від збройних сил щодо характеру цілі наразі немає.

Данські військові заявили, що продовжують моніторинг повітряного простору й збирають дані про можливу присутність безпілотників. У країні постійно на бойовому чергуванні перебувають два винищувачі F-16, які можуть піднятися в повітря за лічені хвилини у разі виявлення загрози безпеці чи морській інфраструктурі.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Подібні інциденти зросли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У регіоні Балтійського моря дедалі частіше фіксують підозрілу активність дронів.

Тим часом у сусідній Норвегії оператор аеропорту Avinor повідомив про "активність" безпілотників у районі аеропорту Броннейсунн, де вже діє заборона на польоти дронів у радіусі 10 км як превентивний захід. Норвезька влада також розслідує випадки можливого спостереження БпЛА біля своєї найбільшої військової бази Орланд, де дислоковані винищувачі F-35.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія тимчасово закриває повітряний простір для цивільних дронів