Дания временно закрывает воздушное пространство для гражданских дронов
Дания объявила о временном запрете полетов всех гражданских дронов по стране на следующей неделе.
Об этом сообщает Sweden Herald, информирует Цензор.НЕТ.
Министерство транспорта Дании сообщило в воскресенье, что закрывает воздушное пространство страны для полетов гражданских дронов на неделю - с 29 сентября по 3 октября.
Мера связана с проведением в Копенгагене саммита Европейского Союза.
"Сейчас мы находимся в сложной ситуации безопасности, и мы должны обеспечить наилучшие возможные условия работы для Минобороны и полиции, когда они отвечают за безопасность во время саммита ЕС. Задача, которая уже требует значительных усилий от нашей власти, которая работает круглосуточно, чтобы защитить датчан и наших гостей", - сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.
Он поблагодарил Германию, которая поможет Дании оборудованием для борьбы с дронами.
Закон об авиации дает министру транспорта Дании возможность закрыть все или часть воздушного пространства, если это необходимо для общественной безопасности или при наличии особых обстоятельств.
Нарушение запрета может привести к штрафу или тюремному заключению на срок до двух лет, напоминают в Министерстве транспорта Дании.
