Неизвестные дроны снова фиксировали возле нескольких военных объектов Дании

В Дании снова заметили неизвестные дроны над военными объектами

В ночь на 28 сентября военные Вооруженных сил Дании заметили неизвестные дроны вблизи нескольких объектов армии.

Об этом говорится в заявлении Вооруженных сил страны, информирует Цензор.НЕТ.

В командовании добавили, что для противодействия дронов привлекли несколько подразделений, однако о деталях этого инцидента не сообщалось.

Отметим, что это уже не первый инцидент с беспилотниками над Данией.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников,  летающих в районах расположения военных объектов.

Власти Дании заявили, что за полетами дронов над несколькими аэропортами на этой неделе стоял "профессиональный субъект", который устроил "гибридную атаку", направленную на создание паники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что дроны были запущены "локально". По его словам, доказательств участия России пока нет.

Накануне аэропорт Ольборга на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.

Поляки, вже починають вчитись.
28.09.2025 15:00
+2
Може й правильно роблять датчани, що не повідомляють у ЗМІ жодних деталей про те, як саме залучені військові підрозділи Данії розбиралися з тими "невідомими" дронами.
Хай ворог перебуває у стані тактичної невизначеності.
28.09.2025 15:06
+2
Пора оркскому корыту случайно подорваться на неизвестной мине у берегов ЕСи тогда попустит.
показать весь комментарий
28.09.2025 15:12
Треба провести опитування серед поляків, вони точно знають чиї то дрони.
28.09.2025 14:52
28.09.2025 15:00
30% ще досі вірять, що дрони які залетіли в Польщу лише тому, що наша ППО їх не збила. І їх не переймає що частина дронів летіли з Білорусі.
28.09.2025 15:08
і коментар під відео - поляків насамперед турбує невдячність українців, а не тема дронів і можливе співробітництво

ці коментарі про пам'ять і невдячність українців під відео про дрони вбивають !

.
28.09.2025 15:12
Ось польська кореспондентка розповідає....Як українці показують як боротись з дронами
POJECHALIŚMY NA UKRAINĘ - POKAZAĆ, JAK WYGLĄDA WOJNA DRONÓW
https://www.youtube.com/watch?v=rrGrbgHjRLU
28.09.2025 15:07
Так як справи у Данії ?...Є....бут....А Європа в ожіданії
показать весь комментарий
28.09.2025 14:52
Бест комент !!!)))
❤️
28.09.2025 15:25
Ес и нато проверку провалили !
Нет вообще алгоритмов военного времени !!!!
Хотя война по сути мировая. Ось Зла - против всех , и демократического запада и против поцов безразличных
28.09.2025 15:00
Може й правильно роблять датчани, що не повідомляють у ЗМІ жодних деталей про те, як саме залучені військові підрозділи Данії розбиралися з тими "невідомими" дронами.
Хай ворог перебуває у стані тактичної невизначеності.
28.09.2025 15:06
"Створення паніки"? Щось це мені нагадує…
28.09.2025 15:11
Пора оркскому корыту случайно подорваться на неизвестной мине у берегов ЕСи тогда попустит.
