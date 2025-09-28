РУС
Дания временно закрывает воздушное пространство для гражданских дронов

Дания временно запрещает все полеты гражданских дронов

Дания объявила о временном запрете полетов всех гражданских дронов по стране на следующей неделе.

Об этом сообщает Sweden Herald, информирует Цензор.НЕТ.

Министерство транспорта Дании сообщило в воскресенье, что закрывает воздушное пространство страны для полетов гражданских дронов на неделю - с 29 сентября по 3 октября.

Мера связана с проведением в Копенгагене саммита Европейского Союза.

"Сейчас мы находимся в сложной ситуации безопасности, и мы должны обеспечить наилучшие возможные условия работы для Минобороны и полиции, когда они отвечают за безопасность во время саммита ЕС. Задача, которая уже требует значительных усилий от нашей власти, которая работает круглосуточно, чтобы защитить датчан и наших гостей", - сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Он поблагодарил Германию, которая поможет Дании оборудованием для борьбы с дронами.

Закон об авиации дает министру транспорта Дании возможность закрыть все или часть воздушного пространства, если это необходимо для общественной безопасности или при наличии особых обстоятельств.

Нарушение запрета может привести к штрафу или тюремному заключению на срок до двух лет, напоминают в Министерстве транспорта Дании.

