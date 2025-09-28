Неизвестные дроны снова фиксировали возле нескольких военных объектов Дании

В ночь на 28 сентября военные Вооруженных сил Дании заметили неизвестные дроны вблизи нескольких объектов армии.

В командовании добавили, что для противодействия дронов привлекли несколько подразделений, однако о деталях этого инцидента не сообщалось.

Отметим, что это уже не первый инцидент с беспилотниками над Данией.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, летающих в районах расположения военных объектов.

Власти Дании заявили, что за полетами дронов над несколькими аэропортами на этой неделе стоял "профессиональный субъект", который устроил "гибридную атаку", направленную на создание паники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что дроны были запущены "локально". По его словам, доказательств участия России пока нет.

Накануне аэропорт Ольборга на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.

