Данія тимчасово закриває повітряний простір для цивільних дронів

Данія оголосила про тимчасову заборону польотів усіх цивільних дронів по країні наступного тижня.

Про це повідомляє Sweden Herald, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство транспорту Данії повідомило в неділю, що закриває повітряний простір країни для польотів цивільних дронів на тиждень –– з 29 вересня до 3 жовтня.

Захід пов’язаний із проведенням у Копенгагені саміту Європейського Союзу.

"Наразі ми перебуваємо у складній безпековій ситуації, і ми повинні забезпечити найкращі можливі умови роботи для Міноборони та поліції, коли вони відповідають за безпеку під час саміту ЄС. Завдання, яке вже вимагає значних зусиль від нашої влади, яка працює цілодобово, щоб захистити данців та наших гостей", - сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Він подякував Німеччині, яка допоможе Данії обладнанням для боротьби з дронами.

Закон про авіацію дає міністру транспорту Данії можливість закрити весь або частину повітряного простору, якщо це необхідно для громадської безпеки або за наявності особливих обставин.

Порушення заборони може призвести до штрафу або тюремного ув'язнення на строк до двох років, нагадують у Міністерстві транспорту Данії.

